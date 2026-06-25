Выброс веществ: в Ярославле нашли производство, загрязняющее окружающую среду

Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура выявила производство, загрязняющее окружающую среду в Заволжском районе Ярославля.
«Установлено, что индивидуальным предпринимателем осуществляется деятельность по изготовлению древесного угля в отсутствие санитарно-защитной зоны промышленной площадки, что приводит к неконтролируемому выбросу загрязняющих веществ в населенном пункте», — сообщили в ведомстве.
Бизнесмену внесли представление об устранении нарушений. Также природоохранным прокурором в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
Устранение нарушений контролируется природоохранной прокуратурой.
Напомним, в начале июня в Министерстве природопользования лесного хозяйства Ярославской области констатировали, что жители Фрунзенского района Ярославля стали меньше жаловаться на вонь нефтепродуктами. Но до сих пор точно не известно, что является ее источником.
Также люди сообщают о запах сероводорода. Его источником, по мнению властей, может быть водоканал. Контроль этого предприятия осуществляют федеральные ведомства. Поэтому все материалы направляют в Росприроднадзор и Роспотребнадзор.