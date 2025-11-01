Делал биты для Инстасамки и A$AP Rocky: история рэпера и продюсера Padillion

Padillion многие годы формировал актуальное звучание, оставаясь в тени Источник: PADILLION / Telegram

Из молодежных объединений YungRussia и DOPECLVB вышло много известных российских рэперов — были среди них и уфимцы. Например, битмейкер, продюсер и исполнитель Padillion, известный в миру как Денис Фарафонов.

Сейчас ему 30 лет, и за эти годы он успел выступить и поработать с главными звездами российской и западной рэп-сцены. Как ему всё это удалось, UFA1.RU рассказывает в этом материале.

Начало пути

Padillion, как он сам делился в интервью телеканалу UTV, первые шаги в музыке сделал еще в школьные годы — в четвертом-пятом классе с другом записывал каверы на Gorillaz с помощью кассетного плеера. Группа парней называлась «Бананамама». Впоследствии вместе с этим товарищем создал диджейский проект.

«Где-то в классе восьмом пришло четкое понимание, — вспоминал Денис. — Я сначала начал делать рэп. В 2010 году, в 15 лет, я в первый раз попробовал рэп нормально записать, тогда уже освоил всё это, и когда я записывал, мой голос звучал ужасно, тексты были ни о чём, всё было очень плохо».

В ранние годы Padillion даже сам рисовал обложки к своим релизам — вот одна из них Источник: fakepadillion / Instagram.com (деятельность организации запрещена на территории РФ)

Но уже в тот период, отмечал музыкант, в его творчестве «было много креатива». Он то сэмплировал тайно сделанную запись рассуждений своего деда о важности образования, то менял высоту голоса в треке, создавая интересный эффект, то делал резкие вставки электронной музыки.

Тем не менее поначалу из-за стеснения и комплексов Денис решил, что рэп — это не его, хоть и бросать музыку не стал. Он решил развиваться как диджей, писал электронную музыку, выступал в клубах.

Однако эта тусовка довольно быстро надоела артисту, поэтому он придумал новый проект — в 2014–2015 годах создал анонимный аккаунт на Soundcloud и стал выдавать себя за американского исполнителя. В тот же период и появился его псевдоним Padillion.

«Я двигался интуитивно, пробовал всё, — говорил о начале своего пути музыкант. — Но теперь, когда вы видите [тег] prod. by Padillion, вы знаете, что это про качество».

Школьное фото Дениса Источник: fakepadillion / Instagram.com (деятельность организации запрещена на территории РФ)

Молодого человека быстро заметили из-за качественных рэп-битов, которые он делал. Денис общался в Сети с такими культовыми для жанра фигурами, как Bones и Yung Lean. Последний даже звал его выступить на разогреве в Манчестере в 2016 году, но из-за отсутствия у Padillion визы реализовать это не получилось.

Впрочем, побывать за границей ему всё же довелось. У себя в соцсетях артист вспоминал про одну такую поездку, когда имея лишь 500 долларов в кармане, он сумел осуществить свою мечту и отправиться диджеить на мероприятие в США, куда его пригласили коллеги по цеху, думающие, что он американец.

«Уфа, Питер, Финляндия, Франкфурт, Нью-Йорк. Прилетаю, заселяюсь к знакомому и живу у него в комнате на полу, — рассказывал Денис. — А через пару дней слышу: „Всё, чувак, мы съезжаем, решай, что будешь делать“. На балансе [осталось] 160 баксов, я в чужой стране и мне негде жить».

Артист вспоминает, что тогда вынужден был каждый день питаться в Taco Bell за доллар, но все-таки смог протянуть два дня до выступления. И это были дни, полные приключений.

«[На выступлении] я поставил американцам „Пять минут назад“ [рэпера Pharaoh], всё прошло на 10 из 10, — рассказывал он. — На следующий день друг зовет на концерт Kanye West, куда я и трачу свои последние доллары. И поверьте, это того стоило: потому что когда еще покатаешься на одном лифте с P Diddy?»

Жизнь рэпера наполнилась приключениями в середине десятых Источник: PADILLION / Telegram

Впрочем, эта поездка была, скорее, исключением — в основном общался Padillion с западными коллегами в интернете. Это и навело его на мысль поработать и с российскими артистами, чтобы иметь живой контакт с творческой средой. Одним из первых был уфимский рэпер Basic Boy, для которого он спродюсировал трек Kimono.

Так всё и завертелось и Денис стал работать «на два фронта» — сотрудничать с западными артистами и знакомить с иностранными фишками только зарождающуюся новую волну российского рэпа.

