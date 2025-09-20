Газманов лишился всех накоплений на пенсию, а шеф Ивлев скрывает доходы из-за алиментов: звездные новости недели

Обманувший Газманова втерся в доверие семьи через младшего сына артиста — Филиппа Источник: philgazmanov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.

Жена Диброва ушла от него к другому женатому миллионеру

Полина Диброва ушла от своего мужа Дмитрия. Поначалу было известно, что ее новым избранником стал многодетный бизнесмен, но его имя было неизвестно. Оказалось, что Полина увела из семьи Романа Товстика. Пока в интернете одни поддерживают девушку, а другие ругают, она постепенно рассказывает новые подробности своего романа.

Полина Диброва была лично знакома с женой Романа Товстика — Еленой. Пары познакомились в 2012 году и дружили долгое время. Но сейчас, по словам разлучницы, они не общаются уже более 8 лет. Однако за время дружбы Полина стала крестной мамой одного из сыновей четы Товстика.

Пока Полина особо не распространяет информацию и дает подробности своих новых отношений очень дозировано, за нее всем делятся подруги. Одна из них раскрыла, что роман между женой бизнесмена и других миллионером начался, когда Елена Товстик рожала своему мужу шестого ребенка, то есть год назад.

Источник: Городские медиа

«Мужчину сложно увести. Ты можешь быть сколько угодно в любовницах, но мужчину сложно увести… Чтобы он бросил шесть детей, ушел в никуда, съемные дома, это что надо сделать! Для него это кошмар кошмарный. Это надо было мужика так довести. Не представляю женщину, которая бы увела моего мужа», — разоткровенничалась на этой неделе Полина Диброва на интервью с Лаурой Джугелией.

Рассказать все своему мужу Полина решила не сразу. По ее словам, ей было очень сложно, ведь она с уважением относилась и относится к телеведущему, от которого родила троих сыновей.

«Я не хотела его обманывать. Я просто пришла и честно все сказала. И это было очень тяжело и сложно. Я к этому готовилась, в том числе советовалась с духовником. У меня есть и психолог. Я просто не понимала, что мне делать, как человеку сказать об этом. Дима подумал, что я с ума сошла, он не поверил мне. Потом было несколько месяцев диалогов. Я думала обо всех, думала, как сделать, чтобы было легче Диме, моим родителям, потому что для них это большой удар. Но я поняла, что живу в обмане, предаю себя, у меня началось внутреннее разрушение», — поделилась девушка.

Моника Беллуччи и Тим Бертон расстались

Еще одной парой, чей союз треснул по швам, стали актриса Моника Беллуччи и режиссер Тим Бертон.

«С огромным уважением и глубокой заботой друг о друге Моника Беллуччи и Тим Бертон решили расстаться», — приводит их совместное заявление France 24.

Источник: Tiziana FABI / AFP/File

Слухи об их романе начали ходить еще три года назад. Пара подтвердила, что они вместе, только в 2023 году, когда режиссер утвердил Беллуччи на роль в комедийном фильме ужасов «Битлджус 2». Актриса, кстати, всегда с восхищением отзывалась о звездном режиссере и его работах.

Что стало причиной для их расставания, пока неизвестно.

Газманов отдал все накопления другу своего сына и остался ни с чем

Певец Олег Газманов потерял все деньги, на которые планировал жить в старости. Накопления он отдал обвиняемому в мошенничестве предпринимателю Геворку Саркисяну, который вошел в доверие семьи через сына.

«Все это произошло более шести лет назад. Для начала он познакомился с моим сыном, и в какой-то мере они партнеры в бизнесе. Мой младший сын Филипп. И поэтому он как-то вошел близко к нам, стали встречаться, общаться и так далее. И потом он предложил инвестировать в его проект.

Он сказал, что это на детскую такую программу. Была презентация внушительная. Все выглядело очень солидно. Я ему дал свои деньги, которые долго зарабатывал. Просто так подумал, что вот такие проценты хорошие, что когда-то я же выйду на пенсию, буду как бы жить. По договору он должен был вернуть их через три года и проценты должны были постоянно идти. Но ни процентов, ни денег я не увидел», — поделился историей Газманов в беседе с «Известиями».

Сначала Газманов много раз пытался мирно договориться с Геворком: несколько раз его приглашали встретиться, а также предлагали выполнить обязательства, взятые на себя ранее. Но в ответ получал формальные отговорки. В итоге певцу ничего не оставалось, кроме как пойти и написать заявление.

Юрист Газманова отмечает, что Саркисян мог не единожды использовать подобную схему, чтобы незаконно обогатиться.

«Мы обоснованно подозреваем, что вся тактика поведения Саркисяна заключается только в одном: не разбираться в уголовном деле и не возмещать причиненный преступлением ущерб, а покинуть страну. Когда он тайно от нас прибыл в Россию, оперативники его задержали. Решением районного суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он находится в следственном изоляторе», — рассказал представитель певца Роман Кузьмин.

