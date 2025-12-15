Добываем много, едим мало. Почему в России такая дорогая рыба

Разбираемся, почему в рыбном городе едят мало рыбы Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Богатые ресурсы, мощная инфраструктура — в России есть несколько центров, где, казалось бы, с рыбой проблем быть не может. Один из таких — Мурманская область. Регион омывают Баренцево и Белое моря, а рыболовство — часть местной идентичности. Однако потребление рыбы в стране до сих пор остается низким. Почему так происходит, что говорят эксперты и контролирующие ведомства, читайте в статье 51.RU.

Цель России — увеличить потребление рыбы до 2030 года

В стране действует план мероприятий по увеличению внутреннего потребления отечественной рыбной продукции, утвержденный заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым 31 июля 2024 года. Ключевая цель плана — поднять среднее потребление рыбы в России до 28 килограммов на человека в год к 2030 году.

Причиной тому послужило заявление президента Путина о том, что россияне едят недостаточно рыбы.

— Россия располагает уникальными запасами биоресурсов. И очень важно не только добыть их, но и обеспечить переработку и транспортировку. Причем в приоритете должны быть именно интересы внутреннего рынка, чтобы улов российских рыбаков, продукция рыбохозяйственных предприятий поступала на прилавки магазинов и рынков, а жители всех регионов России могли купить эти качественные товары по доступной цене, — сказал президент.

Рыба есть, доступной — нет

Прилавки магазинов полны рыбы, но некоторые могут себе позволить на нее только смотреть Источник: Александра Балаба

И вроде бы рыба есть, ловят ее довольно много, но потребление до нормы всё равно не дотягивает. По данным статистики, потребление в 2024 году по стране составило лишь 22,7 килограмма на человека, что на 5 с лишним килограммов меньше целевого показателя.

Мы спросили у покупателей одного из рыбных магазинов, что они могут себе позволить. Ответы были следующие.

«Раньше брали треску чаще, теперь смотрю по акциям — если цена нормальная, беру пару стейков, если нет, ограничиваемся сельдью. Всё равно без рыбы как-то не по-нашему».

«Минтай — выручалочка. И котлеты из него хорошие получаются, и суп. Хотелось бы, конечно, палтуса почаще, но он уже совсем в другой ценовой лиге».

«Я люблю красную рыбу, но сейчас позволяю себе только обрезки для супа. На нормальное филе раз в месяц решаюсь — чисто к выходным».

«Когда есть скидка, беру скумбрию — запекаю целиком, вкусно и недорого. А вот раньше семгу покупали на праздники, теперь и на праздник кусочек дороговат».

«Мы с мужем перешли на местную корюшку, когда сезон — берем килограмм, жарим с картошкой. Просто и по кошельку не так больно».

Чиновники только разводят руками — рыбная продукция в России не относится к товарам с государственным регулированием цен. Это означает, что стоимость формируется исключительно рынком. Так что даже в приморских регионах цены кусаются.

Что говорят Роспотребнадзор и ФАС

Роспотребнадзор мониторингом мнений покупателей и оценкой потребительского спроса не занимается — это не входит в компетенцию ведомства. Аналогичную позицию занимает и Федеральная антимонопольная служба.

Жаловаться в Роспотребнадзор имеет смысл только на качество, но такие случаи довольно редки — менее 0,2% от всех обращений. Чаще всего речь идет о рыбных консервах.

Почему рыба дорожает: взгляд экспертов

Экс-сенатор и бывший рыбный предприниматель Ольга Епифанова подтвердила, что за последние 2 года цены на рыбу в России заметно выросли. Причины, которые она называет, комплексные: инфляция, увеличение расходов на логистику, рост стоимости сырья, снижение вылова в отдельных регионах.

По ее словам, отрасль сегодня находится в непростой экономической ситуации: компании вынуждены обновлять флот, соблюдать квоты и адаптироваться к санкционным ограничениям. Цены формируются не только с учетом местных расходов — большую роль играет экспортная составляющая.

Не сказать, что у прилавков не протолкнуться от покупателей Источник: Александра Балаба

Епифанова подчеркивает, что Мурманская и Архангельская области — значимые игроки рыбной отрасли, которые дополняют, а не конкурируют друг с другом. Региональные власти могут влиять на стоимость рыбы лишь косвенно — поддерживая рыбопромышленные предприятия, развивая переработку и улучшая логистику.

По словам доктора экономических наук Никиты Кричевского, цена на рыбу формируется в море и на берегу. В результате так называемых преобразований «квот под инвестиции» задолженность рыбопромысловых компаний по кредитам за 8 лет выросла в 5 раз и превысила 1,1 триллиона рублей.

По данным Росстата, в первом полугодии 2025 года суммарная задолженность рыбной отрасли в 1,8 раза превысила ее выручку и в 11 раз — прибыль.

Ежемесячные процентные платежи на обслуживание взятых кредитов составляют примерно 5 миллиардов рублей. Как говорится, долг не ревет, а спать не дает. Никита Кричевский доктор экономических наук

— Добавьте к тому дорожающие логистику, переработку, хранение, всю эту подготовку к рознице, растущие аппетиты всего берегового звена, и станет совершенно очевидно, что рыба продолжит дорожать, — рассказал наш собеседник.

Кроме этого, Никита Кричевский уверен, что русскую рыбу гораздо выгоднее продавать на экспорт, чем на родной берег.