Студентам начнут больше платить: в России готовятся к повышению стипендий

За особые заслуги студенты уже получают повышенные выплаты Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В России стипендии могут поднять до прожиточного минимума. Такую идею готово рассмотреть правительство РФ. Об этом сообщил заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Если говорить про какие-то планки, к чему нужно подтягиваться, то, наверное, нужно говорить про минимальный прожиточный минимум. Прожиточный минимум, да, то есть это некий необходимый уровень для поддержания комфортного уровня жизни. В разных регионах он разный, и, конечно, как некую планку, к которой нужно стремиться, мы будем рассматривать и над этим работать», — сказал Чернышенко.

Прожиточный минимум — это минимальная сумма доходов, которая необходима человеку для обеспечения базовых потребностей. По сути, это условная стоимость основных товаров, которые обязательны для базового уровня жизни. Прожиточный минимум трудоспособного населения, к которым относятся совершеннолетние студенты, в этом году в среднем по стране был увеличен до 19 329 рублей. Он может отличаться в зависимости от региона.

Приравнивать же стипендию к МРОТ он считает нецелесообразным, поскольку эта величина относится к отношениям между работником и работодателем.

МРОТ — это минимальная денежная сумма, которую работодатель обязан заплатить работнику за выполненную работу в течение месяца.

Однако он считает, что студенты могут и должны подрабатывать.

«Я во время обучения в университете работал параллельно на двух работах, чтобы еще и семью молодую содержать. Поэтому здесь студенты — ребята активные, — они знают, как можно будет подработать. И мне кажется, что обязательно нужно эти вещи попытаться совмещать», — отметил зампред в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что сейчас более миллиона студентов получают стипендии от трех до 15 тысяч рублей. Есть различные другие стимулирующие меры поддержки, в том числе и гранты талантливым ребятам.

В январе прошлого года президент России Владимир Путин повысил президентские стипендии с 2,2 тысяч до 30 тысяч рублей. Ее получают студенты очной формы обучения по образовательным программам высшего образования по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетам научно-технологического развития России и определенным в стратегии научно-технологического развития страны.

Правительственная стипендия выросла до 20 тысяч рублей. Ее выплачивают студентам-очникам, начиная с третьего курса, и учащимся магистратуры без задолженностей и оценок «удовлетворительно». Количество «отлично» должно быть не менее 50%. Претенденты обязаны продемонстрировать выдающиеся результаты в научной деятельности. К ним относятся:

опубликованная научная работа;

участие в научных, исследовательских, конструкторских разработках;

свидетельство или патент, награда за научную, образовательную, культурную, творческую или спортивную деятельность.