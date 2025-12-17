НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Налогов придется платить больше, еще и цены взлетят: как изменится система в 2026 году

Для кого-то нововведения сильно ударят по кошельку

В 2025 году российские власти приняли ряд важных изменений, касающиеся налоговой системы. Многие из них вступят в силу в 2026 году. Теперь налогоплательщиков ждет несколько крупных обновлений, начиная от появления новых налогов и заканчивая льготами. Подробнее обо всех изменениях рассказали в нашем материале.

Рост НДС

Ключевое нововведение связано с изменением основной ставки налога на добавленную стоимость. С нового года НДС повысится на 2% — с 20 до 22%.

НДС — налог на добавленную стоимость. Это косвенный налог, который взимается на федеральном уровне. Сумму налога включают в стоимость товаров и услуг, реализуемых на территории нашей страны. Механизм устроен таким образом, что фактически уплачивает его конечный потребитель, а ИП и юрлица лишь перечисляют деньги в бюджет и сдают отчетность.

Льготная ставка НДС 10% сохранится. В числе товаров первой необходимости, налог на которые не поднимут:

  • основные продукты питания;

  • лекарства и медицинские изделия;

  • товары для детей;

  • периодические печатные издания и книги;

  • племенные сельскохозяйственные животные.

Но некоторые товары исключат из списка льготных. Так, реализацию молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, спредов, сливочно-растительных топленых смесей начнут облагать НДС по общей ставке 22%.

Лимит доходов, при котором предприниматели на УСН и ПСН обязаны переходить на уплату НДС, будет снижаться постепенно: до 20 млн рублей в 2026 году, до 15 млн рублей в 2027 году и до 10 млн рублей начиная с 2028 года.

Конечным плательщиком НДС являются потребители и покупатели товаров и услуг. Все остальные участники цепочки — от импортера или производителя до продавца лишь передают друг другу этот налог, закладывая его в стоимость, которая по итогу раздувается.

Технологический сбор

С 1 сентября 2026 года вводится новый сбор на импорт и производство электроники. Его установит правительство РФ и составит список электронной продукции, за которую придется дополнительно платить.

Технологический сбор будут платить как импортеры, так и отечественные производители электроники и, соответственно, закладывать в стоимость своих товаров. Эксперты считают, что нововведение приведет к росту стоимости продукции. Подробнее о последствиях рассказали в отдельном материале.

Акцизы 

Ожидается и рост акцизов. В первую очередь это коснется вредной продукции. Акцизы на легкие вина вырастут в 2026 году примерно на 30%, на табачную продукцию и бестабачную никотинсодержащую смесь — на 10–11,5% по сравнению с уходящим годом. Акцизы на топливо и моторные масла увеличатся на 5%. Помимо этого, ожидается и индексация. Акцизы на спиртосодержащие напитки (за исключением легких вин) и табак в будущем году поднимут на 6,5–7,1%. В 2027 году ждет повышение на 6,3–7,5%, а в 2028 году — на 3–3,7%.

Источник: https://www.business.ru/news/43770-v-2026-godu-vyrastut-aktsizy-novyy-zakonoproekt

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки

Новый налоговый режим 

Для иноагентов вводится специальный режим налогообложения: они будут платить 30% по всем доходам. Перечень таких лиц с указанием их данных (ИНН, ОГРН, СНИЛС) указан на сайте Минюста.

Для остальные же россиян НДФЛ будет продолжать рассчитываться по прогрессивной шкале: 13% при доходах до 2,4 млн рублей, далее поэтапное повышение ставок до 22% в зависимости от уровня дохода.

Налоговые льготы 

Некоторые россияне напротив получат послабления. Например, семьи с детьми. Для них с 1 января 2026 года материальная помощь при рождении, усыновлении или установлении опеки над ребенком, выплаченная работодателем, не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами на сумму до 1 млн рублей на каждого ребенка, если выплата производится в течение первого года после рождения.

Также с 2026 года в России вводится единая налоговая выплата для семей с детьми, которая в среднем будет составлять 70–100 тысяч рублей. Ее смогут получать семьи с двумя и более детьми, где среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе. Сумма будет рассчитываться как возврат части уплаченных налогов и перечисляться раз в год.

Налоговые вычеты 

Остальные тоже могут рассчитывать на бонусы, но в виде получения налогового вычета. Это значит, что есть возможность вернуть себе часть уплаченных в казну налогов. Подробнее о них мы написали здесь.

Среди изменения в 2026 году — то, что можно получить налоговый вычет за расходы на лечение не только себя, но и супруга, родителей, а также детей до 18 лет. Если ребенок учится очно, право на вычет сохраняется до 24 лет. Главным условием является то, что человек должен быть налоговым резидентом России и иметь доходы, с которых платится НДФЛ: зарплата, выплаты по гражданско-правовым договорам, доход от аренды или продажи имущества.

Помимо этого, социальный вычет за занятия спортом можно будет получить не только на себя и несовершеннолетних детей, но и на родителей и супругов. Сейчас в России уже действует возможность вернуть часть средств, потраченных на занятия спортом. Но это можно сделать только за себя и за несовершеннолетних детей.

