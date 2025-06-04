«В панике начинают скупать всё». Раскрыли секрет, кому выгодна новая волна слухов о заморозке вкладов

Любой слух о заморозке заставляет паниковать вкладчиков Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Россияне в панике от очередной волны слухов — на сей раз снова якобы о заморозке вкладов. Эта информация, впервые появившаяся в анонимных Telegram-каналах осенью 2024 года, продолжает вызывать спекуляции как среди экспертов, так и среди рядовых граждан. Сергей Хотимский, первый зампред правления и совладелец Совкомбанка, в интервью «Ведомостям» заявил: подобные слухи могут быть частью пиара крупнейших девелоперов и риелторских компаний.

Якобы застройщики могли использовать подобные слухи как стратегический ход для стимулирования спроса на недвижимость. Ведь, попав в волну паники, россияне стали снимать деньги с банковских депозитов и вкладывать их в недвижимость. По оценке Хотимского, только в конце прошлого года на такие «панические» покупки пришлось около 10% спроса.

— Экономике сейчас, конечно, сложно, но не настолько, чтобы ситуация вынуждала государство залезать в карманы к гражданам, — говорит MSK1.RU адвокат, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека Игорь Ким. — Поэтому различные вбросы и слухи о заморозке вкладов на данный момент выгодны лишь тем, кто благодаря снятию вкладов получает прибыль: граждане в панике начинают скупать всё, и не только квартиры, но и машины, бытовую технику.

Информацию о заморозке вкладов несколько раз опровергала даже председатель Банка России Эльвира Набиуллина, которая в сердцах назвала эту идею «бессмыслицей». Точно так же раньше ей приходилось опровергать и другие сумасшедшие вбросы, например о запрете наличной валюты. Даже MSK1.RU приходилось заниматься опровержением экономических слухов. В частности, о появившихся в анонимных Telegram-каналах вбросах о том, что Центробанк хочет «национализировать» невостребованные деньги с забытых банковских и брокерских счетов.

Причем производители фейков достигли прежде невообразимого: они не просто придумывают несуществующие комментарии чиновников и экспертов, но и с помощью нейросетей генерируют фейковые видеообращения от имени политиков. И не только российских: в прошлом году появилось дипфейк-видео президента Азербайджана Ильхама Алиева, который якобы «призывал» граждан нести деньги в конкретные банки. С обещанием гигантской прибыли, разумеется. Правда, данные банков тоже были фейковыми — деньги мошенники воровали. Служба госбезопасности Азербайджана нашла создателей дипфейка и задержала.

Опасны не только откровенные мошенничества. Опрошенные MSK1.RU эксперты уверены: любые манипуляции с экономическими новостями — это крайне опасная игра. Ведь в долгосрочной перспективе вбросы могут подорвать доверие к финансовым институтам и вызвать катастрофу на рынке.

— Распространение слухов и информационных вбросов — это классический прием для манипуляции общественным мнением, который зачастую преследует цель дестабилизировать ситуацию или дискредитировать конкурентов, — размышляет руководитель по коммуникациям и связям с общественностью экспертной группы Proud.365 Евгения Истомина.

— А как государство должно реагировать на таких слухмейкеров? Просто опровергать слухи или, например, сажать их распространителей?

— Бороться с информационными вбросами нужно на нескольких уровнях. Государство должно обеспечивать законодательную защиту от клеветы и дезинформации. Но важно, чтобы это не нарушало свободу слова. Компании и ведомства должны оперативно реагировать, давать прозрачные комментарии и выстраивать доверие с аудиторией.

— Посоветуйте, как обывателю проверить: фейк перед ним или правда?

— Нужно развивать критическое мышление и проверять факты. При получении экономической информации всегда проверяйте источник: надежно ли это издание, эксперт или канал. Сравнивайте данные из нескольких независимых источников. Если факты сильно разнятся, есть повод усомниться. Пользуйтесь официальными ресурсами, такими как сайты госорганов, включая Центробанк. Изучайте первоисточники, а не только пересказ в новостях. Будьте осторожны с громкими заголовками и «паническими» прогнозами, как правило, это частая манипуляция. И, главное, не делайте выводы по одному сообщению, всегда смотрите на контекст.