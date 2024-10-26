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Экономика Кризис-2024 инфографика Дешевле стали только водка и свинина? Сравниваем стоимость продуктов в России 10 лет назад и сейчас

Дешевле стали только водка и свинина? Сравниваем стоимость продуктов в России 10 лет назад и сейчас

Смотрим, как изменились цены и зарплаты с 2014 по 2024 год

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4 комментария

За 10 лет цены на привычные продукты увеличились в разы. А что с зарплатами?

10 лет назад Россию потрясло первое за много лет ослабление рубля: наша национальная валюта упала по отношению к доллару более чем в два раза (с 32,5 рубля за $ 1 в январе 2014 году до 68,5 рубля за $ 1 в декабре того же года).

Аналогичный валютный обвал произошел весной 2022 года. Причины всё те же: санкционное давление и нестабильность на рынке продажи нефтепродуктов. С тех пор в России непрерывно дорожают товары и услуги, а курс доллара в конце 2014 года сейчас покажется просто сказкой (актуальные данные ЦБ на октябрь 2024 года — 96 рублей за одного американского президента).

Редакция MSK1.RU подсчитала, сколько тогда стоили продукты и бытовые товары в России и сколько платили людям. Стало ли лучше или хуже, смотрите в нашей инфографике.

Масло дорожает, водка дешевеет?

Для расчета мы использовали официальные данные Росстата. Из них следует, что даже с учетом валютного кризиса 2014 года цены в магазинах выросли в 2–3 раза.

Немного иной картина выглядит с учетом инфляции (за 10 лет рубль ослабел на 94,4%). Получается, что зарплаты выросли вовсе не в два–три раза, а всего на 25%. Размер прожиточного минимума и вовсе сократился на 3 процента.

Больше всего второй валютный кризис ударил по сливочному маслу: даже с учетом ослабления рубля цены выросли на 60%. Не зря на днях вице-спикер Госдумы Борис Чернышов попросил ввести госрегулирование цен на молочные продукты (доплачивать производителям только для того, чтобы цифры на прилавках не так резко росли).

— Сегодня цены на молоко растут, и, что характерно и важно, спрос на него также растет. Средняя цена 1 килограмма сырого молока достигает 50 руб., сливочного масла превышает 900 руб./кг, — объяснила MSK1.RU председатель Молочного союза России Людмила Маницкая.

Казалось бы, кризис на рынке яиц отгремел еще в конце 2023 года. Как тогда объясняла MSK1.RU директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева, ситуация должна была нормализоваться в течение «двух–трех месяцев». Однако, по сравнению с 2023 годом, средняя цена за десяток подросла на 12%. Что уж тут говорить про 2014 год — там разница около 254%.

Не обошлось и без сюрпризов: если посчитать инфляцию, то свинина и водка, наоборот, стали дешевле. В случае крепкого напитка это может объясняться госрегулированием: несмотря на скачки доллара, производители стараются снабжать магазины бутылками 0,5 по минимально разрешенной цене. Она в среднем растет на 4–5 процентов в год.

Листая старенький каталог

Корреспондент MSK1.RU обнаружил в Сети каталог цен за 2014 год в одной из известных федеральных сетей. Часть точно таких же товаров продается и по сей день.

Дороже всего стала бытовая химия: средства для мытья посуды и стиральные порошки. Смотрите сами: везде двукратный, а то и трехкратный рост.

Рекордсмен — чистящее средство для унитаза Bref WC.

Мандарины и майонез для новогодних салатов тоже не радуют своей ценой по сравнению с 2014 годом.

А вот за полуфабрикаты в виде сосисок и замороженной пиццы стали просить «всего» на 20% больше.

Как вы считаете, критично ли всё подорожало за 10 лет?

Опрос завершится 29.10.2024
Караул. Рост цен на продукты обгоняет рост зарплат.
Ну жить можно. Но по дешевому «Туалетному утенку» скучаю.
Да всё нормально. Вон курица и свинина даже дешевле стали, если инфляцию подсчитать.

Подробно парадоксы российской экономики, при которых товаров стало меньше, а денег — больше, мы разбирали в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Экономика Кризис Росстат Рост цен на продукты Рост цен на яйца Рост цен на сливочное масло Продовольственная безопасность Покупательская способность
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Комментарии
4
Гость
1 час
Еда абсолютно бесплатно стоит только подписать контракт за Таврического и накормят и обуют и небольшой земельный участок дадут
Гость
1 час
Платим налоги, работаем за жорево и ЖКХ Аплодируем, киваем и голосуем за стабильность!
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