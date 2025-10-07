НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

1 м/c,

вос.

 757мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 83,00
EUR 96,83
Средняя зарплата в Ярославской области
Травмировался хоккеист
Где начиналось Брагино
Сэкономить время и нервы на врачах
Медведь разгромил пасеку
Изменят генплан Ярославля
Восьмибалльные пробки
Хотят отобрать квартиру
Огородили площадку под новостройку
Афиша на октябрь
Экономика Как сэкономить на отоплении и других коммунальных платежах: лайфхаки из Госдумы

Как сэкономить на отоплении и других коммунальных платежах: лайфхаки из Госдумы

Некоторые и вовсе могут получить скидку на оплату ЖКУ

303
Завышенные суммы в квитанциях чаще всего связаны с нарушениями теплового режима | Источник: Лина Саитова / 116.RUЗавышенные суммы в квитанциях чаще всего связаны с нарушениями теплового режима | Источник: Лина Саитова / 116.RU

Завышенные суммы в квитанциях чаще всего связаны с нарушениями теплового режима

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

У россиян есть шанс сократить расходы на коммунальные услуги. Речь идет об энергосервисном контракте. Подробности о нем рассказала заместитель председателя Комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева.

По ее мнению, внимание стоит уделять не столько тарифам, сколько самим платежам, которые зависят от объема потребляемых ресурсов.

«Собственникам нужно мобилизоваться и проводить мероприятия по энергосбережению. Хороший способ — заключить энергосервисный контракт», — посоветовала Разворотнева в интервью «Парламентской газеты».

Завышенные суммы в квитанциях чаще всего связаны с нарушениями теплового режима. Эксперт отметила, что в жилые дома могут подавать избыточное количество тепла, через межпанельные швы происходит утечка, а в подвальных помещениях возможны протечки труб.

Если жильцы многоквартирного дома заключат энергосервисный контракт, то подрядная организация сама начнет модернизацию системы тепло- и водоснабжения, а еще окупит расходы за счет сэкономленных средств. Эти действия как раз скажутся на квитанциях ЖКУ граждан, и они начнут платить меньше.

Кроме того, оплачивать жилищно-коммунальные услуги со скидкой в размере от 30 до 60% могут военные пенсионеры, имеющие стаж службы более 20 лет. По информации депутата Госдумы Никиты Чаплина, эти льготы устанавливаются как на федеральном, так и на региональном уровнях.

«Для военнослужащих, служащих по контракту, и сотрудников спецслужб предусмотрена особенная форма поддержки: они имеют право на компенсацию в случае, если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 10% от общего дохода», — рассказал Чаплин РИА Новости.

Ранее депутаты предложили отказаться от единовременного начала отопительного сезона и перейти к гибкому графику. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Госдума ЖКУ Квитанции ЖКХ Отопление Льготы военнослужащим
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Полная чушь. Экономим только там где стоят счетчики выключаем свет, закрываем воду. Как простой гражданин может сэкономить на отоплении если его гонят по полной и обдирают людей как липку. У меня в квартире никто не прописан и не проживает мне вот оно даром не надо голые стены отапливать, а зимой за него дерут огого сколько если бы можно было давно бы на него заглушку поставил.
Гость
1 час
Сэкономить можно лишь свалив от сюда в теплые страны
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Мнение
«Платить сверхпроценты невыгодно». Застройщик честно рассказал, почему новостройки сдают с задержкой
Владимир Городенкер
Мнение
«Уходят с первой стадией, возвращаются с четвертой»: доктор медицинских наук — о вреде знахарей, целителей и интернет-экспертов
Анатолий Аникеев
Доктор медицинских наук. Советник при ректорате ТГУ
Мнение
«План был обречен на провал». Как зоопсихолог воспитывала непослушного пса: история о потраченных нервах и деньгах
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Вы мне лучше скажите, чей Крым»: журналист довел до истерики телефонную аферистку — новая схема обмана
Игорь Мещанев
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление