Долина выпустила песню о прощании в день переезда из скандальной квартиры — видео

Народная артистка России Лариса Долина выпустила новую песню «Последнее прощай» в день, когда вывозила вещи из своей элитной квартиры в Хамовниках. О премьере она сообщила в своем Telegram-канале.
«Последнее прощай, и сердце бьется сильно, эмоции молчат, хоть боль невыносима», — говорится в тексте песни.
Трек содержит строки о сильной эмоциональной боли и расставании с любовью. Возможность комментировать пост с песней певица отключила. Однако пользователи соцсетей не упустили возможности пошутить, что таким оригинальным способом народная артистка прощается со своей квартирой.
Лариса Долина стала жертвой мошенников летом прошлого года. Артистка продала элитную квартиру за 112 миллионов, а также отдала сбережения людям, которые представились сотрудниками ФСБ.
Обманутая звезда обратилась в суд, который вернул ей жилье. Покупательница недвижимости Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег. Она не оставила ситуацию и дошла до Верховного суда, который встал на ее сторону. Далее Московский городской суд постановил выселить Ларису Долину, ее дочь Ангелину и внучку. Певица просила дать ей больше времени, чтобы успеть вывезти все вещи, но ей не позволили.