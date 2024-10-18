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Экология Грязь течет в Волгу: в Ярославле застопорилось строительство очистных на Суринском коллекторе

Грязь течет в Волгу: в Ярославле застопорилось строительство очистных на Суринском коллекторе

И власти пока не собираются делать что-то еще

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5 комментариев

Труба Суринского коллектора выбрасывает грязные стоки в Волгу почти в самом центре Ярославля

В Ярославле зашла в тупик ситуация со строительством очистных сооружений для Суринского коллектора, грязь из которого уже много лет течет в Волгу.

Коллектор представляет собой подземную трубу, в которую в разных местах города сливаются стоки с территорий предприятий и дождевая вода с улиц. Выход коллектора находится в районе Пятницкого спуска практически в самом центре Ярославля. Очень часто в этом месте вода покрыта масляными пятнами, которые уходят вниз по течению. Несколько лет назад суд обязал мэрию оборудовать коллектор очистными сооружениями, которые не давали бы опасным веществам стекать в реку. Но работа до сих пор не выполнена.

— Проект, который был подготовлен, не прошел госэкспертизу и поэтому не может быть взят в работу, — пояснил заместитель мэра Ярославля Николай Степанов на комиссии муниципалитета Ярославля по экономике и развитию города 16 октября.

По его словам, эксперты выяснили, что весь объем стоков не может быть очищен запроектированными очистными. Да и расположить их в том месте, где планировали власти (в районе Пятницкого спуска), оказалось невозможно.

Каких-то новых шагов в сторону строительства очистных власти больше не делают.

— Это не наш коллектор, — объяснил бездействие Николай Степанов.

Он предположил, что вариантом решения проблемы могло бы стать размещение локальных очистных сооружений на городских участках. Но и это пока не прорабатывается.

Депутаты потребовали исполнительную власть вернуться к решению проблемы.

Около коллектора на воде почти всегда масляные пятна

Напомним, Суринский коллектор был построен еще в 1960-х годах. Он принадлежит предприятию «Автодизель» (ЯМЗ). Особенностью коллектора является то, что очистные сооружения расположены не перед выпуском стоков в реку, а на середине коллектора, что позволяет очищать только стоки ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) и еще нескольких абонентов, подключенных к коллектору выше очистных сооружений.

В ноябре 2020 года городская администрация заказала проектно-изыскательские работы для строительства очистных сооружений. Но проект очистных, сделанный на основе этих изысканий, госэкспертиза отклонила. Одной из причин стало то, что очистные по заказу мэрии были спроектированы в основном под очистку ливневых стоков. Но они не справились бы с промышленными загрязняющими веществами.

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Суринский коллектор Очистные Грязь Волга
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Комментарии
5
Гость
43 минуты
Всё идёт из масквы 👎 там корень всего 😡
Гость
19 минут
Восстановление доисторических территорий полностью освобождённых от всего вот главная задача на ближайшие сто лет На нас денег нет но надо работать за копейки и платить налоги
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