Шеф Ивлев скрывает доходы, чтобы не платить алименты

А вот звездный шеф-повар Константин Ивлев не спешит расставаться со своими кровно заработанными деньгами. По словам его бывшей супруги Марии, звезда телеэкранов скрывает свои доходы, чтобы платить меньше алиментов.

О проблемах с выплатами на их дочь Марусю стало известно летом. Тогда экс-супруга Ивлева сказала, что он задолжал по алиментам 18 млн рублей. После совместных разбирательств шеф перевел половину суммы, а оставшиеся возвращать дочке не спешил. Помогла шумиха в СМИ, после которой Ивлев погасил остаток.

После этого звездный шеф-повар пошел на отчаянный шаг. Чтобы не копить миллионные долги, он предоставил в суд бумагу, что его доход равен двум миллионам в год (около 166 тысяч рублей в месяц). В правдивость этого не верит ни бывшая супруга, ни ее представители.

Кроме этого, Константин подал встречный иск, чтобы уменьшить сумму, выплачиваемую Марии на руки. Для этого он предоставил в суд договор, по которому его двоюродный брат якобы возит Марусю до школы. Так как он платит брату 200 тысяч в месяц — это равняется расходам на ребенка.

Пугачева решила замолчать

Певица Алла Пугачева дала откровенное интервью журналистке Екатерине Гордеевой (признана в РФ физлицом — иностранным агентом в 2022 году). В нем она рассказала о мужьях, детях, коллегах, карьере и, конечно же, об отъезде из России. По ее словам, она и не думала об эмиграции.

После выхода интервью примадонна снова пропала. Артистка не комментировала свои громкие цитаты и даже не высказывалась о критике, которую получила в большом количестве. Судя по всему, она пожалела о своей откровенности и решила вновь уйти из медиаполя.

«Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти улыбаясь», — написала певица на своей странице в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Евгений Петросян прошелся по журналистам

На неделе Евгений Петросян праздновал юбилей — 80-летие. Многие родные и знакомые звонили артисту, чтобы поздравить его с этим. Среди них были и журналисты, которым он весьма резко ответил.

— Вы откуда? — спросил Петросян в начале разговора.

— Из Mash, — отметил ему журналист Telegram-канала.

— Я с помоечниками не разговариваю! — сказал артист и бросил трубку.

Почему он так резко по ним прошелся, Петросян объяснять не стал. Может, был не в настроении, а может, просто хотел спокойно встретить свой день. Для этого он выбрался за город со своей молодой супругой Татьяной Брухуновой, сыном Ваганом и дочерью Матильдой.

Источник: bruhunova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Евгений Петросян отметил 80-летие с женой и двумя детьми в элитной усадьбе в Тверской области. Скромный праздник в узком кругу обошелся примерно в 400 тысяч рублей. Усадьба находится у озера Наговье, максимально вдали от городской суеты. по нашим данным, для торжества арендовали дом „Графский“ на четыре дня. В распоряжении именинника, супруги и детей были: три спальни, гостиная, три санузла и собственный пирс. Юбиляр передвигался по территории на бесплатном гольф-каре, чтобы не уставать. Завтрак подавали в формате шведского стола», — отметил источник Starhit.ru.

Анна Заворотнюк столкнулась с проблемами после кесарева

У известной актрисы Анастасии Заворотнюк родился внук. Звездная бабушка уже никогда не сможет увидеть его, как и те проблемы, с которыми столкнулась ее дочь, Анна, после родов.

Анна впервые стала мамой минувшей весной. Она родила сына, которого назвала необычным именем — Марсель. Еще во время беременности ей поставили диагноз, из-за которого самостоятельные, естественные, роды были противопоказаны.

«Когда я была беременна Марселем, мне довольно рано поставили диагноз — предлежание плаценты. Уже на пятом-шестом месяце я понимала, что естественные роды в моем случае невозможны и меня ждет кесарево сечение. И вот честно, до беременности я никогда особо не задумывалась, насколько это серьезно. Иногда даже слышала фразы: „Кесарево — это легко, сама не рожала“. Теперь я точно знаю, такое могут говорить только те, кто через это не проходил», — поделилась Анна в своем блоге.

Источник: anna_zavorotnyuk / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сначала девушка сильно переживала из-за предстоящей операции, так как боится любых вмешательств, даже забора крови. Но куда страшнее оказалось восстанавливаться после родов.

«Самым тяжелым испытанием оказались первые шаги после операции. В реанимации мне сказали, что если не встану, то оставят до следующего дня. А я просто не могла. Тогда пришел мой анестезиолог и сказал: „Анечка, я приглашаю вас на танец“. И вот так, опираясь на него, почти повиснув, я сделала эти первые движения. Это была дикая боль, но именно так началось мое восстановление.