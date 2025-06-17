«Мы не можем с ними конкурировать»: фермеры раскрыли причину подорожания картофеля

За полгода цена на картофель выросла почти в два раза Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Цены на картофель в очередной раз пробили новый потолок: если в январе его средняя стоимость, согласно Росстату, была на уровне 60 рублей за килограмм, то сейчас отыскать картофель дешевле 100 рублей за кило — задача со звездочкой. Россияне забили тревогу еще в апреле — уже тогда многие делились фотографиями ценников из торговых точек популярных сетевых ретейлеров, улетевших далеко в небеса, а в прошлом месяце президент Владимир Путин и вовсе заявил, что закончился товар даже в Белоруссии. Продавцы на рынках уверяют: от инфляции пострадала не только картошка. Подробности — в материале наших коллег из V1.RU.

На Колхозном рынке Волгограда картофель уже расфасован по пакетам. Килограмм — 100 рублей. Продавец уверяет, что особых проблем со спросом нет:

— А что поделать? Всё дорожает, не только картофель. Но люди всё равно активно покупают, никто не возмущается, сразу по несколько кило берут, — объясняет разговорчивая женщина за прилавком.

На многих прилавках лежат уже отечественные плоды Источник: Денис Гусаков / V1.RU











Как и почему так сильно подорожала картошка, наверняка не может ответить никто. Недавно известный экономист Игорь Бельских главными факторами ценообразования выделил потребительский кризис и неравномерное рыночное распределение дефицитного продукта.

— Самая выгодная потребительская инвестиция прошлого года — это закупка картофеля. Цена от 35–40 рублей за килограмм в сентябре до почти 100 рублей за килограмм в мае. Доходность под 250% годовых, — подсчитал он.

Российские фермеры же винят в росте цен неурожай и плохие погодные условия, из-за которых объем урожая картофеля в прошлом году оказался значительно ниже планируемого. Пустые прилавки пришлось заполнять импортом, в стоимости которого немалая доля приходится на доставку от производителя до конечного потребителя:

— Проблема повсеместно высокой цены на картофель в первую очередь связана с отсутствием конкурентоспособных культур у наших семеноводческих хозяйств — они уступают как по вкусовым, так и по аграрным качествам, — считает фермер, руководитель КФХ Артем Буряк. — На семенах, которые разово покупаются, можно держаться два-три года, а потом этот картофель портится. Как раз на три года картофеля и хватило, а сейчас, из-за трудностей в закупке через посредников, стоимость его приобретения сильно выросла.

Доцент кафедры садоводства и защиты растений ВолгГАУ Ольга Яченкова уточнила, что к осени стоит ждать снижения цен на овощи, в первую очередь из-за появления продукции нового урожая.

— Когда старый картофель заканчивается, а молодой еще не поспел, то цены на рынках резко возрастают. Хотя из года в год ситуация становится лучше, из-за отсутствия планового ведения хозяйства такое происходит постоянно, — поясняет ученый.

Главной проблема, по мнению Ольги, из-за которой поход в магазин ощущается как посещение элитного ресторана, — это зависимость отечественного рынка от импорта ходовых агрокультур.

— Основная затратная статья — это приобретение семенного материала, — рассказывает доцент. — Что на наши, что на западные сорта идентичного качества цена приблизительно одинакова. На ценообразование влияет много факторов, в частности расходы на логистику и таможенные пошлины, — они завышают итоговый ценник у импортного товара. Как человек, который проводил агроэкологические испытания, я могу заявить, что наши сорта ничуть не хуже, а то и лучше западных. Просто в какой-то момент произошел перекос, что все начали отдавать предпочтение зарубежным семенам, из-за чего отечественным пришлось банально сокращать площади под семеноводство. Одним из способов нормализации цен на клубни в долгосрочной перспективе может стать сокращение доли ввоза продовольственного импортного картофеля. Тогда мы будем ориентированы на свой рынок, а внутреннюю ценовую политику уже гораздо проще регулировать. У нас есть хороший семенной материал, самое главное — правильно подобрать его под каждый регион, чтобы полностью реализовать сортовой потенциал.