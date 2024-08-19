Денег дадут, но не всем: у кого в сентябре вырастут пенсии и когда ждать следующей прибавки

В некоторых регионах пенсионеров ждут выплаты ко Дню пожилого человека Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











С 2025 года пенсии в России будут расти в два этапа — индексация запланирована на февраль и апрель. Но это если речь идет о массовом повышении, а отдельные группы пенсионеров могут рассчитывать на увеличение выплат уже сейчас или в ближайшие месяцы.



В сентябре индивидуальный перерасчет ждет тех, кому исполнилось 80 лет. После этого юбилея удваивается фиксированная выплата, которая полагается каждому и растет каждый год. В 2024 году она составляет 8134 рубля 88 копеек — на такую сумму и вырастет пенсия юбиляра (если в регионе действует районный коэффициент — он будет учтен). Повышение произойдет автоматически.



Также на повышение выплат могут рассчитывать те, кто после выхода на пенсию продолжал работать, но 3 месяца назад уволился. С 2016 года ежегодная индексация работающим пенсионерам не полагалась, но при увольнении выплаты индексировались за все пропущенные годы. В 2025 году индексацию вернут всем пенсионерам. Правда, пропущенные повышения всё равно досчитают только после увольнения — подробнее об этом мы рассказывали ранее.



Кроме того, повышение может быть связано с личным заявлением — сумму могли пересчитать, например, если нашелся потерянный ранее стаж. Массово же пенсии пока повышать не будут — ближайшая индексация запланирована на 1 октября, но она коснется только военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых структур.

Массовая индексация страховых пенсий запланирована на февраль 2025 года Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











В сентябре дополнительные выплаты могут быть обусловлены всемирным Днем пожилого человека. Правда, их получат не все — всероссийской прибавки к празднику не установлено. По крайней мере, пока.



— Что касается Дня пожилого человека, официальной федеральной выплаты законом не предусмотрено — такие предложения разного рода звучали, но пока поддержки не нашли, — рассказал Городским порталам председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. — Каждый регион в силу возможностей своего бюджета имеет право принимать решения — разовые или комплексные. Это уже их полномочия.