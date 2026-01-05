У россиян есть способ получить все свои пенсионные накопления. Рассказываем, как забрать почти полмиллиона

Узнать размер своих накоплений можно в Соцфонде Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Россияне могут получить пенсионные накопления единоразовой выплатой в 440 рублей в 2026 год. Это доступно для мужчин 60 лет и женщин 55 лет, если размер ежемесячной выплаты этой пенсии составляет не более 10% от прожиточного минимума пенсионера. Об этом рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

«Получить единовременно пенсионные накопления, которые формировались у тех, кто официально работал с 2002-го по 2013 год, могут мужчины, достигшие 60 лет, и женщины 55 лет в случае, если размер их ежемесячной накопительной пенсии равняется или меньше 10% федерального прожиточного минимума пенсионера», — объяснила Подольская.

Размер федерального прожиточного минимума для пенсионеров в 2026 году составит 16 288 рублей. Чтобы получить все деньги разово, размер выплаты накопительной пенсии в месяц не должен превышать 1628,8 рубля.

Чтобы получить все свои пенсионные накопления, пенсионеру нужно подать заявление в Социальный фонд или в негосударственный пенсионный фонд, в котором хранятся деньги.

«Рассчитать размер ежемесячной накопительной пенсии можно, разделив размер пенсионных накоплений на 270 месяцев (установленный на 2026 год срок для расчетов). Уточнить размер пенсионных накоплений можно в том числе через электронный запрос информации на портале „Госуслуг“ или в Социальном фонде России», — заключила Подольская в разговоре с РИА Новости.