Ставки упадут до 16%. Куда нести деньги, пока банки обесценивают депозиты

Ставка ЦБ снизилась ненадолго Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Центробанк, только что снизивший ключевую ставку, уже грозит ее возможным повышением. Правда, если инфляционные процессы в стране начнут набирать обороты.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина поделилась секретом, как всё же не разориться в нынешнем кризисе: копить деньги в рублях. Якобы разница между процентными ставками по рублевым депозитам и ставками по другим валютам делает накопления в рублях более выгодными для граждан.

Правда, для тех, кто, попав под обаяние сверохдорогих депозитов, нес деньги в банки, скоро может настать жестокое разочарование. Банки стали снижать проценты по вкладам (еще задолго до того, как Центробанк понизил ключевую ставку): согласно данным финансового маркетплейса «Финуслуги», средняя ставка по полугодовому вкладу в крупнейших банках России опустилась до исторического минимума с октября 2024 года.

На данный момент средняя ставка по полугодовому вкладу составляет 19,3%, а по годовому — 18,6% годовых. Видимо, банки ждут, что вкладчики захотят зафиксировать доходность, переходя на более долгосрочные депозитные продукты, то есть чтобы деньги оставались на счетах не меньше года.

Согласен с такой логикой, например, финансовый советник, основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин. Он советует читателям MSK1.RU открывать долгие депозиты, фиксируя текущие высокие ставки на максимально долгий срок, так как доходность по вкладам будет неуклонно снижаться.

По словам Родина, другой вариант размещения средств — длинные государственные облигации с постоянным купоном. «Долгосрочные ОФЗ пока еще стоят довольно дешево, и их цена на рынке будет расти со снижением ключевой ставки», — советует эксперт.

Насколько снизят ставки по депозитам

— Да, банки начали снижать доходность по депозитам в ожидании очередного решения Банка России по ключевой ставке, — объясняет руководитель продукта «Вклады» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Илья Васильков. — Тем самым банки стремились выровнять нагрузку на свою маржу.

— Объясните, пожалуйста, понятнее для массового читателя.

— Ну вот смотрите. Ключевая ставка до сегодняшнего дня составляла 21%, а банк активно привлекал деньги, скажем, под 20 или даже 21% через депозиты. Затем банку приходится размещать эти средства в активы, спрос на которые замедлен в условиях высоких ставок. Таким образом, банкам необходимо продолжать балансировать для сохранения ликвидности и маржинальности.

— И насколько еще могут снизиться ставки по депозитам?

— В ближайшие месяцы, похоже, возможна дальнейшая динамика на снижение ставки, что должно стимулировать экономический рост. Это будет происходить постепенно, на протяжении второго полугодия 2025 года. По моим прогнозам, к концу года ключевая ставка, скорее всего, достигнет уровня 18–19%. А средняя ставка по вкладам составит 16–17%.

Банковские депозиты — самый понятный инструмент

— Вероятнее всего, сильного оттока из-за снижения ставки по депозитам не будет. Ведь у населения просто нет альтернативы, — прогнозирует вице-президент по финансам Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ) Анна Баранова. — Депозиты, даже с пониженной доходностью, всё еще остаются наиболее понятным и доступным инструментом сбережения для большинства граждан. Для большинства граждан банковские вклады остаются самым простым, понятным и формально защищенным инструментом сбережения.

— А что с другими финансовыми инструментами? Ведь сейчас, казалось бы, их огромное число — от криптовалюты до золота.

— Ну вот смотрите сами. Возьмем валютный рынок. Валютный рынок нестабилен, а покупка иностранной валюты сопряжена с рисками девальвации и ограничениями. Так что вкладываться в валюту — это большие риски.

Да, есть инвестиции в фондовый рынок, ОФЗ или золото. Но чтобы работать с ценными бумагами и драгоценными металлами, нужно обладать дополнительными компетенциями. Так, инвестиции требуют как минимум базовых финансовых знаний, а также готовности к колебаниям стоимости активов, чего у подавляющего большинства вкладчиков нет. Остаются вклады.

— Последние месяцы интернет «качают» слухами: то якобы депозиты заморозят, то якобы начнут изымать невостребованные вклады. А насколько вклады населения сейчас сохранны?

— Не нужно верить никаким слухам! Вклады до 1,4 миллиона рублей застрахованы государством, что создает ощущение безопасности даже в условиях снижения доходности. В нестабильной экономической ситуации люди, как правило, выбирают защиту капитала, а не максимизацию доходности. Кроме того, у населения всё еще сохраняется базовое доверие к банковской системе, особенно в части крупнейших игроков, что снижает мотивацию для перехода на более рискованные инструменты.