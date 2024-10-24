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Экономика Взять льготную ипотеку станет сложнее: власть и банки ужесточают условия — что изменится

Взять льготную ипотеку станет сложнее: власть и банки ужесточают условия — что изменится

Новых программ придется подождать

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Новые ипотечные программы коснутся важных специалистов

Высокие ставки по ипотеке и дорогое жилье — это не единственные проблемы, с которыми предстоит столкнуться россиянам, которые собираются приобрести недвижимость. Объемы выдачи кредитов по льготным программам будут сокращаться. Как объяснил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, это связано с тем, что государству становится сложнее обслуживать уже выданные займы за счет бюджета.

— Ужесточение условий уже произошло. 50% первоначального взноса может себе позволить ограниченное количество людей, потому что это никак не меньше нескольких миллионов. Очевидно, что число таких заемщиков ограничено и льготные ипотечные программы будут работать не так активно, как в предыдущие периоды, — предупредил Аксаков. Так банки в том числе пытаются обезопасить себя от рисков, когда заемные средства не возвращают.

Более того, в Госдуме обсудят ограничение в выдаче кредитов, продолжил председатель комитета.

— Не больше одного займа в одни руки. Я думаю, мы даже до конца этого года можем его уже принять, — подчеркнул Аксаков.

Свыше 446 миллиардов рублей, о выделении которых распорядился премьер Михаил Мишустин, пойдут на субсидирование процентной ставки по семейной, дальневосточной и арктической ипотеке. Как уточнил депутат, значительную часть этих средств направят на погашение уже действующих кредитов, а не на выдачу новых.

По его словам, государству обслуживать такие кредиты за счет бюджета становится всё сложнее. Поэтому существует лимит средств на эти цели, которые будут потом распределены между банками.

При этом те категории граждан, которым положены льготные условия, не останутся без возможности взять ипотеку, приводит слова Аксакова «Парламентская газета».

— Льготная ипотека продлевается, она будет действовать и в 2025, и, я думаю, в 2026, и 2027 году. Те же семейные пары с детьми, например, сохранят возможность получать льготные кредиты, — заверил парламентарий.

Новые ипотечные программы с льготными условиями смогут стартовать в России не ранее первой половины следующего года, отметила сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова. Они коснутся специалистов, которые задействованы в критически важных отраслях, таких как космос и оборонная промышленность. Другие адресные программы — IT, сельская, семейная, дальневосточная и арктическая — пока продолжат работать.

Как уточнил зампред правительства Марат Хуснуллин на XXV Международном жилищном конгрессе, в РФ не будут развивать ипотеку за счет господдержки, пока уровень инфляции не станет ниже.

Однако не стоит ждать возобновления массовой льготной ипотеки под 8%, которую закрыли в июле 2024 года, подчеркнула Епифанова в беседе с «Газетой.ру». Ее возвращение способствовало бы резкому росту цен на квартиры.

ПО ТЕМЕ
Ипотека Анатолий Аксаков льготная ипотека Программы Кредит Ставки
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Комментарии
1
Гость
1 час
Для нас казармы и трудовые лагеря Какие квартиры? мы строим многополярный мир!
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