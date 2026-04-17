Панкратов-Черный взялся за воспитание синеволосого сорванца: репортаж со съемок шортс-сериала «Усынови хакера»

«Шкулёв Холдинг» снимает шортс-сериал «Усынови хакера» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Только вчера ФСБ накрыла в Москве офис мошенников, которые нанесли ущерб в размере более триллиона рублей. Аферисты по всей стране и даже за рубежом поставили обман на поток, и поэтому важно регулярно предупреждать россиян об опасности. Для этого «Шкулёв Холдинг» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») начал съемку художественного шортс-сериала «Усынови хакера».

Легкая комедия со знаменитыми актерами раскрывает хитрости, на которые идут мошенники, и должна заинтересовать зрителя нестандартным форматом. Корреспонденты MSK1.RU отправились на съемочную площадку, чтобы обсудить новый проект с артистами и показать изнутри, как идет работа над сериалом.

Что происходит за кадром

На съемочной площадке многолюдно и тесно, команда спешит уложиться в график. Пока актеры репетируют в декорациях, режиссер с помощниками обсуждают, что еще изменить перед первым дублем. Каждая сцена четко запланирована по времени, вплоть до секунды.

Съемочная команда сериала Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Мария Матвеева на съемках сериала «Усынови хакера» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сложности добавляет формат: сериал снимают вертикально, как рилсы. Зрители давно привыкли смотреть такой контент в интернете, но актерам и операторам приходится перестраиваться.

Александр Обласов во время съемок Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Это очень непросто, потому что мы привыкли к горизонту. Ты понимаешь границы кадров, ты можешь быть широким по пластике, по хореографии, а тут мы из широты идем в высоту. Это крутой опыт», — поделился Владимир Канухин.

Он играет хакера, который попал в семью Железновых на перевоспитание и помогает разоблачать мошенников. Мы посмотрели, как снимали танцевальную сцену с его участием. Ее закончили за четыре дубля, и в последнем Владимир ошибся, но сделал это так органично, что в серию решили взять именно этот вариант.

Владимир Канухин и Елизавета Миллс Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Что думают актеры о съемках

MSK1.RU спросил у актеров, почему нам стоит посмотреть «Усынови хакера». По словам Канухина, сериал предупреждает людей о многих опасностях со стороны мошенников. Он обратил внимание, что в картине представлены три поколения и зрители точно найдут, кому сопереживать.

«Мне кажется, это хорошая возможность обезопасить не только себя, но и того, кого ты любишь. Показать, что мы живем с таким количеством мошенников», — добавил он.

Владимир Канухин объясняет, чем должен зацепить сериал Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Коллега Владимира по площадке Елизавета Миллс (играет дочку в семье Железновых) рассказала, что в каждой серии (их планируется 20) раскрывают разные уловки аферистов.

«Например, в одной из сцен мне переводят большую сумму денег, и наш хакер предупреждает, что не нужно им звонить и возвращать деньги. Так можно профинансировать нехорошую организацию — даже непонятно кого», — сказала актриса.

Елизавета Миллс рассказывает про первые дни съемки Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Елизавета Миллс позирует Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ее отца в сериале играет Александр Обласов. Он рассказал MSK1.RU, что и сам чуть не пошел на поводу у мошенников в реальной жизни, когда ему предложили якобы дать доступ к его странице на «Википедии».

«Позвонила очень интеллигентная девушка, и я шел за ней до момента, когда она попросила включить камеру. Тут я понял, что это развод» — вспомнил Александр.

Он считает, что сериал должен помочь предупредить россиян об опасностях.

Александр Обласов в кадре Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Кого играет легенда советского кино

Попозже прибыли актеры Наталья Захарова и Александр Панкратов-Черный, им отвели роли бабушки и дедушки.

Наталья Захарова играет в сериале бабушку Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Знаменитый актер, снимавшийся еще в культовых советских фильмах, играет здесь отставного военного. Он сразу обратил на себя внимание.

Александр Панкратов-Черный в гримерке Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Панкратов-Черный наделал гримершам комплиментов, в шутку попросил водки вместо воды и поднял всем настроение. В беседе с MSK1.RU он заявил, что сериал на абсолютно злободневную тему.

Александр Панкратов-Черный делится впечатлениями от съемок Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Я играю деда, который говорит: «Раньше никто дверь на замок не закрывал, теперь какие-то пароли напридумывали». Мир меняется, идет вперед, и к этому надо пристраиваться. Александр Панкратов-Черный актер

Артист советует обязательно дождаться выхода «Усынови хакера» и посмотреть его.

«Мой герой — бывший военный, очень строгий. На всё смотрит критически, всё современное его настораживает, но не пугает. Сериал предполагает развитие человеческих отношений. У меня там бабушка, внучка, невестка и зять. Зритель будет угадывать наши взаимоотношения. И по-актерски это очень интересно», — сказал Панкратов-Черный.

Александр Панкратов-Черный рассказывает о своей роли Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Также в сериале снимаются Александр Бидин и Мария Матвеева. Режиссер — Рома Глова, оператор-постановщик — Иван Фролов.

Больше кадров со съемок мы собрали в галерее.

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