Выброс веществ: в Ярославле нашли производство, загрязняющее окружающую среду

В Ярославле нашли производство, загрязняющее окружающую среду Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура выявила производство, загрязняющее окружающую среду в Заволжском районе Ярославля.

«Установлено, что индивидуальным предпринимателем осуществляется деятельность по изготовлению древесного угля в отсутствие санитарно-защитной зоны промышленной площадки, что приводит к неконтролируемому выбросу загрязняющих веществ в населенном пункте», — сообщили в ведомстве.

Бизнесмену внесли представление об устранении нарушений. Также природоохранным прокурором в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Устранение нарушений контролируется природоохранной прокуратурой.

Напомним, в начале июня в Министерстве природопользования лесного хозяйства Ярославской области констатировали, что жители Фрунзенского района Ярославля стали меньше жаловаться на вонь нефтепродуктами. Но до сих пор точно не известно, что является ее источником.