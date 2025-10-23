НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
На пенсию предлагают откладывать с ранних лет
К нам едет «Ревизор»
Нарушения на речном вокзале
«Умные решения» в недвижимости
Востребованные профессии
Где подготовить авто к холодам
Взрыв на заводе под Челябинском
Бизнес по-женски
Поднимут налоги
Какой будет зима в России
Кредитка — не враг? Мать двоих детей превратила долги в доход — рассказываем как

Кредитка — не враг? Мать двоих детей превратила долги в доход — рассказываем как

У женщины четыре кредитки, с которых она научилась получать ежемесячный доход

47
Общий доход женщины с супругом&nbsp;— около 110 тысяч рублей | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RUОбщий доход женщины с супругом&nbsp;— около 110 тысяч рублей | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

Общий доход женщины с супругом — около 110 тысяч рублей

Источник:
Иван Рейзвих / NGS55.RU

Пока одни стараются как можно скорее избавиться от кредиток, другие научились извлекать из них выгоду. Наша читательница, 46-летняя сотрудница госслужбы, рассказала, как за счет беспроцентных периодов и процентных счетов превращает кредитные карты в дополнительный доход для семьи. Подробнее — в ее рассказе для 72.RU.

Анонимный автор

Мне 46 лет, я работаю на госслужбе. Живем вчетвером: муж и двое несовершеннолетних детей, один ребенок инвалид. Квартира у нас своя, покупали по программе «Молодая семья» и с помощью кредита. Средний доход у нас с мужем около 110 тысяч рублей в месяц. Доход мы не делим: еда, бензин, бытовая химия — на муже; ЖКХ и одежда — на мне. Всё так же — по кредитке. Если что-то дорогое — «Халва» в помощь, там рассрочка. Надо — пошли и купили.

Кредитки появились, когда в ВТБ можно было снимать деньги без процентов на весь срок беспроцентного периода. Потом появилась карта в Альфа-Банке — там был год без процентов. Тогда мы как раз остекляли балкон.

Сложностей с кредитками у меня нет вообще. Денег хватает и без них, но для меня кредитные карты — это дополнительный доход. Сейчас всё оплачиваю кредитками, а через 110–120 дней возвращаю потраченное. В это время все наши деньги лежат на счете и приносят проценты. Перевожу сумму в день гашения — и снова пользуюсь кредиткой. Так по кругу.

У меня три кредитки в ВТБ и одна в Альфа-Банке. Снимаю с карты деньги без процентов на 60 дней. За два месяца — 150 тысяч. Эти деньги тоже кладу на счет под проценты, потом гашу кредитку и снова снимаю. Банки не беспокоят, просрочек нет, наоборот — постоянно предлагают свои новые продукты.

На жизнь хватает, и даже откладывать получается. Дети тоже иногда пользуются моими кредитками. Для меня это просто удобный инструмент — ничего плохого в них нет. Если пользоваться кредитками с умом, на них можно неплохо заработать. Главное — гасить всё в беспроцентный период и не тратить больше, чем зарабатываешь. Тогда всё будет хорошо.

Принцип простой: все деньги зарплаты лежат на счете и приносят проценты, а все расходы — по кредитке. Через три-четыре месяца гашу кредитку, и выходит, что эти месяцы у меня идет дополнительный доход. Обычно это 200–250 тысяч рублей под проценты, плюс еще снятые наличные — 150 тысяч. Всё это работает, пока проценты на счете начисляются.

Раньше доход был выше — 8000 в месяц, сейчас около 5–6. Всё зависит от ставки в банке. Еще стараюсь всё покупать в рассрочку без процентов, даже если есть деньги. Пусть лучше лежат и приносят процент, пока он высокий.

А у вас есть кредитки?

Нет и не нужно!
Когда-то были, больше нет
Да, но хочу ее поскорее закрыть
Да, активно пользуюсь
Оставлю свой ответ в комментариях

До этого мы публиковали колонку фармацевта, который честно рассказал о жизни с тремя кредитами и ипотекой. Он зарабатывает 135 тысяч рублей. Из них 78 уходит на оплату долгов.

Большинство россиян признаются, что откладывать на подушку безопасности почти невозможно. На первом месте — оплата коммунальных услуг, продукты и расходы на детей и домашних животных. При этом цены продолжают расти, а зарплаты остаются почти на прежнем уровне. Мы собрали мнения читателей, где они честно рассказали, как живут на зарплату.

ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Дарья МакееваДарья Макеева
Дарья Макеева
журналист 72.RU
Кредитная карта Семейный бюджет Экономия Рассрочка Кредит
