«Индексация пенсий и пособий сведется на нет». Как изменится экономика России в 2026 году и к чему готовиться нам всем

Правительство России готовит масштабную налоговую реформу, которая, как планируется, вступит в силу 1 января 2026 года. Законопроект предполагает два ключевых изменения: повышение НДС на 2% и снижение порога для упрощенной системы налогообложения с 60 до 10 млн рублей.

Корреспондент 164.RU пообщался с экономическими экспертами и выяснил, что новые налоговые меры приведут к серьезным системным рискам, которые могут привести к замедлению экономического роста и снижению благосостояния граждан. Многие российские предприниматели уже разрабатывают шаги по наиболее мягкому вхождению в новый год.

Двойной удар по малому бизнесу: почему УСН — это не просто льгота

Снижение порога для применения УСН аналитики называют наиболее болезненным изменением для малого бизнеса. На упрощенке выплачивают единый налог (6% с доходов или 15% с разницы между доходами и расходами) и освобождаются от уплаты НДС. Это не только снижает налоговую нагрузку, но и радикально упрощает документооборот и учет.

После изменений тысячи компаний с оборотом от 10 до 60 млн рублей потеряют этот статус. Их ждет принудительный переход на общую систему налогообложения (ОСНО), что означает: плату НДС по ставке 22%, ведение полного бухгалтерского учета и рост административной нагрузки на руководителей

Основатель и управляющий мультифамили-офисом D1Capital Данила Ладнюк видит в этом прямую угрозу существованию целого сегмента экономики: «Прежде всего снижение порога для УСН затронет компании, которые сегодня работают с оборотом от 10 до 60 млн рублей. Для них упрощенка перестанет быть доступной, что означает резкий рост административной и финансовой нагрузки. В первую очередь это отразится на малом бизнесе в сфере торговли, услуг и строительства, где значительная часть предприятий работает в диапазоне оборотов 15–40 млн рублей. Утрата льготных условий способна не только снизить рентабельность, но и подтолкнуть предпринимателей к уходу в тень или закрытию бизнеса».

Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская объясняет масштаб изменений для отдельной фирмы на примере: «Компания из сегмента малого бизнеса с оборотом 50 млн рублей в 2025 году не платит НДС. По сути, она оставляет в бизнесе пятую часть дохода и может потратить деньги на развитие. С 1 января картина изменится, то есть расходы сразу подскочат даже с учетом положенного налогового вычета. Вряд ли в этой ситуации сотрудникам стоит ждать индексации зарплат, не говоря уже о новых рабочих местах».

Эксперт также указывает на пессимистичный, но вероятный сценарий: небольшую фирму раздавит налоговое бремя, а сотрудники окажутся на улице. «Зато государству, которое соберет налоги, будет чем заплатить им пособие по безработице», — добавляет Андриевская.

С критикой предложенных мер уже выступили ведущие деловые объединения страны: РСПП, «Опора России» и Торгово-промышленная палата. В открытом письме в Минфин они предупредили, что многие фирмы на упрощенке столкнутся с серьезными издержками и уступят рынок более сильным игрокам

Инфляционный шок: как будут расти цены

Повышение НДС — это классический инфляционный инструмент. Рост ставки на 2% автоматически увеличивает издержки практически всех предприятий, работающих на ОСНО. Бизнес, стремясь сохранить рентабельность, будет вынужден переложить эти затраты на конечного потребителя.

В последний раз ставка НДС повышалась в 2019 году — с 18 до 20%. Это привело к росту цен на 0,6–0,7%.

«Интересно, что консенсус-прогноз аналитиков говорит, что новый плюс 2% к НДС (до 22%) стимулирует разгон инфляции посерьезнее — до 1–1,5%», — отмечает Андриевская.

Но главный ценовой удар нанесет не столько прямое повышение НДС, сколько массовый переход компаний с УСН на ОСНО.

Начальник Управления налогообложения и внутреннего учета ББР Банка Дмитрий Балыгин говорит, что повышение НДС на 2%, а также сокращение порога УСН отразится на росте цен. По действующим ставкам бизнес способен поддерживать относительно низкие цены, но с 2026 года им придется пересмотреть ценовую политику. Эксперт считает, что такие предприятия повысят стоимость своих товаров минимум на 5%.

Действующий налоговый консультант, управляющий партнер «Фатыхов и партнеры» Тимур Фатыхов, также предсказывает волну подорожания. Но его прогноз более оптимистичный — 2%.

«Для недорогих вещей вроде продуктов питания или бытовой техники этот рост будет незаметен, но владельцы автомобилей и недвижимости почувствуют разницу гораздо сильнее», — говорит он.

Социальное неравенство: почему НДС называют налогом на бедных

Эксперты единодушно отмечают, что последствия реформы будут распределены крайне неравномерно. Наибольшая тяжесть ляжет на две ключевые группы: сам малый бизнес и наименее защищенные слои населения.

Причем не все сферы пострадают от налоговых обременений одинаково. Сильнее всего эффект отразится на розничной торговле, малых производственных предприятиях, сфере услуг и HoReCa.

