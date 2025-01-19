«Сейчас стране как никогда нужны долгосрочные ресурсы». Известные экономисты — о заморозке вкладов и к чему это приведет

Сейчас россияне активно несут деньги в банки Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Главным событием этой недели стало то, что председатель Центробанка Эльвира Набиуллина решила опровергнуть циркулирующие в соцсетях и даже экспертных кругах слухи о заморозке вкладов россиян, которые появились еще в ноябре прошлого года.

— Иногда говорят, что вкладов и тaк уже много, что, когда мы начнем снижать процентную ставку, они все выйдут на рынок и это приведет к резкому ускорению инфляции. Ну вот в профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются, потому что они начисто лишены смысла, — заявила главный банкир страны.

Это опровержение главы ЦБ, кажется, породило еще больше тревоги. Естественно, когда на головы россиян сыплется столько негативных экономических новостей, заморозка вкладов могла бы стать последней каплей. Эксперты, ратовавшие за заморозку, убеждали: якобы это может стать ключевым инструментом для стабилизации финансовой системы страны. Они подчеркивают, что такая мера позволит снизить уровень инфляции, а также предотвратить дальнейший отток капитала из банковской системы. По их мнению, это даже создало бы предпосылки для долгосрочного экономического роста.

Кстати, примеров полного замораживания вкладов в экономически развитых странах не так много. Хотя во время экономических кризисов иногда и вводили временный запрет на снятие наличности, как, например, в 2016 году в Индии (после денежной реформы) или в 2013 году на Кипре (после долгового кризиса).

В российских реалиях, конечно, до сих пор помнится заморозка вкладов жителей СССР в сберкассах в 1990 году по решению правительства. Средства были направлены на попытку спасения разваливающегося СССР через финансирование госбюджета. О том, что может быть сейчас, — в материале MSK1.RU.

Хотят посеять панику?

— Те, кто усиленно обсуждает тему замораживания вкладов, возможно, именно эту цель и преследуют: посеять панику и расшатать финансовую систему, — сказала MSK1.RU доцент Финансового университета при правительстве РФ Светлана Зубкова. — Сейчас стране как никогда нужны долгосрочные ресурсы для развития инновационной экономики. Однако задача привлечения долгосрочных ресурсов должна решаться экономическими, а не административными методами. Банк России это прекрасно понимает. Любое административное вмешательство может привести к еще большей экономической нестабильности, нежели любые другие экономические меры.

Но хотя Центробанк опровергает слухи о заморозке вкладов — они появляются снова. Упорство слухмейкеров профессор РЭУ им. Плеханова Юрий Ляндау объясняет тем, что население зачастую верит в самые сомнительные сценарии.

— Мы живем в очень непростое время. В девяностые люди столкнулись с развалом страны, дальше были девальвации национальной валюты. Всё это формирует негативный фон и страх, что может быть что угодно, — говорит Ляндау. — На мой взгляд, все информационные вбросы по поводу заморозки могут быть действиями тех, кто хочет повысить социальную напряженность и породить панику среди населения. Только представьте, какое недовольство среди населения вызовет ограничение доступа к собственным средствам! Люди будут чувствовать себя обманутыми.

Причем особенно остро такие меры воспринимались бы теми, кто планировал использовать сбережения на важные нужды, такие как покупка жилья, образование детей или лечение.

Получается, человек мог положить средства на вклад на определенный период, чтобы, например, после купить автомобиль, в итоге средства заморозились, он ими не смог воспользоваться, а автомобиль существенно подорожал, как мы уже неоднократно наблюдаем это с 2014 года.

Негативные последствия

— Выходит, экономисты, которые ратуют о заморозке вкладов, просто плохо представляют всю сложность последствий?

— Заморозка банковских вкладов — это мера, при которой любой доступ к деньгам вкладчиков временно ограничивается либо государством, либо банком. Абсолютно убежден, что это несет только негативные последствия для экономики страны и ее населения, — говорит Ляндау.

Во-первых, это всё равно потеря доверия к банковской системе. Когда государство или банк замораживает вклады граждан, пусть даже временно, люди теряют уверенность в том, что смогут получить свои деньги обратно. Всё это подрывает доверие к финансовым институтам.

Люди будут не просто думать, что у них средства заморожены на определенный период, а будут считать, что они и в дальнейшем не смогут их получить, и вместо того, чтобы спокойно хранить их на вкладах, они будут искать альтернативы, которые могут быть с большим риском или даже мошенничеством.

— Сторонники такой заморозки, кстати, говорят, будто бы это позволило уменьшить инфляцию и ускорить экономический рост. Это правда?

— Нет, неправда. Действительно, заморозка вкладов привела бы к тому, что у людей резко сократился доступ к своим сбережениям, а это бы снизило потребительскую активность. Так как многие были бы вынуждены сократить расходы.

Но это негативно сказалось бы на бизнесе, который зависит от покупательского спроса. Отсутствие доступа к средствам снизило бы инвестиционную активность, поскольку предприниматели и инвесторы лишились бы возможности вкладывать деньги в развитие бизнеса. А это бы не стимулировало, а замедлило экономический рост.

— Ну давайте на минутку представим, что вклады всё же заморожены. Что будут делать люди? Только жаловаться и негодовать?

— Люди могут начать искать альтернативные способы сохранения капитала. И здесь им на помощь придет огромное количество мошенников, которые будут рассказывать, что не нужно вкладывать деньги в банк, там всё отнимут, а вот у нас всё гарантированно безопасно и хорошо и такой же процент, как по вкладу, только забрать деньги можно в любой момент…

Кстати, банковская система серьезно пострадает, так как люди просто перестанут класть средства на депозит.

— Рано или поздно интерес к вкладам всё равно пойдет на спад. Бесконечно долго ведь ставки почти в 25% держаться не будут. В чём тогда хранить деньги?

— Да, у меня есть опасения, что как только ключевая ставка начнет снижаться, то интерес к вкладам тоже существенно снизится. Но я думаю, что еще пройдет много времени до того момента, когда ставка будет 10% годовых. И даже при такой ключевой ставке ставка по вкладу может быть спокойно в районе 9–11% годовых.

Если все-таки у нас будет вменяемая инфляция, то это не такой уж и плохой вариант сохранения средств в достаточно безрисковых условиях, если речь идет о надежных банках. Я не беру сейчас, конечно, риск существенной девальвации (он, несомненно, присутствует), но тут никакие серьезные рублевые инвестиционные альтернативы не помогут, если пытаться его минимизировать, то тогда можно воспользоваться вкладом в иностранных валютах.