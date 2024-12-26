Учительница из российской глубинки показала свою расчетку: сколько на самом деле получают педагоги

Увы, но этих денег едва хватит на жизнь Источник: Игорь До / E1.RU











Учительница из Первоуральска Свердловской области показала, сколько зарабатывает на самом деле. Она прислала в редакцию E1.RU свою расчетку: вместе со всеми доплатами в месяц выходит меньше 30 тысяч рублей… И как жить на такие деньги?

Из этой суммы оклад составляет 20,7 тысячи рублей. Еще тысяча — это надбавка за проверку тетрадей.

Прочие доплаты — 846 рублей, это бонус за работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Стимулирующая выплата составляет всего 1600 рублей.

— У меня в классах от пяти до восьми детей с ОВЗ, и это ужас. Это одна треть от класса! Понятно, что ни о каком выполнении программы и речи не идет, так как пол-урока их успокаиваешь, — поделилась учительница с E1.RU.

Если бы не муж, в школе бы не работала, так как даже на ипотеку бы не хватало. учительница из Первоуральска

Здесь приведены все расчеты Источник: источник E1.RU











— И дети, и родители уверены, что могут получать тройки, ничего не делая, так как диагноз. И это на самом деле так. У нас из управления образования приказ, что все дети с диагнозами не должны получать меньше тройки! — продолжила учительница. — И что получается: сидит нормотипичный ребенок (без психических отклонений. — Прим. ред.), занимается, старается и получает тройку.

И сидит ребенок с ОВЗ, который даже тетрадь не открывает, а ему я обязана тройку поставить. учительница из Первоуральска

Редакция E1.RU обратилась за комментарием в администрацию Первоуральска. В Управлении образования Первоуральского городского округа в ответ на официальный запрос E1.RU сообщили, что по закону дети с ОВЗ в России учатся по адаптированной основной образовательной программе.

— Оценивание обучающихся не является функцией Управления образования и, как следствие, никаких нормативных актов или поручений общеобразовательным организациям не выдавалось, — прокомментировали в ведомстве.

Там объяснили, что в каждой школе установлены свои локальные нормативные акты, в соответствии с которыми оцениваются успехи учеников, в том числе детей с ОВЗ. Помимо прочего, детям могут ставить как и двойки, так и пятерки.

До этого родители поспорили, как надо учить особенных детей: в отдельных классах, спецшколах или вместе с другими учениками. Прочитайте спектр разных мнений.