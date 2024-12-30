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Экономика Кризис-2024 обзор Картошка обогнала красную икру. Выяснили, что в этом году подорожало больше всего и чего ждать в 2025-м

Картошка обогнала красную икру. Выяснили, что в этом году подорожало больше всего и чего ждать в 2025-м

Реальный уровень роста цен гораздо выше прогнозов Минэкономики

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2 комментария

В 2024 году картофель подорожал сильнее, чем остальные продукты

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Минэкономики России придется скорректировать прогноз инфляции на 2025 год. Об этом заявил министр Максим Решетников. Окончательные изменения в прогнозе будут внесены в марте или апреле, когда станет доступна новая статистика. Хотя уже сейчас понятно, что реальный уровень цен намного выше прогнозируемого.

Недавние данные Росстата показывают, что инфляция в России с начала 2024 года выросла почти на 8,8%, что значительно выше прогнозов как Министерства экономического развития, так и Центробанка. В ноябре 2024 года рост цен составил 1,4%, что является рекордным показателем для этого месяца с 2002 года. Это свидетельствует о том, что текущие экономические условия оказывают сильное давление на уровень цен.

Причинами роста инфляции Решетников называет, в частности, антироссийские санкции и сложности с экспортной валютой. А вот, скажем, эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) считают, что одна из главных причин роста цен — монополизация рынков. Такой вывод содержится в «инфляционном» докладе ЦМАКП, с которым детально ознакомились MSK1.RU.

На рубеже ноября-декабря «очагами» инфляции оказались, по оценкам экономистов, плодоовощная и молочная продукция и яйца.

Наличие монополистов на региональных рынках позволяет компаниям с высоким уровнем задолженности передавать возросшие издержки на конечного потребителя. Это и ведет к росту цен на потребительские товары и услуги, объясняют в ЦМАКП. Хотя первопричина всё же возросшая ключевая ставка, которая по цепочке заставила банки поднять кредитные ставки, а другие компании — «некредитные» ставки, такие как аренда и лизинг.

Причем ожидания дальнейшего повышения процентных ставок лишь разогревали инфляцию. Потребители стремятся покупать всё заранее, чтобы избежать роста цен в будущем.

— Бери кредит / покупай сейчас, потому что через месяц условия/цены будут хуже, — описывается поведение потребителей в докладе ЦМАКП. — По сути дела, сформировалась своеобразная «гиперинфляционная модель» кредитования и потребления, ускоряющая решения о покупке и тем самым (временно) ускоряющая инфляцию.

По просьбе MSK1.RU сервис мониторинга цен на продукты питания «Ценозавр» провел анализ: а что же в России подорожало больше всего за год. Такому мониторингу доверия больше, чем данным Росстата, поскольку независимые эксперты анализируют средние цены на товары в торговых сетях России (можно найти товары и дешевле, и дороже).

По оценкам «Ценозавра», мясо курицы подорожало на 6,3%, свинина — на 4,5%. Однако даже эти цифры меркнут в сравнении с говядиной: ее цена возросла на 22,5%, и теперь килограмм стоит около 860 рублей. Индейка также значительно подорожала — на 15,5%, средняя цена за килограмм составляет 565 рублей.

Источник:

Цены на молочные продукты также выросли. Творог — на 9,2%, сыры — на 13,2%, сметана — на 16,7%, молоко — на 17,2%, а сливочное масло — на 33,8%.

Фрукты также значительно подорожали. Виноград, скажем, подорожал на 11% (302 рубля за килограмм), мандарины — на 12,5% (253 рубля за килограмм), яблоки — на 23,4% (169 рублей), а бананы — на 33,6% (171 рубль).

Овощи продемонстрировали самые резкие изменения в ценах. Картофель стал дороже на 103,4%, его цена сейчас составляет около 60 рублей за кг. Морковь увеличилась в цене на 13,7% (58 рублей за килограмм), помидоры — на 21,2% (372 рубля), лук — на 22,7% (93 рубля), а огурцы — на 30,3% (375 рублей).

Подорожал даже хлеб: его цена выросла на 13,8%, и сейчас средняя стоимость 300-граммовой буханки составляет 66 рублей.

Куриные яйца стали дороже на 5%, десяток категорий С0 и С1 стоит теперь в среднем 132 рубля, по подсчетам «Ценозавра».

Красная икра показала колоссальный рост цен — на 98,2% (то есть почти вдвое), средняя цена за баночку объемом 90–100 граммов составляет теперь 1072 рубля. Вот уж верно: кому-то супчик будет жидкий (картошка тоже подорожала вдвое), а кому-то икра — мелкая.

А реально — 20 процентов!

Вот что по ценам говорит Юрий Ляндау, доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Плеханова:

— Я неоднократно говорил о том, что необходимо обеспечить адекватные цены на базовые товары: продукты, лекарства, проезд в транспорте. Никто не говорит о том, что нужно регулировать цены, скажем, на автомобили, это уже дело каждого производителя, но вот обеспечить необходимое производство продуктов питания для населения и нормальную ценовую политику просто необходимо! Масло мы импортируем из ОАЭ, молочные продукты из Белоруссии, рыба стоит космических денег, это теперь просто недоступный деликатес. Я понимаю, что импортируемая пармская ветчина может стоить сколько угодно, но можно российскую-то колбасу производить и продавать за адекватные деньги, а не за 1000 рублей за кг и даже дороже.

Центробанк говорит: они стремятся, чтобы инфляция к концу 2025 года составляла не более 5%. Но мы понимаем, что реально будет всё совсем по-другому. Простой пример: бутылка тоника в «Яндекс Лавке» летом стоила 99 рублей, сейчас 120 рублей. Вроде «всего» 20 рублей, а по факту это инфляция больше чем на 20%! Так что даже не берусь прогнозировать конкретное число по инфляции.

А вы заметили, как сильно подорожали продукты?

Конечно, они подорожали и стали хуже!
Стараемся меньше покупать
Почти все деньги уходят на еду
Не заметили

ПО ТЕМЕ
Рост цен Цены на картофель Цены на икру Продовольственная безопасность Рост цен на продукты Инфляция
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Комментарии
2
Гость
22 минуты
Никогда ещё русский человек не жил так Стабильно как во времена Несменяемого
Гость
23 минуты
Помои и объедки можно завозить бесплатно из желудка Империи для нас скрепных?
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