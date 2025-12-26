НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -5

3 м/c,

зап.

 735мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 77,88
EUR 91,89
ПСБ: главные события года
Жалобы на грязные автобусы
«Умные решения»
Бардак с парковкой машин в городе
Что подарить и как отметить Новый Год
Заработали 20 новых «Пауков»
Сокращения в госучреждениях
Метель в Ярославле
Стоит ли отказываться от покупки «вторички»
Экономика В России перенесли пенсию за январь. Когда придут выплаты (увеличенные)

В России перенесли пенсию за январь. Когда придут выплаты (увеличенные)

Пенсию проиндексируют

114
Пенсионеры получат деньги раньше привычного | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUПенсионеры получат деньги раньше привычного | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Пенсионеры получат деньги раньше привычного

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Большая часть пенсионеров получит пенсию за январь досрочно. Это случится еще до 30 декабря. Такой перенос коснется всех, у кого даты выплат выпадают на январские праздники, то есть с 1-го по 11-е число месяца.

«В связи с приближающимися новогодними праздниками большинство пенсионеров в России досрочно получат пенсию за январь. Почтовые отделения осуществят доставку пенсионерам в январе по обычному графику. Пенсия за январь будет перечислена на счета пенсионеров до 30 декабря», — цитируют РИА Новости сообщение Соцфонда.

При этом страховые пенсии за январь придут уже в проиндексированном виде — увеличенные на 7,6%.

«Досрочная выплата затрагивает все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят дополнительные выплаты Социального фонда, они также будут зачислены досрочно. Все средства поступят автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться для этого», — добавили в фонде.

Почтой России пенсию за январь доставят в привычные даты — с 3 по 25 января. Пенсионеры, которым проще получить выплату через кассу почтового отделения, также смогут это сделать.

Прочитайте также, за что вы рискуете лишиться выплат. Потерять половину пенсии проще, чем кажется. А в Госдуме рассказали, как увеличить пенсию на 40% (и даже больше). Этот способ доступен всем.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Корреспондент оперативной редакции
Пенсия Выплата Январь Соцфонд
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем