Долина выпустила песню о прощании в день переезда из скандальной квартиры — видео

Певица должна освободить жилье, которое занимала 1,5 года после продажи Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Народная артистка России Лариса Долина выпустила новую песню «Последнее прощай» в день, когда вывозила вещи из своей элитной квартиры в Хамовниках. О премьере она сообщила в своем Telegram-канале.

«Последнее прощай, и сердце бьется сильно, эмоции молчат, хоть боль невыносима», — говорится в тексте песни.

Песня сопровождается нарезкой с выступлений певицы Источник: Лариса Долина / Telegram

Трек содержит строки о сильной эмоциональной боли и расставании с любовью. Возможность комментировать пост с песней певица отключила. Однако пользователи соцсетей не упустили возможности пошутить, что таким оригинальным способом народная артистка прощается со своей квартирой.

Лариса Долина стала жертвой мошенников летом прошлого года. Артистка продала элитную квартиру за 112 миллионов, а также отдала сбережения людям, которые представились сотрудниками ФСБ.