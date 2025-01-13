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Экономика «Подорвет финансовую стабильность»: Центробанк высказался об идее заморозить вклады россиян или забрать с них деньги

«Подорвет финансовую стабильность»: Центробанк высказался об идее заморозить вклады россиян или забрать с них деньги

Банк России ответил на волнующие россиян вопросы

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5 комментариев

Банки выплачивают проценты по вкладам за счет доходов, которые они получают от кредитования

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Центробанк не планирует замораживать вклады россиян, так как это стало бы грубым нарушением прав граждан. Этот вопрос начал волновать россиян в конце осени, и теперь регулятор дал официальную позицию, ответив и на другие опасения граждан.

— Эта идея абсурдна. Подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны. Банки привлекают свободные средства населения и компаний. Только благодаря этому они способны выдавать кредиты заемщикам. Если «заморозить» вклады, ограничить возможность для граждан и бизнеса распоряжаться своими деньгами, то никто не готов будет держать деньги в банках. И это тут же поставит крест на возможности банков кредитовать экономику, — ответили на вопрос в Telegram-канале Банка России.

Следом регулятор пояснил, что на такой шаг не пойдут и для борьбы с инфляцией, ведь иначе «люди надолго потеряют доверие к банкам и финансовой системе в целом и вместо того, чтобы продолжать размещать свои сбережения на депозитах, бросятся вкладывать их в недвижимость и товары длительного пользования».

— При высоких ставках людям выгодно заработать на вкладах, а брать кредит не выгодно, поэтому они на время откладывают привлечение кредитов и крупные покупки, а свободные средства размещают на банковских депозитах, а также в иных финансовых инструментах. В результате спрос на товары и услуги снижается, а инфляция замедляется, — пояснили в Центробанке.

Но существует риск, что при снижении ключевой ставки люди массово начнут снимать отложенные средства и совершать какие-то покупки, что вновь разгонит инфляцию. Чтобы такого не случилось, Банк России «будет снижать уровень ставок в экономике постепенно, только убедившись в том, что инфляция и инфляционные ожидания устойчиво снижаются». Такая политика, по мнению регулятора, поддержит привлекательность депозитов.

Использовать деньги со вкладов для финансирования экономики тоже не планируется.

— Эти деньги и так уже работают в экономике. Из тех средств, которые компании и граждане положили на депозиты, банки финансируют кредиты для тех, кто видит возможности для расширения бизнеса здесь и сейчас. А также ипотечные кредиты, потребительские кредиты, кредитные карты, — подытожили в регуляторе.

ПО ТЕМЕ
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Комментарии
5
Гость
1 час
магомедам кстати ипотека дается рассрочкой без процентов
Гость
1 час
Конечно, так и скажут "граждане, на следующей неделе заморозим ваши вклады" :))) Заморозка вкладов, деноминация... все это уже было в нашей стране не один раз. Государство решало и будет решать свои проблемы за счет населения.
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