«В этих отраслях бизнес-модель изначально построена на высокой оборачиваемости при относительно низкой марже и любое увеличение налоговой нагрузки моментально отражается на итоговой прибыли», — говорит Данила Ладнюк.

Эксперт убежден, что негативность налоговых обременений зависит и от региона. Так, в Москве и Санкт-Петербурге повышение налоговой нагрузки пройдет менее болезненно. А регионам, особенно бизнесу в малых городах, придется труднее, так как рентабельность бизнеса изначально была ниже. Данила Ладнюк опасается, что налоговые изменения способны вызвать «настоящий кризис» в сегменте малого предпринимательства.

Для граждан повышение НДС — это регрессивный налог, который сильнее бьет по тем, кто меньше зарабатывает. Ирина Андриевская приводит наглядный пример с расчетами.

Для человека со средней зарплатой (103,2 тысячи рублей до вычета налогов, по данным Росстата), который тратит 80 тысяч рублей в месяц, половина из которых (40 тысяч) приходится на товары с НДС. При ставке 20% он платит 8 тысяч (7,6% от доходов). При повышении ставки до 22% сумма НДС вырастет.

Малообеспеченный человек с доходом в МРОТ (22,4 тысячи рублей) тратит на жизнь все деньги. Из них 11,22 тысячи — товары с НДС. При ставке 20% он отдает 2,24 тысячи рублей НДС, что составляет 10% от его доходов. С ростом ставки НДС эта доля станет еще больше.

«Следовательно, тяжелее всего придется пенсионерам и малоимущим семьям. Таким образом, сведется на нет индексация пенсий и пособий», — резюмирует она.

Сфера e-com и отмена патента: почему апокалипсис отменяется, но проблемы остаются

Кроме того, планируется изменить подход к патентной системе налогообложения (ПСН). С 2026 года ее больше не смогут применять предприниматели, занимающиеся стационарной розничной торговлей, а также оказывающие услуги по грузоперевозкам. К тому же существующий порог в 60 млн рублей для ПСН могут также снизить до 10 млн рублей.

На первый взгляд, это прямая угроза для селлеров маркетплейсов, многие из которых используют патент для оптимизации логистических и складских расходов. Однако генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков считает, что «разговоры о шоке от такого решения для этого сектора явно преувеличены».

ПСН никогда не была массовым инструментом в онлайн-торговле, потому что использование этой системы было возможно лишь при отсутствии доставки, что противоречит самой сути e-com.

Исаков уточняет, что 73% предпринимателей на платформе Wildberries используют УСН или самозанятость. А в целом доля ПСН в общем объеме всей торговли (офлайн) не превышает 15%.

Тем не менее негативный эффект всё же будет. Компании, сочетавшие режимы (например, ПСН для склада и УСН для онлайн-продаж), будут вынуждены перейти на УСН или ОСНО, что повысит их нагрузку. Кроме того, грузовые компании, работающие для e-com, также потеряют право на патент и, столкнувшись с ростом затрат из-за НДС, переложат их на селлеров, увеличив тарифы на доставку.

Главная же опасность для e-com, по мнению Исакова, исходит из повышения НДС до 22%, так как в результате таких налоговых маневров до 25%, селлеры, по данным ТПП, могут закрыть деятельность на маркетплейсах.

Страховые взносы: кто потеряет льготы и кого это не затронет

Помимо прочего, с 2026 года планируется отмена льготных тарифов по страховым взносам для большинства отраслей малого и среднего бизнеса. Льготы (15% с выплат сотрудникам сверх МРОТ вместо общих 30%) сохранятся лишь для узкого списка приоритетных отраслей, таких как обрабатывающее производство, ИТ, сельское хозяйство и транспорт.

По словам Тимура Фатыхова, наибольшая часть малого бизнеса сосредоточена в двух сферах: услугах (преимущественно бьюти и развлечения) и общепите. Для них льготная ставка не изменится. Оставшиеся сферы бизнеса будут выплачивать страховые взносы по общим тарифам.

«Учитывая, что в условиях жесткой денежно-кредитной политики ЦБ малый бизнес и так едва сводит концы с концами, велик риск того, что часть предпринимателей не справятся с резко выросшими поборами — плюс 22% по НДС и плюс 15% по соцвзносам, что в сумме плюс 37%», — поясняет Ирина Андриевская.

Что в итоге? Долгосрочные последствия для экономики

Данила Ладнюк считает, что предложенные изменения — двойной удар по малому и среднему бизнесу: снижение порога УСН лишает значительное число компаний льготного режима, а повышение НДС дополнительно давит на спрос. «В краткосрочной перспективе это даст бюджету рост налоговых поступлений, но в долгосрочной может обернуться сокращением предпринимательской активности, ростом безработицы и падением динамики ВВП», — уточняет он.

В таких условиях государству придется разрабатывать новые механизмы поддержки бизнеса: упрощение администрирования, льготное кредитование и субсидии. Иначе российская экономика уйдет в новую волну стагнации.

В результате на рынке наступит консолидация: более слабые и мелкие игроки уйдут, уступив место крупным сетевикам и корпорациям, для которых налоговые изменения не столь чувствительны. А конечным плательщиком за все изменения, как всегда, станет потребитель.