«Они абсолютно никому не нужны». Как в школах должны учить особенных детей и почему эта система потерпела крах

Часто учителя остаются один на один в ситуации с проблемными учениками Источник: Филипп Сапегин / Е1.RU











В российских школах остро стоит проблема с обучением детей с ограниченными возможностями здоровья (если коротко — ОВЗ). Чаще всего такие ученики занимаются в одном классе с обычными детьми.

Учителя сталкиваются с недопониманием со стороны родителей, игнорирующих наличие диагноза у ребенка. Лишь некоторые из них готовы работать в тесном тандеме с педагогом. Особенным детям нужно больше внимания, ведь многие из них не умеют контролировать эмоции и, сами того не желая, срывают уроки.

Педагоги выступают за то, чтобы родители не боялись отправлять ребенка в коррекционную школу. С другой стороны, и туда не всегда удается попасть — мест хватает не всем.

Все эти аргументы сливаются в единый посыл: работать с детьми, имеющими ограничения по здоровью, должны специально обученные специалисты в классах, где не 45, а хотя бы 15 учеников и более простая программа. Или это не так? Наши коллеги из E1.RU разбирались с экспертами.

Как это должно работать?

Правила обучения детей с ограниченными возможностями здоровья регулирует 79-я статья закона «Об образовании». Такой ребенок может заниматься как в обычной школе, так и в коррекционной — всё зависит от выбора родителей.

Занятия при этом проходят не по основной, а по адаптивной образовательной программе. Существует несколько ее разновидностей:

Адаптированная образовательная программа (АОП) — ее разрабатывают на год для конкретного ученика.

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) — для группы детей, например, для начальных классов.

Индивидуальный учебный план (ИУП) — подходит для обучения на дому.

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) — пишется коллегией специалистов для ребенка с тяжелыми нарушениями здоровья.

В школах для детей с ОВЗ должна быть и соответствующая техника Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











По закону, школа обязана предоставить ребенку с ОВЗ специальные учебники и пособия, помощника-тьютора и другие условия, без которых заниматься и перемещаться по зданию и между классами ему было бы невозможно. Например, специальную технику.

При этом ученик с ОВЗ может учиться как в обычном классе с простыми детьми (этот способ называется инклюзивным образованием), так и в специализированном.

Чтобы ребенок учился по адаптированной образовательной программе, ему нужно пройти психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК), а затем родители предоставляют школе заключение этой комиссии.

Количество особенных детей в школах тоже регулируется законом, а именно — пунктом 29 приказа Минпросвещения № 115. Например, при инклюзивном образовании в классе не может быть больше трех учеников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, ребенка с ОВЗ практически нельзя наказать, к нему не применяются меры дисциплинарного взыскания. Значит, и отчислить его из школы нельзя.

Если это специализированный класс, количество детей с ОВЗ регулируется иначе, но в среднем, в нем может быть от 6 до 12 учеников, в зависимости от диагноза.

На каком этапе возникают конфликты

В инклюзивных классах часто возникают сложности, чаще всего — когда родители детей с ОВЗ отрицают существование диагноза, не обращаются к специалистам и оставляют ребенка без помощи среди обычных учеников.

На фоне этого в классе нередко проявляется буллинг, в том числе со стороны родителей здоровых детей.

— Школьная программа ориентирована на определенный объем. Большая часть детей с ОВЗ эту программу усвоить не может. Общий уровень образования в классах со здоровыми детьми падает, — объясняет руководитель тьюторского центра «Эпсилон» Наталья Певнева. — Начинается градация классов. Матери бьются за то, чтобы неуспевающих детей, особенно с СДВГ, которые не умеют сидеть на месте, убирали в плохие классы «для глупых детей».

Дети в этом не виноваты, их просто помещают в эту среду. Виновато государство, потому что без коррекционных школ эти дети стали абсолютно никому не нужны. Наталья Певнева руководитель тьюторского центра

Декан дефектологического факультета Института детства Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Елена Кулакова объяснила E1.RU, что в школе должна работать служба психолого-педагогического сопровождения. В нее входят психолог, учитель-дефектолог и логопед.

— Эта служба, которая курирует особого ребенка и социальную ситуацию его развития, оказывает помощь родителям. Специалисты обеспечивают методическую и психологическую поддержку учителей, помогают одноклассникам ребенка с ОВЗ, их родителям в информационном и психологическом планах, — говорит Елена Кулакова. — Эта работа должна носить системный и регулярный характер.

На самом деле далеко не каждый ребенок с ОВЗ может учиться в классе со здоровыми детьми. Это прописано в нормативных документах для каждой нозологической группы диагнозов.

Нозологическая группа — это коллектив людей, имеющих схожие признаки патологии или родственные заболевания. Например, с нарушениями зрения, слуха или опорно-двигательного аппарата.

