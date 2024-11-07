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Экономика Кризис-2024 Смотрите, что придумали! В России ждут «антикризисное» сливочное масло из Индии и Ирана

Смотрите, что придумали! В России ждут «антикризисное» сливочное масло из Индии и Ирана

Какие новые символы холестерина могут появиться в супермаркетах

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57 комментариев

Не исключено, что совсем скоро эта продукция из Индии и Ирана сменит привычные и любимые нами «Домик в деревне» и «Вкуснотеево»

Стали известны названия брендов «антикризисного» сливочного масла из Индии и Ирана, которое совсем скоро может появиться на полках супермаркетов страны. По данным Mash, Россельхознадзор уже согласовал поставки продукции от двух крупнейших производителей из Индии и Ирана — Alpha Milk Foods Pvt. Ltd и Fajr Shahrood Dairy Products.

— Индийская Alpha Milk Foods Pvt. Ltd и иранская Fajr Shahrood Dairy Products будут возить масло на спецусловиях, в эксклюзивном порядке — только в РФ, — пишет Mash. — Плюсом — сливки и сгущенку.

В пресс-службе Россельхознадзора MSK1.RU заверили, что не сообщали СМИ такие сведения. В то же время опровергать опубликованную информацию в ведомстве не стали.

Fajr Shahrood Dairy Products

На сайте индийской Alpha Milk Foods Pvt. Ltd показаны только фото сливочного масла в коробках. Как оно выглядит в более мелкой фасовке, неизвестно. На сайте иранской Fajr Shahrood Dairy Products в разделе «продукция» и вовсе отсутствуют позиции масла, однако в разделе «новости» показаны некоторые его разновидности.

На фоне этих публикаций министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в интервью «Ведомостям» назвала одну из важнейших причин взлета цен на масло. Ей оказался… рост доходов населения.

— По маслу ситуация абсолютно понятная, — цитируют Оксану Лут. — На фоне роста доходов населения в этом году значительно вырос спрос, и, хотя производство сливочного масла у нас стабильное, на рынке образовался определенный временный дисбаланс. Чтобы оперативно решить вопрос с маслом в моменте, расширяем его импорт из дружественных стран. В частности, открыли поставки из Индии, Ирана, Турции, которые являются крупными экспортерами этой продукции. В текущем году импорт масла вырос на 20%. Рассчитываем, что это охладит рынок и позволит в ближайшее время стабилизировать ценовую ситуацию.

Alpha Milk Foods Pvt. Ltd

Чтобы оперативно решить вопрос с маслом в этом году, уже открыли поставки из дружественных стран: Индии, Ирана и Турции.

Несмотря на неоднократные высказывания экспертов о причинах взлета цен на сливочное масло, руководитель некоммерческой организации «Российский Союз предприятий молочной отрасли» Людмила Маницкая уверена, что никакого существенного роста стоимости продукции нет, а ажиотаж вокруг «ничем не примечательных» статистических показателей раздули СМИ.

— Всё высосали из пальца, — уверена Людмила Маницкая. — У вас что, нет масла? Ну подорожало оно, да. Всё дорожает. Это из-за подорожания сырья, бензина. Это не связано ни с санкциями, ни с чем другим. К нам никаких обращений в связи с этими публикациями не поступало. Предприниматели всё знают. Инфляция происходит, ничего более.

С таким равнодушием к проблеме россиян не согласятся аналитики, исследования которых показали серьезный рост цен на сливочное масло всего за год.

— Средняя стоимость упаковки сливочного масла массой 180 граммов в октябре 2024 года составила 184 рубля, это на 24% дороже, чем в октябре 2023 года, — рассказали в «Контур. Маркете». — Самый высокий прирост цены показала Архангельская область — там масло подорожало на 65%. В Красноярском крае удорожание в среднем составило 61%, в Томской области — 51%, в Сахалинской — 42%. Самый незначительный рост цены показали Краснодарский край (3%), Ставропольский край (4%) и Якутия (4%).

Масло дорожает по всей стране

По данным исследователей, удорожание масла привело к сокращению спроса.

— Подорожание обусловлено в том числе увеличением себестоимости масла, включая рост затрат на закупку сырого молока и молочных жиров, логистику и упаковку, — сообщила аналитик «Контур.Маркета» Дарья Жигалина. — Также имеет значение высокая наценка торговых сетей — производители, в свою очередь, отказываются от скидок из-за высоких издержек. Не стоит забывать и про общие затраты производителей: заработную плату и энергоресурсы, общую инфляцию и валютозависимые статьи расходов.

Ранее мы также рассказывали о том, какие продукты могут подорожать в магазинах вслед за маслом.

ПО ТЕМЕ
Сливочное масло Экономика Супермаркеты Индия Иран Импорт Рост цен на сливочное масло Дефицит масла
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Комментарии
57
Гость
1 час
Новости СВЕРХДЕРЖАВЫ
Гость
1 час
ОАЭ продают России украинское сливочное масло под видом дубайского. Таким образом страна решила спасти РФ от дефицита продукта, поставив масло «Ferma». Его производят в Винницкой области, а экспортируют в арабской упаковке.
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