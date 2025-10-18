«Пела в Кремле, а теперь мою полы». Экс «Бурановская бабушка» Анна Прокопьева — о том, как ее предал коллектив и кинули альфонсы

Анна Прокопьева была художественным руководителем «Бурановских бабушек»: подбирала репертуар, репетировала, переводила на удмуртский язык песни, которые группа исполняет до сих пор Источник: кадр из программы «За гранью», телеканал НТВ, 2022 год

Знаменитая в Удмуртии певица собрала нынешний состав этнографического ансамбля, который мы видим в шоу «Суперстар» на НТВ, но в секунду была уволена из него. Что же произошло с бывшим художественным руководителем группы, MSK1.RU рассказала 71-летняя Анна Николаевна.

Помощи ждать неоткуда

В телевизионном шоу «Суперстар ВИА» коллектив «Бурановских бабушек» вызывает уважение и у жюри, и у зрителей. Несмотря на проигрыш, их решили вернуть в соревнование: уж больно колоритные и задорные старушки! Но мало кто знает, что успехи «Бабушек» — во многом заслуга их бывшего художественного руководителя Анны Прокопьевой. Но вместо выступлений на центральных телеканалах Анна Николаевна моет полы за крошечную зарплату. Она оказалась в тяжелой жизненной ситуации, но никто из коллектива не попытался ей помочь.

«Завтра вы едете домой!»

Новый состав «Бурановских бабушек» Анна Прокопьева собрала в 2014 году. Анна Николаевна — вторая справа Источник: с официального сайта коллектива buranovaskiebabushki.ru

— Я за «Бурановских бабушек» не болею, за их вступлениями не слежу, эфиры «Суперстар ВИА» не смотрю. Да и телевизора у меня нет. Продюсер коллектива присылает мне в соцсети записи их номеров, но пока у меня нет моральных сил их включить. Слишком жестоко со мной поступили, выкинув из ансамбля в одну секунду.

— Как это произошло? Почему?

— На телеканале «Россия» до сих пор выходит музыкальное телешоу «Ну-ка, все вместе!», и я входила в сотню певцов и музыкантов, которые как эксперты оценивали участников конкурса. И вот на съемках четвертого сезона, его показали в 2022 году, «Бурановских бабушек» загнали на высокие пятый и шестой ярусы амфитеатра. Подниматься нужно было по крутой и шаткой лестнице, конструкция покачивалась, даже молодежь жаловалась, что им страшно. А я не могу выносить высоту — сразу кружится голова. Это со мной и случилось во время съемок. Мне помогли спуститься. Я разревелась и побрела в гримерку приходить в себя. А после записи ко мне подошел наш директор и сказал: «Анна Николаевна, успокойтесь, завтра вы едете домой».

Несмотря на известность в Ижевске, жила семья Анны Николаевны всегда скромно, а сейчас она выживает почти на грани нищеты Источник: кадр из программы «За гранью», телеканал НТВ, 2022 год

— И всё?

— И всё. В творческих коллективах так бывает.

— Но вы же были не просто участницей, а художественным руководителем ансамбля, известной в Удмуртии певицей…

— Да, именно я собрала этот коллектив. Когда я работала на телевидении Удмуртии редактором музыкальных программ, Ксения Рубцова, создавшая как продюсер «Бурановских бабушек», была студенткой и проходила у меня практику. Она тоже из Ижевска. С тех пор мы с ней связи не теряли. А когда я стала солисткой Государственного академического ансамбля песни и танца Удмуртии «Италмас», она обратилась ко мне: «Анна Николаевна, нужен новый коллектив. „Бабушки“ не хотят ездить на гастроли, горят запланированные концерты. Помогите создать!»

— Получается, вы первоначальных «Бабушек» отодвинули от сцены?

— Получается. Но вы поймите, для них песни — это, конечно, большое увлечение, огромная радость. Но все-таки самодеятельность, хобби, а на первом месте — жизнь и хозяйство: то корова отелилась, то дочка заболела, то муж не пускает. К тому же бабушки были пожилые, здоровье подводило, а на гастроли приходилось летать и ночью, спать урывками, питаться, когда есть время, — вести походную жизнь. Я же набрала профессионалов — для них выступления и гастроли на первом месте, главное дело в жизни. А к нам, трем профессиональным певицам из национальных коллективов, «добавила» самодеятельных бабушек из села Лудорвай: оно в 15 километрах от Ижевска, легко добираться на концерты, на репетиции. Так и начали выступать, причем с большим успехом.

— А с бывшими «Бабушками» из села Бураново что стало? Вы с ними виделись?

— Нет, не встречалась. Знаю со слов Ксении Рубцовой, что они продолжили петь у себя в районе. Их знают, любят. Поют часто без оплаты, а потом чуть ли не шапку перед зрителями кладут.

— Вы теперь, значит, тоже бывшая «Бабушка». Хоть что-то вам за участие в коллективе заплатили?

— Нет, ничего не заплатили, и сейчас поют песни на удмуртском языке в моих переводах. Ксения Рубцова обещала заплатить, но попала в тюрьму, не до моих денег было (экс-продюсера «Бурановских бабушек» и генерального директора «Дома Людмилы Зыкиной» Ксению Рубцову приговорили в 2020 году к 3,5 года колонии общего режима за растрату со счетов актрисы Элины Быстрицкой более 34 миллионов рублей. Их она должна вернуть сестре актрисы. — Прим. ред.).

