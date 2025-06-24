НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

5 м/c,

южн.

 745мм 49%
Подробнее
6 Пробки
USD 78,29
EUR 89,84
Откроют новый пляж
Что случилось с Валентиной Терешковой
Благоустроят Стрелку
Продают ночной клуб
Благоустройство популярного парка
Вырастут тарифы
Новые микрорайоны
Упал со скалы
Концерт Трофима
Переименование музея-заповедника
Экономика Кризис-2025 Эксперт Своей картошки — завались, но покупаем в Китае, молоко везем из Индии. Почему так лихорадит продовольственный рынок страны

Своей картошки — завались, но покупаем в Китае, молоко везем из Индии. Почему так лихорадит продовольственный рынок страны

И должно ли государство регулировать цены и какова его роль

1 073
20 комментариев
Трудно было представить, что могут быть проблемы в аграрной России с молоком и картошкой | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUТрудно было представить, что могут быть проблемы в аграрной России с молоком и картошкой | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Трудно было представить, что могут быть проблемы в аграрной России с молоком и картошкой

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Продовольственный рынок России всё лихорадит. То гречка подорожает, то яйца, то картофель. Да так, что люди вынуждены отказываться от второго хлеба и переходить на макароны и хлеб обычный.

Согласно последнему исследованию «Центра развития» ВШЭ, доступность картофеля в стране упала на 45%, что стало следствием роста цен на 41%. Аналогично доступность лука снизилась на 17% при росте цен на 34%.

При этом Россия вынуждена импортировать картофель от соседей. Так, в мае импорт картошки из Китая увеличился почти в 8 раз, пишут РИА Новости на основе данных китайской таможни.

Китай, который ранее занимал третье место среди поставщиков картофеля в Россию, теперь стал одним из ключевых игроков на российском рынке. Кто бы еще недавно мог подумать, что китайская картошка скоро может оказаться более частым продуктом в российских магазинах, чем белорусская, а молоко повезем тоже не только из Белоруссии, но и из Ирана и Индии.

При этом статистики хоть чем-то радуют: якобы цена на яйца в России снизилась в начале лета… почти в четыре раза, достигнув 32 рублей за десяток. И нет, это не ошибка, мы не пропустили цифру.

— Почему сейчас цена пошла вниз? Ну, очевидно, кто-то просто реализует излишки, которые образовались из-за сезонного снижения потребления. Перед Новым годом, перед Пасхой мы покупаем больше яиц, но в начале лета спрос снижается, — объясняет MSK1.RU доктор экономических наук, профессор Леонид Холод, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия России. — Утилизовать эти излишки, как положено, на птицефабрике иногда бывает дороже, чем просто за полцены сбыть в торговой, чтобы они к нашей с вами радости были реализованы.

Иногда хоть что-то дешевеет, и это приятно | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUИногда хоть что-то дешевеет, и это приятно | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Иногда хоть что-то дешевеет, и это приятно

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

 Конечно, приятно, что хоть какие-то базовые продукты в России иногда дешевеют. Но при этом катастрофически снижается доступность многих других, от картошки до сливочного масла.

— Ну давайте по картошке. Картошки у нас в стране производится больше, чем потребляется. Потребляется где-то 12,5 млн тонн, а произведено в этом сезоне 17,5 млн тонн. Как видите, существенно выше потребления. Но проблема заключается в том, что на рынки городов, по которым мы судим, в основном поступает картошка из организованного сектора — это сельхозпредприятия и фермерские хозяйства. А они производят где-то процентов 50 картофеля. Остальные производятся в неучтенном секторе — это личные подсобные хозяйства, частные предприниматели, подсобные хозяйства предприятий. И инфраструктуры, чтобы эта картошка попала на рынок, практически не существует. Ну, предположим, была бы объявлена свобода торговли полная: кто хочет, пожалуйста, продавайте картошку, где хотите. Тогда не было бы вообще никаких проблем с картошкой, и конкуренция была бы большая среди поставщиков и продавцов. И при такой конкурентной среде колебания резке цены были бы невозможны.

 Вы говорите о свободе торговле. При этом многие ваши коллеги-экономисты, напротив, требуют ввести жесткое ценовое регулирование на аграрном рынке.

