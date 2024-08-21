На уроки — час: в Ярославле составили расписание дня для школьников

Как ученики должны распределять свой график Источник: Алёна Косточкина











В управлении Роспотребнадзора по Ярославской области опубликовали рекомендации по соблюдению распорядка дня для школьников. В карточках для учеников первой и второй смены по часам расписано время, которое они должны тратить на учебу, приемы пищи, выполнение домашнего задания и секции.

— Стрессовый период для ребенка после длительного отдыха может продлиться до 3 месяцев. Поэтому готовиться к школе необходимо заранее, например за две недели, — уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре считают, что формировать распорядок нужно, учитывая физиологические особенности ребенка.

— Для упрощения можно использовать наш примерный план того, как должно выглядеть расписание школьника, — рассказали в ведомстве.

Первая смена

7:00 — подъем, 30 минут на водные процедуры, зарядку и уборку постели, до 7:50 ученик должен позавтракать;

8:00–8:20 — дорога в школу;

8:30–13:00 — учеба, в 11:00 перерыв на горячий завтрак;

13:00–13:30 — путь от школы до дома, далее обед;

оставшееся время до 14:30 можно потратить на отдых или дневной сон;

14:30–16:00 — время для прогулки на свежем воздухе;

16:15 — полдник, дальше до 17:30 подготовка домашних заданий;

17:30 — можно запланировать время для похода на секции;

19:00–21:00 —ужин и свободное время;

21:00–21:30 — подготовка ко сну;

22:00 — сон.

Вторая смена

7:30 — подъем, 30 минут на водные процедуры, зарядку и уборку постели, с 8:00 до 9:00 ученик должен позавтракать;

9:00–11:30 подготовка домашних заданий, уборка рабочего места. Затем час на прогулку или спортивные игры;

12:30 — обед, подготовка к школе;

13:20–13:50 — дорога в школу;

14:00–20:00 — учеба, полдник, внеклассная и общественная работа;

20:00–20:30 — дорога от школы до дома;

20:40 — ужин, далее свободное время до 22:00;

22:00–22:30 — подготовка ко сну, душ, чистка зубов и умывание;

22:40 — отбой.