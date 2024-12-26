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Образование эксклюзив Учительница из российской глубинки показала свою расчетку: сколько на самом деле получают педагоги

Учительница из российской глубинки показала свою расчетку: сколько на самом деле получают педагоги

Показываем сумму вместе со всеми выплатами

708
8 комментариев

Увы, но этих денег едва хватит на жизнь

Источник:

Учительница из Первоуральска Свердловской области показала, сколько зарабатывает на самом деле. Она прислала в редакцию E1.RU свою расчетку: вместе со всеми доплатами в месяц выходит меньше 30 тысяч рублей… И как жить на такие деньги?

Из этой суммы оклад составляет 20,7 тысячи рублей. Еще тысяча — это надбавка за проверку тетрадей.

Прочие доплаты — 846 рублей, это бонус за работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Стимулирующая выплата составляет всего 1600 рублей.

— У меня в классах от пяти до восьми детей с ОВЗ, и это ужас. Это одна треть от класса! Понятно, что ни о каком выполнении программы и речи не идет, так как пол-урока их успокаиваешь, — поделилась учительница с E1.RU.

Если бы не муж, в школе бы не работала, так как даже на ипотеку бы не хватало.

Здесь приведены все расчеты

Источник:

— И дети, и родители уверены, что могут получать тройки, ничего не делая, так как диагноз. И это на самом деле так. У нас из управления образования приказ, что все дети с диагнозами не должны получать меньше тройки! — продолжила учительница. — И что получается: сидит нормотипичный ребенок (без психических отклонений. — Прим. ред.), занимается, старается и получает тройку.

И сидит ребенок с ОВЗ, который даже тетрадь не открывает, а ему я обязана тройку поставить.

Редакция E1.RU обратилась за комментарием в администрацию Первоуральска. В Управлении образования Первоуральского городского округа в ответ на официальный запрос E1.RU сообщили, что по закону дети с ОВЗ в России учатся по адаптированной основной образовательной программе.

— Оценивание обучающихся не является функцией Управления образования и, как следствие, никаких нормативных актов или поручений общеобразовательным организациям не выдавалось, — прокомментировали в ведомстве.

Там объяснили, что в каждой школе установлены свои локальные нормативные акты, в соответствии с которыми оцениваются успехи учеников, в том числе детей с ОВЗ. Помимо прочего, детям могут ставить как и двойки, так и пятерки.

До этого родители поспорили, как надо учить особенных детей: в отдельных классах, спецшколах или вместе с другими учениками. Прочитайте спектр разных мнений.

Тем временем по всей стране не хватает обычных учителей, не говоря уже о тех, кто работает с особенными детьми. В некоторых школах из-за дефицита кадров месяцами не ведут уроки.

ПО ТЕМЕ
Учительница Первоуральск Зарплата Деньги Школа Зарплата бюджетника Дети с ОВЗ Особенные дети
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Комментарии
8
Инженер1
2 часа
Увольняйтесь и идите в репетиторы!
Гость
2 часа
Пока развитием образования будут строительство школ - мы педагоги - никто и звать нас никак, смотрите расчетам строителей школ
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