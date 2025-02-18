Россиян массово отправляют к серым кредиторам? Почему 95% желающих взять заём в банке получают отказ

Получить кредит в банке стало трудно Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Россияне столкнулись еще с одним проявлением экономического кризиса. Кредит в банке теперь невозможно взять не потому даже, что ставки запредельно высоки, а потому что банки отказывают. В январе банки одобрили лишь 5% заявок на потребительские кредиты, по данным финансового маркетплейса «Сравни».

Год назад одобряли 22% заявок. Зато по данным «Скоринг бюро», доля микрозаймов в общем объеме выдач в декабре выросла до рекордных 70%.

Почему банки стали так жестить? Опрошенные MSK1.RU эксперты объясняют это новой «кредитной» политикой Центробанка: вместо повышения ключевой ставки он научился давить на банки, принуждая их сокращать кредитование граждан. Только ничего хорошего из этого не выйдет — сходятся во мнении все аналитики из нашего опроса.

Этот «порочный круг» запустил рост банковских ставок

— Количество граждан с более чем тремя кредитами за последний год увеличилось почти в три раза. К началу 2025 года уже более 10 миллионов человек брали кредиты для рефинансирования прежних задолженностей, — объясняет логику ограничений доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин. — Повышение ключевой ставки приводит к повышению ставок по кредитам, повышение ставки по кредитам приводит к росту издержек, связанных с финансированием, и это стимулирует в дальнейшем повышать цены и далее бороться с инфляцией. Получается некий «порочный круг». И я пока не вижу, чтобы банки начали перестраивать свою политику в этом отношении.

Банки теперь проверяют даже социальный статус заемщика

— Банки, видя, что люди уже обременены существующими долгами, опасаются выдавать новые. Кроме того, Центробанк оказывает давление на банки, требуя более консервативной оценки кредитных рисков и увеличения резервов на возможные потери, — объясняет член Ассоциации юристов России Марьяна Битуева. — Банки стали более внимательно анализировать кредитную историю, уровень дохода, наличие имущества и даже социальный статус потенциального клиента. Любое несоответствие высоким требованиям может стать причиной отказа.

Вместо легальных банков россияне просто пойдут к ростовщикам

— Вместо повышения ключевой ставки ЦБ теперь выбирает введение макропруденциальных лимитов, то есть количественного снижения выданных кредитов, — не видит ничего позитивного в уменьшении числа кредитов финансовый советник Алексей Родин. — Но у этого есть и обратная сторона. При отказе в банке заемщик пойдет в микрофинансовые организации или к нелегальным кредиторам, у которых проценты гораздо выше.

Последствия для заемщиков будут самыми печальными

— Брать кредит стало очень невыгодно. Но спрос на кредитные продукты остается, ведь потребности людей и бизнеса никуда не исчезли, — соглашается с Родиным владелец и директор компании «Бухгалтерская контора» Наталья Кудинова. — Логично, что на рынке услуг кредитования выделится новый игрок, который частично заменит банки, — это микрофинансовые организации. Не исключено, что разрастется рынок «серых», нелегальных кредиторов, которые не имеют лицензии Центробанка. Последствия для заемщиков в данном случае будут печальными: регулятора нет, репутация «серому» кредитору не важна, а условия выдачи займа фактически играют на руку только выдающей стороне.

Снижение кредитов может привести к падению цен

— Ужесточение кредитной политики банков действительно может привести к охлаждению спроса и снижению инфляции, — добавляет хоть какой-то позитив в безрадостную картину, нарисованную другими экспертами, ведущий аналитик финансовой компании AMarkets Игорь Расторгуев. — Если люди не могут получить кредиты, они будут меньше тратить, особенно на крупные покупки, которые часто финансируются за счет заемных средств. И это затрагивает широкий спектр отраслей, включая розничную торговлю, авторынок, сферу услуг. Также сюда могут входить покупки в рамках ремонта, мебель… А когда покупательская способность населения падает, бизнес вынужден корректировать цены или хотя бы замедлять их рост, чтобы сохранить объем продаж.

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