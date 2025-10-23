Кредитка — не враг? Мать двоих детей превратила долги в доход — рассказываем как

Общий доход женщины с супругом — около 110 тысяч рублей Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

Пока одни стараются как можно скорее избавиться от кредиток, другие научились извлекать из них выгоду. Наша читательница, 46-летняя сотрудница госслужбы, рассказала, как за счет беспроцентных периодов и процентных счетов превращает кредитные карты в дополнительный доход для семьи. Подробнее — в ее рассказе для 72.RU.

Анонимный автор

Мне 46 лет, я работаю на госслужбе. Живем вчетвером: муж и двое несовершеннолетних детей, один ребенок инвалид. Квартира у нас своя, покупали по программе «Молодая семья» и с помощью кредита. Средний доход у нас с мужем около 110 тысяч рублей в месяц. Доход мы не делим: еда, бензин, бытовая химия — на муже; ЖКХ и одежда — на мне. Всё так же — по кредитке. Если что-то дорогое — «Халва» в помощь, там рассрочка. Надо — пошли и купили.

Кредитки появились, когда в ВТБ можно было снимать деньги без процентов на весь срок беспроцентного периода. Потом появилась карта в Альфа-Банке — там был год без процентов. Тогда мы как раз остекляли балкон.

Сложностей с кредитками у меня нет вообще. Денег хватает и без них, но для меня кредитные карты — это дополнительный доход. Сейчас всё оплачиваю кредитками, а через 110–120 дней возвращаю потраченное. В это время все наши деньги лежат на счете и приносят проценты. Перевожу сумму в день гашения — и снова пользуюсь кредиткой. Так по кругу.

У меня три кредитки в ВТБ и одна в Альфа-Банке. Снимаю с карты деньги без процентов на 60 дней. За два месяца — 150 тысяч. Эти деньги тоже кладу на счет под проценты, потом гашу кредитку и снова снимаю. Банки не беспокоят, просрочек нет, наоборот — постоянно предлагают свои новые продукты.

На жизнь хватает, и даже откладывать получается. Дети тоже иногда пользуются моими кредитками. Для меня это просто удобный инструмент — ничего плохого в них нет. Если пользоваться кредитками с умом, на них можно неплохо заработать. Главное — гасить всё в беспроцентный период и не тратить больше, чем зарабатываешь. Тогда всё будет хорошо.

Принцип простой: все деньги зарплаты лежат на счете и приносят проценты, а все расходы — по кредитке. Через три - четыре месяца гашу кредитку, и выходит, что эти месяцы у меня идет дополнительный доход. Обычно это 200–250 тысяч рублей под проценты, плюс еще снятые наличные — 150 тысяч. Всё это работает, пока проценты на счете начисляются.

Раньше доход был выше — 8000 в месяц, сейчас около 5–6. Всё зависит от ставки в банке. Еще стараюсь всё покупать в рассрочку без процентов, даже если есть деньги. Пусть лучше лежат и приносят процент, пока он высокий.

