«Это не ошибка»: ярославцам пришли повышенные счета за отопление

В муниципальном центре управления Ярославского округа объяснили жителям рост платежей за отопление в январе 2026 года. В организации пояснили, что от тех, кто живет в домах с общедомовыми приборами учета, поступают жалобы о выросших по сравнению с декабрем цифрах в платежках.

«Это не ошибка в расчетах, а результат совокупности нескольких объективных факторов», — объяснили коммунальщики.

Первая причина увеличения платежей, по информации специалистов, это аномально холодная погода.

«Среднемесячная температура в январе была на 6,6°C ниже, чем в декабре. Понижение уличной температуры всего на 1°C увеличивает расход тепловой энергии домом примерно на 4%», — отметили в МЦУ Ярославского округа.

Кроме того, счета за декабрь выставляли за период между снятиями показаний приборов учета — с 25 ноября по 24 декабря. Это 30 дней. Январский платеж был начислен за период с 25 декабря по 24 января. Это 31 день.

Также с 1 января 2026 года ставка НДС увеличена с 20% до 22%. Это привело к росту тарифа на тепловую энергию примерно на 1,7%.

Чтобы разобраться с платежами, людям посоветовали обращаться в управдом или ресурсоснабжающую организацию.