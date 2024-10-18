Грязь течет в Волгу: в Ярославле застопорилось строительство очистных на Суринском коллекторе

Труба Суринского коллектора выбрасывает грязные стоки в Волгу почти в самом центре Ярославля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле зашла в тупик ситуация со строительством очистных сооружений для Суринского коллектора, грязь из которого уже много лет течет в Волгу.

Коллектор представляет собой подземную трубу, в которую в разных местах города сливаются стоки с территорий предприятий и дождевая вода с улиц. Выход коллектора находится в районе Пятницкого спуска практически в самом центре Ярославля. Очень часто в этом месте вода покрыта масляными пятнами, которые уходят вниз по течению. Несколько лет назад суд обязал мэрию оборудовать коллектор очистными сооружениями, которые не давали бы опасным веществам стекать в реку. Но работа до сих пор не выполнена.

— Проект, который был подготовлен, не прошел госэкспертизу и поэтому не может быть взят в работу, — пояснил заместитель мэра Ярославля Николай Степанов на комиссии муниципалитета Ярославля по экономике и развитию города 16 октября.

По его словам, эксперты выяснили, что весь объем стоков не может быть очищен запроектированными очистными. Да и расположить их в том месте, где планировали власти (в районе Пятницкого спуска), оказалось невозможно.

Каких-то новых шагов в сторону строительства очистных власти больше не делают.

— Это не наш коллектор, — объяснил бездействие Николай Степанов.

Он предположил, что вариантом решения проблемы могло бы стать размещение локальных очистных сооружений на городских участках. Но и это пока не прорабатывается.

Депутаты потребовали исполнительную власть вернуться к решению проблемы.

Около коллектора на воде почти всегда масляные пятна Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Напомним, Суринский коллектор был построен еще в 1960-х годах. Он принадлежит предприятию «Автодизель» (ЯМЗ). Особенностью коллектора является то, что очистные сооружения расположены не перед выпуском стоков в реку, а на середине коллектора, что позволяет очищать только стоки ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) и еще нескольких абонентов, подключенных к коллектору выше очистных сооружений.