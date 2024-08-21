На уроки — час: в Ярославле составили расписание дня для школьников

В управлении Роспотребнадзора по Ярославской области опубликовали рекомендации по соблюдению распорядка дня для школьников. В карточках для учеников первой и второй смены по часам расписано время, которое они должны тратить на учебу, приемы пищи, выполнение домашнего задания и секции.
— Стрессовый период для ребенка после длительного отдыха может продлиться до 3 месяцев. Поэтому готовиться к школе необходимо заранее, например за две недели, — уточнили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре считают, что формировать распорядок нужно, учитывая физиологические особенности ребенка.
— Для упрощения можно использовать наш примерный план того, как должно выглядеть расписание школьника, — рассказали в ведомстве.
Первая смена
7:00 — подъем, 30 минут на водные процедуры, зарядку и уборку постели, до 7:50 ученик должен позавтракать;
8:00–8:20 — дорога в школу;
8:30–13:00 — учеба, в 11:00 перерыв на горячий завтрак;
13:00–13:30 — путь от школы до дома, далее обед;
оставшееся время до 14:30 можно потратить на отдых или дневной сон;
14:30–16:00 — время для прогулки на свежем воздухе;
16:15 — полдник, дальше до 17:30 подготовка домашних заданий;
17:30 — можно запланировать время для похода на секции;
19:00–21:00 —ужин и свободное время;
21:00–21:30 — подготовка ко сну;
22:00 — сон.
Вторая смена
7:30 — подъем, 30 минут на водные процедуры, зарядку и уборку постели, с 8:00 до 9:00 ученик должен позавтракать;
9:00–11:30 подготовка домашних заданий, уборка рабочего места. Затем час на прогулку или спортивные игры;
12:30 — обед, подготовка к школе;
13:20–13:50 — дорога в школу;
14:00–20:00 — учеба, полдник, внеклассная и общественная работа;
20:00–20:30 — дорога от школы до дома;
20:40 — ужин, далее свободное время до 22:00;
22:00–22:30 — подготовка ко сну, душ, чистка зубов и умывание;
22:40 — отбой.
Как считаете, действительно хороший распорядок для учеников?