Экономика России оказалась в тупике: два сценария развития событий

Бизнес испытывает серьезные трудности Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Российская экономика демонстрирует противоречивую картину: безработица обновила минимум, а реальные зарплаты растут, но при этом многие предприятия и целые отрасли сталкиваются с серьезными вызовами. О текущей ситуации и перспективах рассказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Эксперт отмечает, что бизнес испытывает давление из-за ослабления спроса, роста налоговой нагрузки, издержек и дорогих кредитов. Особенно пострадала сфера услуг крупных городов после ужесточения регулирования интернета.

Долгосрочные риски связаны с дефицитом кадров, санкциями и ограниченным доступом к технологиям. Эти факторы не просто осложняют текущую ситуацию, но и создают барьеры для устойчивого роста, добавила Беленькая в беседе с «Прайм».

Сложная ситуация наблюдается в угольной промышленности, черной металлургии, железнодорожных грузоперевозках, строительстве, автопроме, отдельных сегментах машиностроения, лизинге, деревообработке и непродовольственном ритейле. Проблемы здесь начались еще в прошлом году и носят структурный характер.

Нынешнее охлаждение экономики во многом было запланированным, напоминает Беленькая. Власти и Центробанк стремились вернуться к сбалансированному росту и снизить инфляцию. В результате рост ВВП в прошлом году замедлился до 1% после 4,9% в 2024‑м, а инвестиции в основной капитал впервые с 2020 года сократились в реальном выражении. Опасность, по мнению эксперта, в том, что плановое охлаждение может перерасти в переохлаждение, что потребует срочной корректировки макроэкономической политики.

Во втором квартале 2026 года Беленькая ожидает некоторого оживления за счёт добывающих отраслей и потребительского спроса. Однако первое полугодие в целом, по ее оценкам, окажется слабее второй половины года.

Правительство уже ввело временные налоговые послабления для малого и среднего бизнеса (особенно в общепите, послабления действуют с апреля до конца года). Ожидаемая нормализация денежно-кредитной политики также должна со временем поддержать экономику.