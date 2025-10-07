Как сэкономить на отоплении и других коммунальных платежах: лайфхаки из Госдумы

Завышенные суммы в квитанциях чаще всего связаны с нарушениями теплового режима Источник: Лина Саитова / 116.RU

У россиян есть шанс сократить расходы на коммунальные услуги. Речь идет об энергосервисном контракте. Подробности о нем рассказала заместитель председателя Комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева.

По ее мнению, внимание стоит уделять не столько тарифам, сколько самим платежам, которые зависят от объема потребляемых ресурсов.

«Собственникам нужно мобилизоваться и проводить мероприятия по энергосбережению. Хороший способ — заключить энергосервисный контракт», — посоветовала Разворотнева в интервью «Парламентской газеты».

Завышенные суммы в квитанциях чаще всего связаны с нарушениями теплового режима. Эксперт отметила, что в жилые дома могут подавать избыточное количество тепла, через межпанельные швы происходит утечка, а в подвальных помещениях возможны протечки труб.

Если жильцы многоквартирного дома заключат энергосервисный контракт, то подрядная организация сама начнет модернизацию системы тепло- и водоснабжения, а еще окупит расходы за счет сэкономленных средств. Эти действия как раз скажутся на квитанциях ЖКУ граждан, и они начнут платить меньше.

Кроме того, оплачивать жилищно-коммунальные услуги со скидкой в размере от 30 до 60% могут военные пенсионеры, имеющие стаж службы более 20 лет. По информации депутата Госдумы Никиты Чаплина, эти льготы устанавливаются как на федеральном, так и на региональном уровнях.

«Для военнослужащих, служащих по контракту, и сотрудников спецслужб предусмотрена особенная форма поддержки: они имеют право на компенсацию в случае, если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 10% от общего дохода», — рассказал Чаплин РИА Новости.