Экономика ЦБ готовится к первому заседанию в 2026 году: три сценария изменения ключевой ставки

Подводные камни, которые мешают снижению

Инфляционные ожидания достигли пика

Инфляционные ожидания достигли пика

Первое в 2026 году заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 13 февраля. Существуют три основных сценария возможного решения: от сохранения показателя до его умеренного снижения. Подробнее о том, чего стоит ждать, в комментарии для Городских медиа рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

Сигналы регулятора

Последнее изменение ключевой ставки произошло 19 декабря 2025 года, когда совет директоров ЦБ снизил ее на 0,5 процентного пункта — до 16%. Она всё еще остается на достаточно высоком уровне.

Ожидается, что в течение 2026 года регулятор будет постепенно снижать ставку, если инфляция будет падать. Согласно скорректированному трехлетнему сценарию ЦБ, показатель могут опустить до 13–15% в 2026 году и до 7,5–8% лишь в 2027–2028 годах.

Данные по инфляции, на которые опирается Центробанк при принятии решения, демонстрируют осторожную положительную динамику. Об этом говорят данные Минэкономразвития. Годовая инфляция в РФ с 27 января по 2 февраля ускорилась до 6,45 с 6,43%. Однако инфляционные ожидания населения, являющиеся важным индикатором для ЦБ, в январе не изменились, застыв на уровне декабря — 13,7%. Однако, вероятнее всего, они являются пиковыми, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин в эфире радио РБК.

Три сценария заседания 13 февраля

Эксперт выделяет три возможных варианта решения ЦБ, оценивая вероятность каждого.

  1. Основной сценарий (вероятность 70–80%): ставка останется без изменений на уровне 16%. Этот вариант выглядит наиболее реалистичным на фоне сохраняющихся проинфляционных рисков и стабильно высоких ожиданий населения. Также влияние может оказать повышение НДС до 22%, вступившее в силу с 2026 года. По оценке Минфина, эта мера может добавить около 1 п. п. к инфляции. Также регулятор будет смотреть на индексацию тарифов ЖКХ. Центробанк оценивает ее вклад в рост цен в 2026 году примерно в 0,4 процентного пункта.

  2. Альтернативный сценарий (вероятность 20–30%): снижение ставки на 0,5 п. п. — до 15,5%. Такое решение может быть принято для сохранения общего тренда на смягчение денежно-кредитной политики. «Резкого снижения ждать, думаю, не стоит», — уточняет аналитик.

  3. Сценарий-сенсация: более значимое снижение, например до 15%, возможно лишь в случае, если инфляция в феврале начнет значительно и устойчиво снижаться.

«На мой взгляд, на заседании совета директоров ЦБ РФ более внимательно будут изучать первый и второй вариант», — резюмирует Петр Щербаченко.

Елена Мальцева
