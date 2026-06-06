Шестидневка по 12 часов? Будет ли в России новый график работы

Стоит ли россиянам бояться шестидневки Источник: Анна Золотова / NGS.RU

В России не планируют переходить на шестидневную рабочую неделю, так как это противоречит действующему Трудовому кодексу. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Хочу наших всех граждан успокоить, что власть не только не рассматривает такие предложения, но и никогда их не примет. У нас есть трудовое законодательство, у нас есть Трудовой кодекс, который, несмотря на все сложности, мы никогда не будем нарушать», — прокомментировала председатель СФ изданию ТАСС предложение бизнесмена Олега Дерипаски ввести шестидневку по 12 часов.

С инициативой перейти в России на усиленный график работы — по 12 часов шесть дней в неделю — Дерипаска выступил в марте 2026 года. Он назвал свою идею эффективным решением для ускорения трансформации отечественной экономики в условиях мирового кризиса.

Отметим, что ранее инициативу Дерипаски прокомментировал депутат ГД Ярослав Нилов. По его словам, внедрение в России увеличения рабочей недели не обсуждается в Госдуме.

«И законопроектов на эту тему нет, и чаще мы слышим предложения о четырехдневной рабочей неделе для отдельных категорий», — подчеркнул Нилов.

Что же касается четырехдневной рабочей недели, то Россия не может себе позволить это сокращение из-за низкой производительности труда. Такое мнение в беседе с журналистом 72.RU высказал Константин Селянин, кандидат экономических наук.