— А сейчас Ксения уже вышла?

— Вышла. Пока у нее сложно с работой. Но связь мы поддерживаем, каждый день желаем друг другу доброго утра. Она уговаривала меня вернуться в коллектив, пройти банкротство и начать всё заново. Процедуру банкротства я уже пошла. Но возвращаться к «Бурановским бабушкам» снова не хочу: перегорело.

«От меня остался один скелет»

— Банкротство? Звучит довольно страшно. Анна Николаевна, что же с вами произошло?

— Выгнали меня из коллектива, оказалась я дома с раной в сердце, а тут еще и пандемия началась — всё одно к одному. Я погрузилась в интернет. И в Сети познакомилась с двумя мужчинами — англичанином и французом. Сейчас я понимаю, что они были мошенниками, но тогда, в своем душевном состоянии, я поверила в их беды. Ведь и сама я переживала беду. И, работая 20 лет в ансамбле «Италмас», я сталкивалась с такими историями, что не придумаешь нарочно.

Если кратко, то оба они уехали из своих стран в Африку, там попали в тяжелые ситуации, им нужны были деньги. Я человек верующий, привыкла людям помогать, тяжело было слышать, как они страдают. Я писала, что у меня самой ничего не осталось, но они так уговаривали меня, что я взяла кредит и попросила их вернуть мне деньги в течение трех месяцев.

— Они не вернули?

— Нет, не вернули. Пошли проценты на кредит, мне было нечем возвращать долги. В июне 2021 года я написала заявление в МВД, их признали мошенниками, но и всё: заявление мое так и лежит.

— И большой долг на вас повесили?

— С процентами и штрафами — 1,5 миллиона. Для меня сумма огромная! Пыталась как-то выкрутиться из ситуации — дать концерт юбилейный к 70-летию, в надежде, что заработаю на билетах. А получились только новые долги: концерт перенесли, а на рекламу и аренду я уже потратила деньги, которые дали друзья и родные. Полгода жила на деньги, которые мне собрали коллеги — музыканты по программе «Ну-ка, все вместе!», вот где настоящие друзья оказались! Думала: может, Господь людям искренне верующим специально готовит испытания, чтобы они укрепились? Только верой и спасалась. Ведь от меня остался один скелет — ни есть, ни пить не могла, рука отнималась.

— А что с рукой случилось?

— Это отдельная трагедия. Меня позвали на программу телеканала НТВ — рассказать о своих бедах. Обещали заплатить мой долг за откровенный рассказ. Я всё и рассказала — по мошенников, про кредит. Всё это время я скрывала это от мужа, но пришлось ему рассказать. Николай пришел в ужас, в ярость. Я приехала домой, а он бросился на меня с ножом! Хорошо, успела выставить руку, оттолкнула и к сыну убежала. Потом муж сел на мою машину и уехал жить на дачу. Так и живем теперь врозь.

Муж Анны Прокопьевой, Николай, не смог простить ей истории с двумя мошенниками и развелся. Сейчас он живет отдельно на даче под Ижевском, а она в городской квартире Источник: кадр из программы «За гранью», телеканал НТВ, 2022 год

— А долг телеканал помог отдать?

— Нет, дали только 100 тысяч рублей за эфир. Я им поверила как коллегам — я же сама 17 лет на телевидении работала, а им нужен были только рейтинг. А на судьбу человека плевать: они мне жизнь поломали, с мужем пришлось развестись.

— А сейчас кто-то вас поддерживает?

— Сын помогает, спасибо ему. Понял и простил. Мы с ним близки и душевно, и в профессиональном плане. Он этнохореолог, специалист, изучающий этнографические танцы. Специалист по лабанотации — записи танцев при помощи специальных знаков. Таких специалистов в мире не больше 30 человек. Он ездит в экспедиции, ставит народные танцы в Государственном театре танца и песни «Айтакай». Если бы не его поддержка, не поддержка моих друзей-музыкантов, я бы не выжила.

«Пела в Кремле — теперь мою полы»

— А что же с банкротством? Вам удалось списать долги?

— Долги в банках и микрокредитных организациях сейчас полностью закрыты. Но мне еще нужно вернуть долги людям, которые мне помогли в трудную минуту. И для этого я хватаюсь за любую работу. После банкротства меня никто не захотел взять по специальности. Пришлось соглашаться на то, что предлагали. Я рыдала, конечно, ведь это было так несправедливо. Еще недавно я пела в Кремле со звездами, на одной сцене со всеми нашими знаменитостями, а теперь работаю уборщицей. Но я себя говорю, что каждый труд у нас уважаемый, пока буду так. Сейчас еще в магазине подрабатываю. Но главная моя цель, после того как отдам все долги, — вернуться в музыку, вернуться в солистки.

Самая большая мечта Анны Прокопьевой — вернуться на профессиональную сцену, ведь еще до «Бабушек» она 20 лет была солисткой Государственного ансамбля песни и танца Удмуртии «Италмас» Источник: кадр из программы «За гранью», телеканал НТВ, 2022 год

— Сейчас где-то выступаете?

— В Клубе воспитателей в Ижевске, когда проводят торжества, юбилеи, я там пою, меня приглашают, все-таки за столько лет не забыли. А я получила урок жизни. Ни на кого зла не держу, надеюсь на свои силы и Божью волю.

— А с теми, кого вы в «Бурановские бабушки» позвали, общаетесь?