Новые вершины

И Padillion, и Basic Boy в середине десятых присоединились к творческим объединениям YungRussia и DOPECLVB, в которые входили многочисленные будущие звезды — Pharaoh, Boulevard Depo, Thomas Mraz и многие другие. Команда музыкантов колесила с турами по всей стране.

Денис близко подружился с Thomas Mraz (настоящее имя — Алмас Гатауллин) — уфимским рэпером, для которого стал бессменным продюсером на много лет. Когда Алмас подписал лейбл Booking Machine, Padillion ездил с ним в тур как диджей, вместе они ходили на вечернее шоу Ивана Урганта и викторину «Узнать за 10 секунд» от издания «Афиша».

Параллельно с успехами в России Денис успевал проявить себя и за рубежом. Вместе со звездами американского фонка $uicideboy$ он откатал целый тур. Правда, по собственным словам, после этого поссорился с ребятами, без разрешения взяв на обложку своего сингла совместное с ними фото.

То самое фото с $uicideboy$ Источник: fakepadillion / Instagram.com (деятельность организации запрещена на территории РФ)

Сам встать к микрофону Padillion наконец решился в 2017 году. Сначала исполнял песни на английском языке: первым вышел его альбом Seven Fortune, а потом — MELROSE. В треках он рассказывал о жизни молодого продюсера, зарабатывающего на яркую жизнь любимым делом, пока другие люди ходят на надоевшую работу.

«Я очень долго не начинал что-то важное говорить своей аудитории, потому что я был честный — если я не прожил эту ситуацию, не прочувствовал до мурашек, то я не буду этого говорить, — поделился он. — Поэтому я начал [читать] на английском. Он, кстати, многим понравился».

Набравшись смелости, Денис в итоге все-таки заговорил и на русском. Первым таким релизом стал альбом Passion & Depression, впоследствии же их вышло огромное множество (в одном только 2019 году аж пять штук!)

Пока рэпер искал себя, распалось объединение YungRussia, а со многими старыми друзьями прервались контакты — в частности, потому, что он перестал делать биты для них. Близким другом остался только Thomas Mraz.

Денис с Thomas Mraz Источник: PADILLION / Telegram

Одна из самых известных историй тех лет — это внезапное сотрудничество Padillion с американским рэпером A$AP Rocky. Денис рассказывал: всё началось с того, что он однажды сделал шуточную фонк-версию блатной песни «Мурка» для «Бурановских бабушек».

«Кто знал, что наш фан дойдет до Ракима (настоящее имя A$AP Rocky. — Прим. ред.) и ему так зайдет наш бит, что он бесплатно возьмет его на трейлер к треку», — вспоминал Padillion.

Интерес к «бабушкиной» тематике у американской рэп-звезды не случаен: после 2018 года он стал ходить в платке, чтобы скрыть шрам от падения со скутера. Прозвище Babushka Boi, а потом и одноименный трек родились после связанной с новым имиджем музыканта шутки (в США словом babushka называют тот самый платок, повязанный под подбородком).

Так Денис сам рассказывает о той истории с A$AP Rocky Источник: fakepadillion / Instagram.com (деятельность организации запрещена на территории РФ)

На подкасте у Марго Шиповской Padillion признавался, что в какой-то момент своей карьеры словил «звездную болезнь», связанную с ростом популярности в России. Тогда он пытался эпатировать, как американский рэпер Tyler, The Creator — например, снимая штаны на улице перед очередью фанатов во время саундчека.

Однако впоследствии от такого подхода он отказался — как, кстати, и от прежнего псевдонима. К концу 2019 года он провел ребрендинг своего проекта и начал выступать под псевдонимом БРАТ (впрочем, релизы от Padillion впоследствии стали выходить вновь).

Наиболее ярким эпизодом его биографии в начале 2020-х годов было сотрудничество с одиозной исполнительницей Инстасамкой (Дарьей Зотеевой). По собственным словам, он в том числе участвовал в создании ее главного хита «За деньги — да».

Издание Theblueprint также указывает на то, что он, вероятно, и вовсе спродюсировал большую часть ее хитового альбома POPSTAR. Сам Денис, рассказывая об опыте сотрудничества с Дарьей, отмечал, что путь к успеху был трудным, однако девушка была невероятно дисциплинированной, что во многом обеспечило ее достижения.

«Она создана, чтобы добиваться своего, — рассказывал он. — Она дисциплинированная, креативная. Она в восемь утра вставала и делала по 50 видео в день. Я знаю точно, что она реально это делала».

Студия Padillion в Москве Источник: PADILLION / Telegram