— Я вообще-то тоже последовательный сторонник госрегулирования, но не цен. Ну представьте: давайте порегулируем цену. В следующем сезоне вы товара этого не увидите вообще. У нас рыночная экономика, она «наполовину беременной» быть не позволяет. Главный принцип в рыночной экономике очень простой: цены свободны, но вы, принимающие решения по поводу цены, несете ответственность за последствия ваших решений. Если государство установит цену на картошку или на яйца, а потом обанкротится к чертовой матери часть товаропроизводителей, что, государство будет нести ответственность за это?!

— Но в прошлом году, когда взлетели цены на яйца, разве ФАС и губернаторы не требовали от торговых сетей снизить наценки? Разве это не прямое госрегулирование?

— То, о чем вы говорите на примере яиц — другое совсем. У нас по закону государство может вмешиваться в ценообразование только в какой-то местности в короткое время. И, как правило, к нему не прибегают. В прямом регулировании цен, слава богу, никто не прибегает.

Резкие колебания цен как вверх, так и вниз, далеко не так хорошо действуют и на покупателей, и на продавцов. Они разрушают рынок. И в этом не заинтересованы ни покупатели, ни продавцы, ни тем более рыночные игроки. Поэтому, в принципе, их просто призывают. Государство говорит: «Давайте я посредничаю, а вы поступайте, как можете». Давайте договоримся о стабилизации цен тем или иным способом.

— Ну договорились же с торговыми сетями?

— В цепочке продовольственной уже у всех свои роли. И, конечно, торговля не играет доминирующую роль. Она у нас в основном крупноформатная в городах, то есть она конкурентна и очень сильная по отношению к поставщикам. А если сказать ценам: «Стоп!», то пострадает их первичный товаропроизводитель.

И для этого государство нужно как наблюдатель для этих договоренностей, чтобы договоренности были не за счет слабой стороны, то есть производителя. Самое лучшее ценовое регулирование в рыночной экономике осуществляет ФАС, который просто смотрит, в чём причина всплеска ценового: это может быть сговор или какой-то психоз. Как, помните, у нас вот, когда что-то приключается в стране, народ сразу бежит в магазин и начинает покупать гречку, соль.

Наполовину невозможно быть беременным. Либо у нас социализм, директивная экономика, регулирование цен на всё, либо рынок, — говорит профессор Холод.

— Решение проблем с ценами на продукты начинает напоминать «реактивное управление», — говорит MSK1.RU профессор экономики РЭУ имени Плеханова Юрий Ляндау. — То у нас молока не хватает, и мы начинаем импортировать, вместо того, чтобы еще и свое экспортировать. То у нас с яйцами проблема, были по 60 рублей, тут резко за 100 перевалили. То картошки не хватило, приходится импортировать и так далее. Может быть, стоит сформировать стратегическое видение продуктовой проблемы? Можно же проанализировать всю цепочку создания ценности от фермеров до конечных магазинов? Почему у нас рынок делят торговые сети, контролируют его и ставят такие наценки?

Вас удивляют цены на продукты первой необходимости: картофель, молоко, хлеб, яйца?

Давно
Очень
Нет

ПО ТЕМЕ
Дмитрий Капустин
Рост цен Цены на продукты Картофель Дефицит картофеля Рост цен на картофель Рост цен на молоко Кризис Выросли цены на яйца
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
Гость
10 часов
Власть в стране занимается не тем чем нужно, и продолжают при этом сидеть и держатся за свои места. Нужно в корне менять руководство страны, эти себя показали с худшей стороны. Одну липу по ТВ гонят про свои фиктивные достижения, да саммиты проводят за помощь другим странам за счет России.
Гость
9 часов
Голодное лето 25го
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Видели ракеты из иллюминатора. Россиянка попала под обстрел между Израилем и Ираном и едва не погибла
Анонимный автор
Мнение
«Без раздумий полетели в Сочи»: туристка рассказала о пятидневном отпуске, который обошелся в 120 тысяч
Олеся Евсеева
Тюменка
Мнение
Результаты ЕГЭ: зумер знакомится со взрослой жизнью
Денис Лебедев
Мнение
Айда алга! Почему нужно посетить Татарстан и что там вообще делать
Сергей Энквист
Мнение
«Просто „Лады“ будут стоить под три миллиона». В чем главная проблема нового «Азимута»
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление