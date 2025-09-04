Решетников заявил о дефляции в России. Но все не так однозначно

Август показывает положительную динамику по изменению цен Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Недельные данные Росстата показывают дефляцию в августе. Об этом 4 сентября во время Восточного экономического форума заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«У нас последние два месяца, если мы отбросим июльскую индексацию тарифов традиционную, наблюдается дефляция. Потому что данные по августу, ну они пока недельные сейчас. На следующей неделе Росстат скажет уже итоговую августовскую инфляцию по широкой корзине товаров. Но по неделькам пока мы видим тоже дефляцию», — цитирует его РИА Новости.

Дефляция — это устойчивое снижение общего уровня цен на товары и услуги, сопровождающееся увеличением покупательной способности денег. Это явление противоположно инфляции: цены на товары дешевеют, а ценность денег растет.

Более показательные данные по инфляции по итогам августа Росстат опубликует 10 сентября.

Взгляды Минэка и Банка России на дефляцию отличаются. Финансовый регулятор признает ей только устойчивое снижение цен. А то, что произошло в августе, отразившееся в недельных отчетах Росстата, было во многом обусловлено сезонным удешевлением овощей. Оно происходит каждый год плюс-минус в одно и то же время.

«Дефляция не бывает за неделю, за месяц, за квартал. Это неправильное использование термина. Дефляция — это устойчивое снижение цен по широкому кругу товаров. О ней можно говорить, если годовая инфляция была бы отрицательной», — говорил ранее заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин, отвечая на вопросы граждан.