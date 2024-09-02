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Образование тест Думаете, что всё знаете? Тогда пройдите наш тест по школьной программе

Думаете, что всё знаете? Тогда пройдите наш тест по школьной программе

На камчатке, не спать! Достаем двойные листики

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На задних партах, не баловаться!

Как же приятно проснуться в сентябре, подойти к окну и увидеть колонны школьников, бредущих на первый урок. Нам-то хорошо, никаких домашних заданий и диктантов. А вот тесты никуда не делись, и прямо сейчас вы пройдете один из них, а мы поставим вам оценку за знание школьной программы.

ТЕСТПройден 62 раза
Школьные знания
1 / 10

Начнем с русского языка. Как называются устойчивые сочетания слов?

  • Деепричастия

  • Анафоры

  • Фразеологизмы

  • Метафоры

2 / 10

А теперь — урок литературы. Вспомните, кто из героев сказал фразу «Карету мне! Карету!», ставшей крылатым выражением?

  • Чацкий

  • Печорин

  • Онегин

  • Обломов

3 / 10

Какой российский император освободил крестьян от крепостного права?

  • Александр I

  • Николай I

  • Александр II

  • Александр III

4 / 10

Какое государство находится на этой территории?

  • Бразилия

  • Чили

  • Боливия

  • Колумбия

5 / 10

Из скольки костей состоит скелет человека?

  • Примерно 100

  • Примерно 200

  • Примерно 300

  • Примерно 400

6 / 10

Помните, в чем измеряется сила?

  • В омах

  • В ньютонах

  • В джоулях

  • В правде

7 / 10

Красный луч здесь — это…

  • Биссектриса

  • Медиана

  • Высота

  • Гипотенуза

8 / 10

Какой химический элемент всегда есть в органических веществах?

  • Кислород

  • Азот

  • Углерод

  • Сера

9 / 10

А помните, что в школе еще и ИЗО проходили? Вспомните, как называется эта картина?

  • Мишки в лесу

  • Лес вечером

  • Утро в сосновом бору

  • Полдень на лесной опушке

10 / 10

Закончим математикой. Дроби бывают правильные и неправильные. Неправильная дробь — это…

  • Не бывает неправильных дробей

  • Равная одному

  • В которой числитель меньше знаменателя

  • В которой числитель больше знаменателя или равен ему

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Тест Школа Знания Школьные знания Образование Уроки Развлечение
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