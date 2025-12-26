В России перенесли пенсию за январь. Когда придут выплаты (увеличенные)

Пенсионеры получат деньги раньше привычного Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Большая часть пенсионеров получит пенсию за январь досрочно. Это случится еще до 30 декабря. Такой перенос коснется всех, у кого даты выплат выпадают на январские праздники, то есть с 1-го по 11-е число месяца.

«В связи с приближающимися новогодними праздниками большинство пенсионеров в России досрочно получат пенсию за январь. Почтовые отделения осуществят доставку пенсионерам в январе по обычному графику. Пенсия за январь будет перечислена на счета пенсионеров до 30 декабря», — цитируют РИА Новости сообщение Соцфонда.

При этом страховые пенсии за январь придут уже в проиндексированном виде — увеличенные на 7,6%.

«Досрочная выплата затрагивает все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят дополнительные выплаты Социального фонда, они также будут зачислены досрочно. Все средства поступят автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться для этого», — добавили в фонде.

Почтой России пенсию за январь доставят в привычные даты — с 3 по 25 января. Пенсионеры, которым проще получить выплату через кассу почтового отделения, также смогут это сделать.