Экономика Как закупиться на «черной пятнице» и «11.11» и не разориться: советы покупателям и ловушки продавцов

Как закупиться на «черной пятнице» и «11.11» и не разориться: советы покупателям и ловушки продавцов

Зачастую шопинг может оказаться не очень выгодным

218
Мы склонны вестись на скидки и совершать покупки даже тогда, когда это нам не нужно | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUМы склонны вестись на скидки и совершать покупки даже тогда, когда это нам не нужно | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Мы склонны вестись на скидки и совершать покупки даже тогда, когда это нам не нужно

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Распродажи «Черная пятница» и «11.11» — одно из самых масштабных событий для любителей сходить за покупками. Многие ждут этих дат, чтобы сэкономить, а маркетологи разрабатывают хитрые стратегии, чтобы извлечь максимум выгоды. Как не попасться на уловки и сделать действительно выгодные покупки? Разберем всё по шагам.

Что это за распродажи

Уже завтра, 11 ноября, наступит Всемирный день шопинга, который продлится ровно один день. Позднее все скидки и акции пропадут и на прилавки вернутся обычные цены. Однако в России зачастую эта распродажа проходит по другому расписанию. Некоторые магазины и маркетплейсы начинают предоставлять скидки раньше и заканчивают акции в другое время.

Также в ноябре проходит масштабная распродажа под названием «черная пятница». Событие начнется в ночь на пятницу (на границе 28 и 29 ноября), а ее точная длительность зависит от продавца (обычно этот период длится 3–4 дня).

На таких распродажах чаще всего снижают цены на электронику (смартфоны, ноутбуки, наушники, телевизоры), бытовую технику (холодильники, пылесосы, кофемашины), одежду и обувь, а также косметику (парфюмерия, наборы уходовых средств).

Однако не спешите радоваться, ведь зачастую низкие цены побуждают нас скупать множество ненужных товаров. На наши желания влияют несколько факторов:

  • эффект дефицита — «Успей, пока товар не закончился»;

  • иллюзия экономии — «Если не купить сейчас, потом будет дороже»;

  • азарт и эмоции — «Охота за скидками» дает ощущение победы;

  • социальное доказательство — «Все скупают, значит, это выгодно».

На самом деле яркие баннеры -90% зачастую являются уловками продавцов, которые используют различные маркетинговые приемы, чтобы заставить купить даже то, что человеку было не надо.

Хитрости продавцов

Самая коварная уловка продавцов — заранее повысить цену на товар. Некоторые магазины за месяц до акции специально постепенно повышают стоимость товара, а потом в акционное время делают «небывалую скидку». Например, телефон месяц назад стоил 30 000 ₽, цену подняли до 60 000 ₽, а теперь «скидка 50%» , но по факту цена та же. Таким образом, если товар появился недавно и сразу «со скидкой», это подозрительно.

Большие скидки предоставляют и на устаревшие модели, используя периоды распродаж для избавления от невостребованных или откровенно старых товаров.

Также маркетологи играют на эффекте ажиотажа, указывая в интернет-магазинах, что товар «почти закончился» или что «прямо сейчас его просматривают 10 человек». На деле запасы большие, и «последний экземпляр» может висеть неделями. Не ведитесь на срочность, а лучше уточните наличие у менеджера.

Как сэкономить деньги

Чтобы не упустить лучшие предложения и избежать лишних трат, полезно подготовиться заранее. Перед началом шопинга важно определить свои финансовые возможности и цели. Это поможет сосредоточиться на самом необходимом.

  • Определите бюджет: решите, какую сумму вы готовы потратить на распродажах. Лучше вести учет доходов и расходов, чтобы понимать свои финансовые потоки и избежать ненужных трат;

  • составьте список покупок: запишите всё, что хотите купить, и строго придерживайтесь этого списка. Это главный инструмент для борьбы с импульсивными покупками;

  • создайте шкалу приоритетов: разделите желаемые покупки на категории. Это поможет принимать взвешенные решения. К примеру, срочные и важные (товары первой необходимости, бытовая техника); важные, но не срочные (одежда, обувь, косметика); несрочные и не слишком важные (развлечения, хобби, предметы роскоши);

  • изучите цены заранее: чтобы отличить реальную скидку от маркетинговой уловки, проверьте цены на интересующие вас товары за несколько недель до распродаж. Так вы будете знать, является ли предложенная цена действительно выгодной.

К оплате товара тоже лучше подходить с умом. Пользуясь банковской картой с кешбэком, вы можете вернуть часть потраченных денег. Не пренебрегайте программами лояльности магазинов: они позволяют получать скидки и накапливать баллы.

Осторожно, мошенники

Без мошенников, кажется, уже не обходится ни одна сфера жизни. Такую животрепещущую тему, как распродажа, аферисты, конечно же, тоже освоили. Меры предосторожности, о которых стоит помнить россиянам в преддверии «черной пятницы», назвала MSK1.RU финансовый консультант Татьяна Волкова.

  1. Фейковые сайты: они точно копируют дизайн известных брендов и заманивают покупателей нереальными скидками. После предоплаты такой магазин вместе с деньгами клиента просто исчезает.

  2. Поддельная служба доставки: покупатель получает сообщение с просьбой доплатить за пересылку, но ссылка в нем ведет на фишинговую страницу, предназначенную для кражи данных банковской карты.

«Чтобы не стать жертвой обмана, стоит придерживаться простых правил безопасности, — пояснила Татьяна Волкова. — Никогда не переходите по ссылкам из писем и мессенджеров, если вы не уверены в отправителе. Даже если сообщение выглядит официально, лучше открыть сайт вручную через поисковик».

Татьяна также порекомендовала всегда тщательно сверять адрес сайта в строке браузера. Мошенники нередко создают поддельные страницы с адресами, отличающимися одной буквой или лишним знаком. Для большей безопасности при онлайн-шопинге лучше использовать отдельную банковскую карту с небольшой суммой денег. Так вы защитите основные средства: даже если мошенники получат доступ к карте, их возможности будут ограничены.

Распродажи — отличный способ сэкономить, но только если подходить к ним с холодным расчетом. Проверяйте цены, избегайте импульсивных покупок и не ведитесь на маркетинговые уловки. Тогда «черная пятница» и «11.11» станут действительно выгодными!

Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
