В платежках за ЖКУ появится новая строка — за что предлагают платить

Платить придется за текущий ремонт Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В платежках за ЖКУ может появиться новая строка — за текущий ремонт. Такие поправки предложили внести в Жилищный кодекс депутат Госдумы от «Единой России».

Депутаты считают, что изменения необходимо внести для «совершенствования процедуры планирования текущего ремонта, порядка начисления платы за содержание жилых помещений, повышения прозрачности и целевого расходования средств, собранных с жильцов».

«Анализ информации, размещенной в открытом доступе в ГИС ЖКХ, показывает, что сегодня большинство решений об установлении размера платы за содержание жилого помещения не содержит детализации, указывающей размер начислений за текущий ремонт. Как следствие, в платежных документах она не выделяется отдельной строкой», — отмечают авторы в пояснительной записке.

Сейчас УК могут вывести накопленные на содержание и текущий ремонт деньги, не сделав его. К тому же сейчас нет ясности, сколько денег жителей реально потрачено и на какие цели, сколько осталось и что запланировано. У управляющих компаний при этом тоже нет возможности на законном основании дать полный расчет и вести полноценный построчный учет расходов.

«Знаю массу домов и собственников жилья, которые годами спорят со своими УК из-за проведения текущего ремонта. Люди говорят о том, что они сегодня платят за него и это половина суммы в строчке квитанции за содержание жилья. А УК говорит им, что это не так, а если необходимо что-то отремонтировать, то надо дополнительно скидываться. И критериев для разрешения этого спора сегодня нет», — пояснил «Известиям» один из авторов инициативы, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Платеж будет самостоятельный, но в составе платы за содержание жилого помещения. Если текущий ремонт не требуется, то собственникам ничего платить не придется. Но до конца не ясно, уменьшится ли размер платы за содержание жилья после вычета из нее средств на текущий ремонт. Разворотнева лишь допустила такой сценарий.

«Программу текущего ремонта» при этом внесут в законодательство, а разрабатывать ее будет УК дома, утверждая с жильцами на общем собрании.