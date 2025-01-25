«Никаких зацепок нет»: университет из «Иннополиса» бросил студентов с кредитами на сотни тысяч рублей — суды идут по всей России

Университет находится в Иннополисе в Татарстане Источник: Urban University / 2ГИС











Жительница Новосибирска Лариса Овчинникова хотела сделать свою жизнь лучше: получить новую профессию, выучившись на IT-специалиста. В соцсетях ей попалась реклама университета, где часть обучения даже якобы субсидировал грант. Девушка согласилась и полгода училась без проблем — деньги за взятый кредит переводило заведение. Но в начале 2025 года десяткам студентов со всей страны вдруг перестали отвечать на сообщения, а деньги перестали поступать на счета. Что делать с просрочками, студенты не понимают. Подробности — в материале наших коллег из NGS.RU.

«Преподаватель растерялась»

Студенты обучались на тестировщиков Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











У Ларисы Овчинниковой и Кристины (девушка попросила не называть свою фамилию) начало истории обучения в Urban University одинаковое. Обе девушки увидели рекламу в социальных сетях, в которой им предлагали пройти тест и узнать, какая IT-профессия им подходит. В конце теста нужно было оставить контакты для обратной связи.

Лариса вспоминает, что ей практически сразу позвонили, дали ответ и сказали, что для начала обучения нужно созвониться со специалистом.

— Мы созвонились с другой сотрудницей по видеосвязи. Больше часа длилась беседа. Она рассказала, что у них онлайн-университет, который находится в Татарстане. То есть он якобы офлайн-университет, но у них еще отделение онлайн. По итогу мы с ней определили по моим потребностям и желаниям, какая мне могла подойти профессия, — вспомнила Лариса.

Представитель университета заверила, что у заведения есть грант от государства, по которому студентам компенсируют затраты за полгода обучения. Правда, кредит при этом всё равно нужно взять — просто каждый месяц будут приходить деньги, которыми можно гасить платежи. Сами же студенты начинают платить с седьмого месяца обучения. Зато после семи месяцев студентов обещали трудоустроить, чтобы они могли гасить кредит, работая уже по полученной специальности.

Лариса согласилась и приступила к обучению. Сначала выбрала для себя бизнес-аналитику, через пару месяцев поняла, что направление ей не подходит, и решила стать тестировщицей. Университет пошел навстречу, и на оплату это никак не повлияло. Пять месяцев Urban University исправно выплачивал за нее кредит. Ларисе учиться понравилось, она втянулась: вебинары интересные, а преподаватели всегда на связи.

Всё изменилось в начале 2025 года. В четверг, 9 января, все вышли с каникул, а сотрудники университета перестали отвечать. Студенты закидывали сообщениями всех, кого знали, писали в общую группу, звонили. Один раз куратор ответила, что учеба будет продолжаться. Но после этого пропала.

Жительница Новосибирска связалась со своими бывшими однокурсниками из группы по бизнес-аналитике — оказалось, что у них никаких перерывов в учебе не было. Тогда Лариса попросила ссылку на их вебинар и добавилась в беседу, чтобы задать свои вопросы.

— Я подключилась и объяснила ситуацию. Преподаватель растерялась, спросила, как я там оказалась, и сказала, что ничего не знает, — рассказала Лариса.

Студенты растеряны и не понимают, что делать дальше Источник: Лариса Овчинникова











Иногда кому-то все-таки удается дозвониться до сотрудников университета, но потом контакты пропадают, и следующий уже дозвониться не может.

— Я уже не верю, что они всё исправят и наладят. Наверное, если бы это было возможно, то они попытались бы как-то нам объяснить, а тут полнейшая тишина вообще. И никаких нет зацепок у нас, — волнуется Лариса.

Просрочки по кредитам и больше 100 судебных исков

Вскоре десятки студентов, которые состояли в группе Ларисы, поняли, что деньги на кредит перестали поступать. У Ларисы практически закончился льготный период — остался один платеж 27 января. Университет обещал покрыть 42 тысячи рублей ее кредита и выплачивал по 7 тысяч рублей в месяц, еще около 110 тысяч должна выплатить сама Лариса. Впрочем, в договоре подобные финансовые отношения со студенткой не зафиксированы.

Девушка считает, что ей повезло: университет сделал часть платежей и просрочка ей пока не грозит. Но вот у жительницы Красноярского края Кристины история другая: Urban University перестал перечислять ей деньги 30 декабря, на третьем платеже (договор на обучение и документы из банка есть в распоряжении редакции).

Теперь многие оказались в долгах Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Кристина рассказала, что, когда оформляла кредит на обучение, ее торопили. Сотрудники не дали Кристине много времени на раздумья — говорили, что скидка скоро закончится.