— Каждый случай необходимо рассматривать индивидуально. Если ребенок с ОВЗ к началу обучения в школе по уровню развития приближается к нормативному, он сможет учиться вместе со сверстниками при обязательном и правильно организованном психолого-педагогическом сопровождении. Это первый вариант адаптированной образовательной программы начального образования, — объясняет декан дефектологического факультета Института детства МПГУ. — Если развитие ребенка существенно отстает от нормативного или он имеет нарушение интеллекта, ему будет комфортнее в отдельном классе или специальной школе, где создаются условия для этой нозологической группы. Это второй вариант программы.

Включение таких детей в социум может происходить в системе дополнительного образования или на совместных внеклассных, внешкольных мероприятиях. Елена Кулакова декан дефектологического факультета Института детства МПГУ

Почему система не работает?

Казалось бы, в образовательных стандартах прописано всё для детей с ОВЗ, но на практике всё происходит иначе. Есть несколько причин, по которым инклюзивное образование работает не так, как должно было.

Одна из них — отсутствие специализированной подготовки у учителей, вторая — низкая оплата работы с особенными детьми , уверена Наталья Певнева. Из-за острой нехватки кадров директора школ нанимают совершенно неподготовленных учителей, некоторые из которых еще сами учатся в университете.

— Учителя проходят курс по работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Это, например, три месяца лекций в педагогическом университете. Чаще на курсы отправляют опытных учителей, а молодым просто отдают самый тяжелый класс. Это стандартная схема работы в школе. Понятно, что, оказавшись в такой ситуации, учитель не знает, что делать с такими детьми, — объясняет E1.RU руководитель тьюторского центра.

Для ребенка с ОВЗ педагог должен прописать образовательную программу, подготовить отдельные материалы и более простые задания. Сумму доплаты за эту дополнительную работу регулируют сами школы, но практика показывает, что деньги это небольшие. Например, в Первоуральске за работу с особенными детьми учительница по итогам месяца получила всего лишь 894 рубля.

— Сказки, которые рассказывают про инклюзию, в наших школах нереально реализовать. Я думаю, что необходимо вернуть систему коррекционных школ, это одно из самых адекватных решений. Такие школы есть, они продолжают работать, но их мало, — подчеркивает эксперт.

В большинстве своем продолжают работать спецшколы, где учат детей с определенными диагнозами. Например, чтобы работать со слабослышащими детьми, всем учителям нужно знать язык жестов — добиться такого в простой школе невозможно.

Учебных заведений, где работали бы с детьми с расстройствами психики, задержками в развитии или с другими ментальными нарушениями, действительно не хватает.

— Как правило, в школе фиксируют, что ребенок не усваивает программу — этот процесс налажен хорошо. Родителям такого ученика предлагают пройти ПМПК. По решению комиссии ребенку делают послабления в учебе: например, на контрольной ему нужно решить не десять примеров, а два. Но только если есть решение комиссии, ведь учитель не может самовольно принять решение о том, что конкретному ученику он будет ставить оценки иначе, — продолжает Наталья Певнева. — И здесь возникает третья проблема: родители отказываются идти на комиссию.

И это проблема общего уровня образования людей, личных страхов. Не отказывайтесь! Это помощь, которая нужна в первую очередь вашему ребенку. Наталья Певнева руководитель тьюторского центра

Родители, столкнувшись с диагнозами, испытывают очень много переживаний и даже чувство вины за то, что с их ребенком что-то не так. В этот момент им тоже необходима психологическая поддержка.

— Таким родителям некому помочь, поэтому они готовы тратить любые деньги, везде суют своих детей и не понимают, куда им идти, куда рваться, чем помочь своему ребенку, — считает Наталья Певнева. — Возможно, необходима социальная реклама, которая в том числе объясняла бы, куда родители могут обратиться с этим вопросом.

У многих есть недоверие к школе и к учителям. В таком случае необходимо стороннее мнение квалифицированного специалиста.

— Впрочем, есть и учебные заведения, которым ради рейтинга легче отказаться от таких детей и предложить родителям забрать документы. Практика показывает, что не каждая школа готова с такими детьми работать. На самом деле для родителей детей с ОВЗ это большая боль, — делится тьютор. — К нам постоянно обращаются с аутизмом: от легкой до самой тяжелой формы. Есть диагнозы, с которыми работать мы не можем, например, это шизофрения. Таких детей необходимо учить жить в этом мире, не говоря про образование в целом, и я считаю, что для этого необходимы специализированные учреждения. Именно этим занимаются в школах-интернатах.

Впрочем, и записаться на комиссию не так просто — для этого нужно пройти череду бюрократических препятствий (проверено на себе журналисткой E1.RU). Это тоже усложняет процесс.