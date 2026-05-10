Артистка спела для маленькой девочки, а та вдруг попросила ее замолчать. Обе сразу стали звездами интернета

Хористке Свердловской филармонии Марии Дрягиной 30 лет. Всего за пару месяцев она стала популярным блогером благодаря смешным роликам с мужем и ребенком Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Артистка Мария Дрягина всего за пару недель стала звездой социальных сетей. Она выложила видео со своей трехлетней дочкой Таисией и собрала более 13 миллионов просмотров и полумиллиона лайков! И ее блог продолжает расти как на дрожжах.

Корреспондентка E1.RU Полина Краснопевцева заглянула на работу к артистке, узнала, в чем секрет ее внезапной популярности и как на это реагируют коллеги.

«Какой магний принимает ваш муж?»

Всё началось три месяца назад с обычного семейного видео. Мария сняла забавный эпизод с трехлетней дочкой, выложила в Telegram историю, а коллега посоветовала запостить это в общий доступ. Почти сразу ролик начал набирать популярность.

На видео артистка поет песню Бьянки «Наступит ночь», пока ребенок рисует фломастерами. Малышка прерывает маму словами: «Всё, успокоились». Невозмутимость ребенка понравилась пользователям соцсетей, многие узнали в этой ситуации себя. В комментариях пишут: «Они все такие деловые в три года», «У меня такая же трехлетка» и «У меня такая же леди-командир».

«Мне писали, что если я продолжу снимать в таком стиле, то у меня будет много подписчиков. Но такой цели никогда не стояло и до сих пор не стоит. Я приняла решение, что не буду эксплуатировать ребенка. Не хочу постоянно просить ее сниматься в роликах для просмотров. Поэтому мы с супругом решили просто показывать нашу обычную жизнь, и это тоже оказалось интересно. Пишут под каждым видео: „Какой магний принимает ваш муж?“ Никакой, мы просто такие, какие есть», — объясняет артистка.

Ролик с дочерью Таисией посмотрели более 13 миллионов человек Источник: Мария Дрягина

Супруга Марии зовут Егор. Он ведущий мероприятий, тоже творческий человек. Вместе они придумывают сюжеты и снимают ролики. А трехлетняя дочка Тася пока не осознаёт, как много людей видело ее в соцсетях. Артистка уже морально готовится к тому, какие претензии от дочки на нее могут посыпаться в будущем: «Мам, ну что ты меня выставила в колготках?»

А пока Мария продолжает совмещать: утро — ребенок и сад, день — филармония, вечер — семья, монтаж — в паузах. В соцсетях на нее подписано уже более 85 тысяч человек, а лайки ставят известные актеры, блогеры и даже главная «царица» — певица Анна Асти.

«Посмотрела твой ролик, так смеялась!»

Филармония для многих — синоним строгости, интеллигентности и официальности. Поэтому сам стиль видео Марии оказался очень неожиданным: артистка хора выходит в роликах с дулькой на голове, в непонятных штанах и дурачится.

А это видео с мужем посмотрели почти 3 миллиона человек Источник: Мария Дрягина

«Да, мне писали: „Вы правда работаете в филармонии?“ Я не вижу в этом ничего постыдного. На работе я веду себя соответственно: я добросовестный сотрудник. Коллеги меня поддерживают. Утром приходим на работу, мне говорят: „Маша, я посмотрела твой ролик, так смеялась!“» — улыбается блогер.

На работе Мария тоже иногда записывает видео Источник: Мария Дрягина

По словам Марии, она была бы рада привлечь свою аудиторию — тех, кто живет в Екатеринбурге и близлежащих городах, — чтобы они приходили на концерты в филармонию.

«Это такая моя маленькая цель», — добавляет она.

Делать блог своим основным источником дохода артистка не планирует, хотя могла бы.

«С такой аудиторией многие блогеры уже занимаются только продажей рекламы, нигде не работают. Это не про меня. Я люблю свое дело и буду выступать в филармонии, потому что мне действительно это нравится, приносит удовольствие. У меня еще много незакрытых гештальтов здесь. Я хочу спеть „Реквием“ Моцарта. И солировать с оркестром, пусть нечасто, но на большой аудитории. И даже если все соцсети разом закроются, я не буду убиваться», — говорит Мария.

«Врачи, педагоги — вот профессии. А это что?»

Вместе с популярностью к блогерам неизбежно приходят хейтеры. Марию эта участь тоже не миновала. Гневных комментариев, по ее подсчетам, 10 процентов. Пишут гадости: «уродина», «козлиха», «исправь прикус» или даже «поменяйте шторы».

«Я не вступаю в конфликты. Если вижу совсем откровенную грязь, блокирую. Зачем мне это в ленте? Если человек просто придирается, я могу ответить „желаю здоровья“ или „улыбнитесь“. Хейт — это просто индикатор того, что ты кого-то задел, чем-то зацепил. Даже на Е1.RU, когда пишут про какого-то блогера, все возмущаются: „Да вот я на заводе работаю сутками! А врачи, а педагоги — вот профессии. А это что?“ И это нормально, что кого-то триггерит. Лично я любую работу уважаю и ничего в этом не вижу», — считает она.

При 85 тысячах подписчиков Мария почти не берет рекламу. Ей предлагали раскрутку, накрутку, контракты — она отказывается.