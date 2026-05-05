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Экономика Экономика России оказалась в тупике: два сценария развития событий

Экономика России оказалась в тупике: два сценария развития событий

Аналитик поделилась наиболее вероятным прогнозом

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Бизнес испытывает серьезные трудности | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUБизнес испытывает серьезные трудности | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Бизнес испытывает серьезные трудности

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Российская экономика демонстрирует противоречивую картину: безработица обновила минимум, а реальные зарплаты растут, но при этом многие предприятия и целые отрасли сталкиваются с серьезными вызовами. О текущей ситуации и перспективах рассказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Эксперт отмечает, что бизнес испытывает давление из-за ослабления спроса, роста налоговой нагрузки, издержек и дорогих кредитов. Особенно пострадала сфера услуг крупных городов после ужесточения регулирования интернета.

Долгосрочные риски связаны с дефицитом кадров, санкциями и ограниченным доступом к технологиям. Эти факторы не просто осложняют текущую ситуацию, но и создают барьеры для устойчивого роста, добавила Беленькая в беседе с «Прайм».

Сложная ситуация наблюдается в угольной промышленности, черной металлургии, железнодорожных грузоперевозках, строительстве, автопроме, отдельных сегментах машиностроения, лизинге, деревообработке и непродовольственном ритейле. Проблемы здесь начались еще в прошлом году и носят структурный характер.

Нынешнее охлаждение экономики во многом было запланированным, напоминает Беленькая. Власти и Центробанк стремились вернуться к сбалансированному росту и снизить инфляцию. В результате рост ВВП в прошлом году замедлился до 1% после 4,9% в 2024‑м, а инвестиции в основной капитал впервые с 2020 года сократились в реальном выражении. Опасность, по мнению эксперта, в том, что плановое охлаждение может перерасти в переохлаждение, что потребует срочной корректировки макроэкономической политики.

Во втором квартале 2026 года Беленькая ожидает некоторого оживления за счёт добывающих отраслей и потребительского спроса. Однако первое полугодие в целом, по ее оценкам, окажется слабее второй половины года.

Правительство уже ввело временные налоговые послабления для малого и среднего бизнеса (особенно в общепите, послабления действуют с апреля до конца года). Ожидаемая нормализация денежно-кредитной политики также должна со временем поддержать экономику.

Но структурные ограничения — дефицит трудовых ресурсов, внешнеторговые проблемы, доступ к технологиям — сохраняются. Многое будет зависеть от стабилизации ситуации с безопасностью инфраструктуры (НПЗ, порты) и доступом в интернет. Прогноз роста ВВП на текущий год остается в пределах 0,7–1%, что отражает сохраняющиеся сложности развития в условиях внешних и внутренних ограничений.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Экономика Дефицит кадров Санкции Зарплата Безработица
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6 мая, 10:10
Ну естественно, если больше 30 лет привыкли качать и продавать нефть и газ, и больше ничего не сделали для внутренней экономики. Нет никакого развития ни промышленности, не сельского хозяйства, ни других отраслей. А сейчас и это всё начинает закрываться и прекращать своё существование под давлением налоговой и кредитной нагрузки. Этому правительство давным-давно нужно подать в отставку!
Гость
5 мая, 21:20
Что захныкали, начните с себя для начала....
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Гость
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