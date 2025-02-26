Виноваты санкции или дело в жадности? Почему дорожают наши тепличные овощи — разбираем с экономистами

Стоимость тепличных овощей выросла из-за совокупности причин, отметила Ольга Тупицына. Одна из них — рост тарифов .

— В последние годы наблюдается увеличение стоимости газа и электроэнергии, а с 1 января выросла плата за услуги водоснабжения и водоотведения, что особенно критично для тепличных хозяйств, — уточнила Ольга Тупицына.

Топливо и логистика тоже подорожали, а значит, выросли транспортные расходы .

Еще один важный момент — влияние экономических санкций и зависимости от импорта . Да, зависимость стараются снижать, но если часть оборудования или материалов приходится завозить из-за рубежа, то санкции и колебания курса рубля значительно увеличивают затраты.

Даже если всё оборудование российское, его закупка влетает в копеечку. И в целом тепличные комплексы часто требуют значительных инвестиций — в строительство, модернизацию, технологии. А процентные ставки по кредитам сегодня гораздо выше , чем пару лет назад, — это связано с ростом ключевой ставки, которая сейчас равна 21%. В конечном счете всё это отражается на розничных ценах.