НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

облачно, без осадков

ощущается как +20

4 м/c,

вос.

 749мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,31
EUR 91,08
Утонул в Волге
Девочка погибла в аварии
Как сэкономить на платных трассах на юг
Задержали рейс в Москву
Обзор цен на круизы по Волге
Где приятно наслаждаться летом
Какая улица в Ярославле самая короткая?
Подработки для пенсионеров
Задержка поездов на юг
Продают квартиру за 34 млн
Экономика В платежках за ЖКУ появится новая строка — за что предлагают платить

В платежках за ЖКУ появится новая строка — за что предлагают платить

Законопроект вносят в Госдуму депутаты из комитета по строительству и ЖКХ

404
3 комментария
Платить придется за текущий ремонт | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUПлатить придется за текущий ремонт | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Платить придется за текущий ремонт

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В платежках за ЖКУ может появиться новая строка — за текущий ремонт. Такие поправки предложили внести в Жилищный кодекс депутат Госдумы от «Единой России».

Депутаты считают, что изменения необходимо внести для «совершенствования процедуры планирования текущего ремонта, порядка начисления платы за содержание жилых помещений, повышения прозрачности и целевого расходования средств, собранных с жильцов».

«Анализ информации, размещенной в открытом доступе в ГИС ЖКХ, показывает, что сегодня большинство решений об установлении размера платы за содержание жилого помещения не содержит детализации, указывающей размер начислений за текущий ремонт. Как следствие, в платежных документах она не выделяется отдельной строкой», — отмечают авторы в пояснительной записке.

Сейчас УК могут вывести накопленные на содержание и текущий ремонт деньги, не сделав его. К тому же сейчас нет ясности, сколько денег жителей реально потрачено и на какие цели, сколько осталось и что запланировано. У управляющих компаний при этом тоже нет возможности на законном основании дать полный расчет и вести полноценный построчный учет расходов.

«Знаю массу домов и собственников жилья, которые годами спорят со своими УК из-за проведения текущего ремонта. Люди говорят о том, что они сегодня платят за него и это половина суммы в строчке квитанции за содержание жилья. А УК говорит им, что это не так, а если необходимо что-то отремонтировать, то надо дополнительно скидываться. И критериев для разрешения этого спора сегодня нет», — пояснил «Известиям» один из авторов инициативы, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Платеж будет самостоятельный, но в составе платы за содержание жилого помещения. Если текущий ремонт не требуется, то собственникам ничего платить не придется. Но до конца не ясно, уменьшится ли размер платы за содержание жилья после вычета из нее средств на текущий ремонт. Разворотнева лишь допустила такой сценарий.

«Программу текущего ремонта» при этом внесут в законодательство, а разрабатывать ее будет УК дома, утверждая с жильцами на общем собрании.

Сама система оплаты за ЖКУ изменится с 1 марта 2026 года. Собственники будут получать платежки 5-го числа каждого месяца, а не 1-го, как это принято сейчас. Последний день оплаты при этом тоже перенесли — с 10-го на 15-е число. Некоторые категории россиян могут рассчитывать на скидки при оплате жилищно-коммунальных услуг. Кто именно — рассказали в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
ЖКУ Ремонт Госдума
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
30 минут
Жизненно необходимо для пополнения царской казны ввести плату за воздух с обязательной установкой счётчика на вдыхаемый и выдыхаемый объём хосударева кислорода
Гость
19 минут
Надо внести плату за то что нам все завидуют, а нам посчастливилось тут жить
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Она защищает детей. И она права»: зумерша заступилась за Инстасамку, которую захейтили за появление в Общественной палате РФ
Анонимный автор
Мнение
«Батя Байкал дал подышать волей». Как путешественник на байдарке покорил великое озеро — 600 км за 22 дня в пути
Евгений Рубе
Автор мнения
Мнение
«Носят „умные часы“, но верят в натальные карты»: бизнес-консультант удивлен массовой тягой к магии
Владимир Толгский
Автор мнения
Мнение
«Пока есть кредиты, нужно пахать дальше»: семья зарабатывает 300 тысяч в месяц — как расходуются деньги
София
Мнение
«Оцените коррупционность идеи». Автодилеры предлагают задушить старые машины налогами и ТО
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление