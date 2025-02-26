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Экономика эксперт Виноваты санкции или дело в жадности? Почему дорожают наши тепличные овощи — разбираем с экономистами

Виноваты санкции или дело в жадности? Почему дорожают наши тепличные овощи — разбираем с экономистами

И почему такая высокая цена на помидоры черри и микрозелень

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7 комментариев
Несколько помидоров и огурцов вытягивают на приличную сумму | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUНесколько помидоров и огурцов вытягивают на приличную сумму | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Несколько помидоров и огурцов вытягивают на приличную сумму

Источник:

Когда дорожают зарубежные фрукты, это кажется понятным из-за трат на доставку через границы. А вот повышение цен на овощи из местных теплиц и соседних регионов вызывает у покупателей недоумение и даже возмущение.

Что влияет на цену тепличных овощей, из-за чего они дорожают и почему некоторые из них стоят неприлично много? Наши коллеги из 59.RU разбирались вместе с двумя кандидатами экономических наук — доцентом, деканом факультета экономики и информационных технологий Пермского ГАТУ Ольгой Тупицыной и доцентом ПГНИУ, заведующей лабораторией R&D Marketing.LAB Евгенией Керзиной.

  1. Что в целом влияет на цену овощей
  2. Почему подорожали тепличные овощи
  3. Откуда такие цены на черри и микрозелень
1

Что в целом влияет на цену овощей

Из чего складывается стоимость тепличных овощей? В списке не один-два фактора, а гораздо больше. Ольга Тупицына подробно перечислила, что влияет на цену.

  • Стоимость энергоресурсов. Теплицы требуют значительных трат на отопление, освещение и водоснабжение. Если дорожают электроэнергия и газ, это напрямую влияет на себестоимость продукции;

  • стоимость семян, удобрений и средств защиты растений. Цена может колебаться в зависимости от мировых рынков и курса валют;

  • транспортные расходы. Доставка до потребителя, особенно в условиях удаленности теплиц от крупных городов, может вылиться в круглую сумму;

  • зарплата персонала. Даже если тепличный комплекс по максимуму автоматизирован, для его обслуживания требуется большое количество работников. Рост зарплаты и социальных отчислений также в конечном счете влияет на цену овощей;

  • амортизация оборудования и инфраструктуры. Теплицы и всю технику в них нужно регулярно обслуживать и обновлять, затраты на это включаются в стоимость продукции;

  • климатические условия. Например, на Урале климат достаточно суровый и затраты на поддержание оптимальных условий для выращивания овощей выше, чем в южных регионах;

  • экономическая ситуация и инфляция. Общий рост цен в экономике, инфляция и колебания курса рубля также отражаются на стоимости тепличных овощей.

2

Почему подорожали тепличные овощи

Выращивание овощей&nbsp;— дело недешевое | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUВыращивание овощей&nbsp;— дело недешевое | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Выращивание овощей — дело недешевое

Источник:

Стоимость тепличных овощей выросла из-за совокупности причин, отметила Ольга Тупицына. Одна из них — рост тарифов.

— В последние годы наблюдается увеличение стоимости газа и электроэнергии, а с 1 января выросла плата за услуги водоснабжения и водоотведения, что особенно критично для тепличных хозяйств, — уточнила Ольга Тупицына.

Топливо и логистика тоже подорожали, а значит, выросли транспортные расходы.

Еще один важный момент — влияние экономических санкций и зависимости от импорта. Да, зависимость стараются снижать, но если часть оборудования или материалов приходится завозить из-за рубежа, то санкции и колебания курса рубля значительно увеличивают затраты.

Даже если всё оборудование российское, его закупка влетает в копеечку. И в целом тепличные комплексы часто требуют значительных инвестиций — в строительство, модернизацию, технологии. А процентные ставки по кредитам сегодня гораздо выше, чем пару лет назад, — это связано с ростом ключевой ставки, которая сейчас равна 21%. В конечном счете всё это отражается на розничных ценах.

Наконец, есть еще один фактор — с 1 января этого года МРОТ вырос на 16,6%. Это напрямую повысило расходы на оплату труда работников, которые до повышения получали зарплату на уровне старого минимума или чуть выше. Следовательно, привело к росту общих затрат на персонал, пояснила Ольга Тупицына.

3

Откуда такие цены на черри и микрозелень

Маленькие помидорки с более ярким вкусом гораздо дороже больших | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUМаленькие помидорки с более ярким вкусом гораздо дороже больших | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Маленькие помидорки с более ярким вкусом гораздо дороже больших

Источник:

Говоря о росте цен, нельзя не затронуть тему резкого контраста между стоимостью большинства тепличных овощей — и в частности томатов черри. Две недели назад мы прошлись по магазинам и выяснили, что по цене килограмма маленьких помидорок можно купить 3,5 кило киви или 5 кило минтая. Откуда вообще берутся такие цены?

— Кроме всех затрат, на цену в таком случае влияет рост спроса населения на продукцию с высокими вкусовыми качествами, — прокомментировала Евгения Керзина. — А черри — более приятные по вкусовым ощущениям и с точки зрения эстетики помидоры. Конечно, для производителя это более маржинальный продукт: он повышает цену до тех пор, пока спрос позволяет это делать. Допустим, обычные помидоры стоят 259–400 рублей за килограмм, а черри — тысячу. Неужели затраты настолько выше?

Эксперт уточнила, что черри всегда относились к сегменту более дорогих овощей. Покупатели привыкли, что за такие помидоры нужно платить больше, и производители могут этим пользоваться. Похожая ситуация, по словам Евгении Керзиной, складывается с микрозеленью.

— Микрозелень высокомаржинальная, выгодная: растет быстро и потребитель готов за нее платить, — пояснила экономист. — А раз он готов платить, производитель отбивает затраты с лихвой. Но, конечно, как и в случае с черри, нужно смотреть по конкретному производителю. Возможно, фермер не так много вложил именно в выращивание микрозелени, зато взял дорогие кредиты на расширение и поднял зарплаты, чтобы привлечь сотрудников. Ведь сейчас приходится бороться за персонал с промышленными предприятиями.

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Рост цен Подорожали огурцы Подорожали Подорожали продукты
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Комментарии
7
Инженер1
8 часов
Люди - новая нефть! А зачем они ещё нужны для капиталистов?
Гость
7 часов
Главная причина в том, что "жадность никогда не скажет довольно"
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