— Договор мне прислали в WhatsApp, рассказали, что первые полгода будут выплачивать [мой кредит]. Я спросила, что будет, если я передумаю, — сказали, что должна я ничего не буду, просто расторгну договор. Просто надо с чеком прийти, — вспомнила студентка.

В начале года у Кристины начала накапливаться просрочка по кредиту, 13 января ей уже стали звонить из банка. Сибирячка пыталась объяснить, что деньги на счет перечисляет не она, но банк ее объяснения не принял. Ежемесячный платеж по кредиту на обучение увеличился с 7880 до 15 тысяч рублей из-за пени.

— Я звонила в банк сама: так как у меня была впервые просрочка, мы с ними поговорили, попытались внести деньги как-то. Я уже сама их внесла, потому что проблемы с банками потом нехорошо кончаются, — рассудила Кристина.

После долгих переговоров с банком Кристине удалось уменьшить ежемесячный платеж, но общая сумма кредита выросла с 147 до 149 тысяч рублей. На днях девушка смогла дозвониться до поддержки Urban University, но там ей помочь не смогли.

По данным «Контур.Фокуса», к Urban University с мая 2024 года было подано 127 гражданских исков по всей России, по некоторым уже вынесены решения. Например, житель Вологды в июле через суд потребовал у университета вернуть ему деньги за обучение, от которого он отказался: программа, решил он, не соответствовала заявленной. Кроме возврата 127 тысяч рублей за обучение он потребовал также выплаты штрафа в размере 50% от суммы и моральной компенсации. За время рассмотрения дела университет вернул вологодцу основную сумму, но суд всё равно обязал его также выплатить 67 тысяч рублей штрафа и 10 тысяч рублей моральной компенсации. Большинство исков к Urban University похожи на этот: «взял кредит, не понравилось, попытался вернуть деньги, но не получилось».

Что касается ситуации, в которую попали сибирячки Лариса и Кристина, то, по мнению новосибирского юриста Алексея Аржанникова, университет нарушил договор — фактически перестал предоставлять оплаченную услугу. Студенты могут написать и направить в университет официальные претензии, потребовав возмещения убытков, которые появились из-за действий университета.

— Поскольку взаимоотношения между студентами (слушателями) и образовательными учреждениями регулируются законом РФ «О защите прав потребителей», в рассматриваемой ситуации университет обязан будет возместить все убытки студентов, вызванные нарушением обязательств с его стороны, — пояснил Алексей Аржанников.

Убытками могут быть банковские штрафы, пени, а также те деньги, которые студенты заплатили университету за несуществующее обучение. Но выплачивать оформленные на обучение кредиты им придется уже самим.

Инноватор и владелец футбольных клубов

У университета есть офлайн-офис в Иннополисе Источник: Urban University / 2ГИС











Urban University является резидентом Сколково и находится в Иннополисе в Татарстане. За брендом, согласно сайту учреждения, скрывается ООО «Эдэкс» — именно с этой компанией заключали договоры студенты. У нее, по данным «Контур.Фокуса», есть лицензия на услуги дополнительного образования от Роспотребнадзора.

2023 год (данные за 2024 год в системе пока отсутствуют) «Эдэкс» закончила с выручкой в 3,5 миллиона рублей и чистым убытком в 27,6 миллиона. Но это первый год существования компании — зарегистрирована она была 2 августа 2023 года.

Владелец и руководитель «Эдэкса» — Тимур Калимуллин. В 2024 году он также стал владельцем футбольного клуба «Сокол» — чемпиона Татарстана и, согласно его сайту, первого частного профессионального клуба (по итогам 2023 года он заработал 993 тысячи рублей чистой прибыли). Предпринимателю также принадлежит ФК «Алга».

Urban University уже попадал в поле зрения властей. Летом 2024 года его проверял Роспотребнадзор города Зеленодольска — с мая туда поступали обращения студентов, которые просили помочь вернуть деньги за обучение.

— Решения о заключении договора на обучение они принимали необдуманно и поспешно, а оплата происходила по ссылке путем оформления моментального кредита, стоимость которого составляла около 126 тысяч рублей, — указано на сайте ведомства.

Когда студенты поняли, что программа им не подходит, они обратились в «Эдэкс» с заявлением о расторжении договора-оферты. Но компания затягивала с принятием решения. Зеленодольский Роспотребнадзор запросил информацию о результатах рассмотрения требований студентов, и после вмешательства властей университет начал возвращать студентам деньги. К июлю 2024 года из 28 обратившихся 20 получили средства на общую сумму 2,3 миллиона рублей.

Корреспондент NGS.RU направила запрос в компанию с просьбой прокомментировать закрытие курса, на котором учились Лариса Овчинникова и Кристина, но ответа не получила. Дозвониться в учреждение по номерам, указанным в открытых источниках, не получилось.

Что еще почитать по теме?