Экономика «Это не ошибка»: ярославцам пришли повышенные счета за отопление

«Это не ошибка»: ярославцам пришли повышенные счета за отопление

Коммунальщики объяснили увеличение платежей

В муниципальном центре управления Ярославского округа объяснили жителям рост платежей за отопление в январе 2026 года. В организации пояснили, что от тех, кто живет в домах с общедомовыми приборами учета, поступают жалобы о выросших по сравнению с декабрем цифрах в платежках.

«Это не ошибка в расчетах, а результат совокупности нескольких объективных факторов», — объяснили коммунальщики.

Первая причина увеличения платежей, по информации специалистов, это аномально холодная погода.

«Среднемесячная температура в январе была на 6,6°C ниже, чем в декабре. Понижение уличной температуры всего на 1°C увеличивает расход тепловой энергии домом примерно на 4%», — отметили в МЦУ Ярославского округа.

Кроме того, счета за декабрь выставляли за период между снятиями показаний приборов учета — с 25 ноября по 24 декабря. Это 30 дней. Январский платеж был начислен за период с 25 декабря по 24 января. Это 31 день.

Также с 1 января 2026 года ставка НДС увеличена с 20% до 22%. Это привело к росту тарифа на тепловую энергию примерно на 1,7%.

Чтобы разобраться с платежами, людям посоветовали обращаться в управдом или ресурсоснабжающую организацию.

Напомним, в Министерстве тарифного регулирования Ярославской области рассказали о новых тарифах на электроэнергию, которые начали действовать в регионе с 1 января 2026 года.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Отопление Тариф Платеж
8 февраля, 15:05
Зато у нас есть "Министерство тарифного регулирования Ярославской области" и ещё много подобных "Министерств" на все случаи жизни. Чем они занимаются - тайна, но денег на их содержание уходит очень много...
Гость
8 февраля, 14:09
За декабрь 6970₽, за январь 8700₽. Плюсом 25%!!!!. И счетчик общий есть и регулятор, дома очень тепло. НО. Пенсию прибавили 2 тыс. Это сколько я буду платить в следующую зиму, когда поднимут жкх на почти 20%?. Пенсии не хватит точно.
