«Центробанк на это не может повлиять». Почему россиян заставили платить комиссию за старые доллары

Новые доллары, которые в ходу, с синей полоской Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Россияне сталкиваются со всё новыми трудностями при обмене наличных долларов, особенно тех, что были выпущены до 2009 года, так называемых старых. Несмотря на то что все банкноты США остаются законным платежным средством, российские банки начали вводить ограничения и комиссии за прием старых долларовых купюр. Россияне, которые планируют поездки за границу, хватаются за голову.

Всё больше банков стали взимать невообразимые суммы за обмен старых долларов. За крупные купюры старого образца ($ 100) комиссия составляет до 5 тысяч рублей (это почти $ 50). И это за каждую купюру старого образца, так что обмен абсолютно невыгоден для клиентов. А снижающийся курс доллара перестал что-либо значить.

Россияне сообщают о трудностях при обмене старых долларов и за границей. В некоторых случаях старые купюры не принимаются вовсе, а в других — обменивают с дисконтом. Например, в странах Юго-Восточной Азии, популярных у российских туристов, старые доллары могут обмениваться по курсу, значительно ниже рыночного.

Российские банки тоже предупреждают клиентов о том, что новые купюры не всегда бывают в наличии. Клиентам рекомендуют звонить на горячие линии или лично приезжать в отделения, чтобы им точно сказали, есть ли в наличии новые доллары.

— Центробанк для предотвращения оттока капитала ввел ограничения на покупку и продажу валюты. Такая регуляция позволяет контролировать валютный рынок, но в то же время снижает количество новых долларов, доступных для населения, — объясняет MSK1.RU финансовый советник Юлия Кузнецова. — При этом население всё равно хранит доллары дома и не спешит с ними расставаться. Отсюда и дефицит.

— Понятно, что продажа наличных долларов гражданами большой их приток не гарантирует. А компании тоже не спешат расставаться с валютой?

— Российские компании тоже стремятся сохранить свои сбережения в долларах, считая эту валюту надежным «убежищем». Однако ввиду санкций и ограничений новых долларов на рынок попадает недостаточно. Ограниченное предложение при растущем спросе дополнительно поднимает цену доллара. Как результат, спрос на доллары многократно превышает предложение. Вот покупатели и вынуждены доплачивать за каждую единицу востребованной валюты.

— Отсутствие долларов нового образца связано с повышенным спросом и ограниченным предложением, — сказал в беседе с MSK1.RU финансовый советник Алексей Родин. — Спрос на новые купюры в нашей стране растет в основном за счет туристов. При этом с введением санкций и прочих ограничений возникли сложности с официальным обменом старых долларов на новые внутри России. В нашей стране просто нет такой возможности, поскольку из-за санкций прекратились поставки новых долларов из США. Таким образом, возникла ситуация, когда спрос на новые купюры повышен, а предложение ограничено.

— Но законны ли требования российских банков вводить ограничения на прием старых банкнот?

— Принимать доллары и старого, и нового образца по закону обязаны только государственные структуры США. Даже частные банки США и тем более любые структуры за пределами Штатов могут отказать в приеме определенных банкнот. В России банки тоже вправе самостоятельно устанавливать правила приема денежных знаков других государств, и даже Центробанк на это никак не может повлиять.

Подобная ситуация и в других странах: россияне уже столкнулись с массовыми отказами в приеме наличных долларов старого образца в Турции, ОАЭ, Таиланде, Египте, Армении. Из-за этого россияне массово покупают только новые доллары, а старые купюры обходят стороной.

Что в итоге делать тем, кто намерен покупать валюту? Эксперты настоятельно рекомендуют покупать доллары только в банках. Регулярно обзванивать, объезжать, узнавать о наличии. Но ни в коем случае не покупать валюту с рук у так называемых валютчиков, потому что легко нарваться на фальшивые купюры. И тогда отдых за рубежом легко может превратиться из радости в трагедию… за решеткой.

Депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия»), член комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил ТАСС:

— Согласно законодательству США все банкноты Федеральной резервной системы, выпущенные после 1914 года, являются законным средством платежа и должны приниматься к оплате. Российские банки также не имеют законных оснований отказывать в приеме долларов старого образца, если они находятся в удовлетворительном состоянии и не вызывают сомнений в подлинности, — советует народный избранник.

Если клиенту выдали банкноты старого образца, то ему нужно обратиться к руководству отделения с просьбой заменить купюры на новые. При отказе следует подать жалобу в Центробанк.