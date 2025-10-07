«Выбора просто не будет»: пересчитали средние зарплаты на литры борща — результат удивил

А вы считали, во сколько сегодня вам обходится тарелка борща? Источник: Кирилл Поверин / 76.RU, Максим Бутусов / E1.RU

«Борщевой набор» — это не просто овощи, а точный барометр экономического самочувствия страны. Мы решили оценить, как менялась реальная покупательная способность россиян, и пересчитали среднюю зарплату в порциях самого народного супа. Динамика за четыре года оказалась весьма любопытной, и чтобы разобраться в причинах падения и роста цен, наши коллеги из MSK1.RU обратились к аналитикам.

Как менялись цены на овощи

История не сохранила имя того, кто впервые объединил ключевые для россиян овощи в понятие «борщевой набор». Его классический состав неизменен: свекла, капуста, картофель, морковь и лук — основа самого известного блюда русской кухни.

«Одним из индексов потребительского спроса и оценки экономической ситуации является так называемый народный борщевой рейтинг, то есть стоимость набора овощей, составляющих основу для приготовления борща», — объясняет юрист-экономист Юрий Капштык.

За последние четыре года в средних ценах, информацию о которых публикует Росстат, наблюдается интересная динамика. Если три года — в 2022, 2023 и 2024-м — «борщевой набор» стабильно дорожал, то в этом году стоимость практически на все продукты из него снизилась.

В августе 2022 года картофель стоил 34,37 рубля, через год его цена выросла до 35,44 рубля, а к августу 2024 года составила уже 52,10 рубля, после чего несколько снизилась до 46,99 рубля в августе 2025-го.

Цена капусты за тот же период изменилась с 25,10 до 43,68 рубля, затем до 51,03 рубля и опустилась в августе 2025-го до 36,55 рубля.

Свекла подорожала с 30,58 рубля в 2022-м до 37,55 рубля в 2023-м, затем до 49,08 рубля и немного снизилась до 44,51 рубля в этом году.

Морковь, стоившая в августе 22-го 41,48 рубля, достигла 54,12 рубля, затем 57,34 рубля, и в итоге в нынешнем году средняя цена на этот овощ зафиксирована в размере 53,50 рубля.

Исключением стал лук — он с 41,77 рубля в 2022-м подешевел до 38,40 рубля, затем в 2024-м подорожал до 43,52 рубля, и сейчас цена выросла до 47,41 рубля.

Сколько борщей можно сварить на среднюю зарплату

Что касается доходов, то зарплаты, естественно, за эти четыре года тоже не стояли на месте. Согласно данным всё того же Росстата, среднемесячный заработок россиян в августе последовательно увеличивался: в 2022 году он составлял 59 907 рублей, в 2023-м — 69 493 рубля, в 2024-м — 82 218 рублей, а к августу 2025 года достиг 99 305 рублей.

Мы провели несложный расчет: сколько условных порций борща мог позволить себе среднестатистический россиянин на свою зарплату. Результаты получились любопытные. В 2022 году, потратив всю зарплату на овощи для борща, можно было сварить примерно 346 порций. Однако уже через год эта цифра снизилась до 332 порций.

В 2024 году падение продолжилось — «доступное» количество борща уменьшилось до 325 порций. Но в августе 2025 года наметился резкий рост: на среднюю зарплату можно было бы приготовить уже 434 порции борща.

Почему подешевел «борщевой набор»

Чтобы объяснить эту динамику, мы обратились к экспертам. Ведь именно стоимость «борщевого набора» — этой своеобразной потребительской корзины — служит для многих наглядным индикатором роста инфляции.

«На стоимость овощей влияют цены на семена и удобрения, что напрямую сказывается на урожайности — будет она высокой или низкой, а также общий рост инфляции и увеличение зарплат. Немаловажна и логистика: при хорошо налаженных поставках цены остаются умеренными, — объясняет MSK1.RU кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России Рута Абрамова. — Стоит учитывать и сезонность: основной сбор урожая приходится на лето и осень, поэтому сейчас цены находятся на низком уровне, но с наступлением зимы могут несколько вырасти».

Эксперты считают, что к удешевлению «борщевого набора» причастны санкции, так как в условиях изоляции от мировых рынков в России стремительно начали развивать собственное производство. И за сухими экономическими показателями стоит нечто большее — фундаментальная стратегия обеспечения национальной продовольственной безопасности.

«Если раньше многим фермерским хозяйствам приходилось конкурировать с завозимыми из-за границы овощами, то сейчас производители начали расширять посевные площади, активно внедрять собственные технологические линии для выращивания и переработки. Были засеяны даже части полей, которые до этого пустовали. Этому также способствовал и достаточно благоприятный урожайный год, — подчеркивает MSK1.RU юрист-экономист Юрий Капштык. — Здесь сработал принцип "спрос рождает предложение" , поэтому цены не только удалось удержать, но и по некоторым позициям даже снизить».

Однако в санкциях кроется и главный парадокс. С одной стороны, курс на импортозамещение дал толчок отечественному производству. С другой — резкое сокращение импорта и рост экспорта лишили внутренний рынок конкурентного сдерживателя.

«Закрытая страна — это на самом деле очень плохо. Представьте, если у нас останется всего один производитель картофеля. Какой будет цена?» — рассказала MSK1.RU финансовый советник Олеся Седова.

Можно полностью испортить качество, но поднять цены, и выбора у нас просто не будет. Это хорошо видно по тому, как взлетели цены на товары местных производителей в магазинах. Олеся Седова финансовый советник

«За последние три года картошка взлетела в два раза, капуста — тоже, а морковка, свекла и лук в среднем выросли на 50%. Если брать средний суммарный ориентир, то "борщевой набор" подорожал примерно на 65–70%», — говорит Олеся Седова.

Рецепт бюджетного борща

Классический борщ — это не всегда сложно и дорого. Вот экономный вариант легендарного супа, где каждая копейка вложена в насыщенный вкус. Вам понадобятся привычные ингредиенты:

свекла — 2 шт. (средние);

картофель — 3–4 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

белокочанная капуста — 300–400 г;

чеснок — 2 зубчика;

подсолнечное масло — 2 ст. л.;

томатная паста — 1 ст. л. (можно заменить натертым помидором);

лавровый лист — 1–2 шт.;

горсть перловки;

соль, перец по вкусу.

Вскипятите в кастрюле 2,5–3 л воды, добавьте лавровый лист и щепотку соли. Натрите свеклу на крупной терке, морковь и лук мелко порежьте. Пассеруйте всё вместе на подсолнечном масле 5–7 минут, добавив томатную пасту.

В кипящую воду закиньте горсть перловки, ее лучше замочить заранее. Добавьте нарезанный кубиками картофель, через 5 минут — нашинкованную капусту.

Когда картошка почти готова, отправляем в кастрюлю зажарку и варим еще 10 минут. Осталось добавить чеснок, соль, перец и оставить борщ настояться 15–20 минут.

«Борщ полезен тем, что свекла содержит железо — источник клетчатки, витаминов группы B, а также капусту, в которой есть витамин С и кальций, — поделилась с MSK1.RU превентивный и клинический нутрициолог Любовь Френкель. — Еще один важный ингредиент для глаз и кожи — морковь, она обеспечивает организм бета-каротином. А перловка содержит растительный белок и сложные углеводы для сытости».