«Бабло победило добро»: Алла Пугачева резко прошлась по SHAMAN’у

Досталось и Екатерине Мизулиной

Пугачева призналась, что верила в SHAMAN'а, но теперь не уверена в качестве его творчества

Пугачева призналась, что верила в SHAMANа, но теперь не уверена в качестве его творчества

После долгого молчания Алла Пугачева вернулась в информационное поле, да так громко, что досталось многим, с кем она была знакома. Одним из тех, кого она не пощадила в своих высказываниях, стал Ярослав Дронов, покоряющий российские сцены под звонким псевдонимом SHAMAN.

Пугачева и Дронов познакомились в 2013 году, когда она давно уже вышла из ротации, а он делал первые шаги в шоу-бизнесе. Начинающий исполнитель, тогда еще не придумавший себе зычного прозвища, участвовал в музыкальном шоу талантов «Фактор А» (12+) и попал в команду примадонны.

— Я видела, что голос сильный, пацан скромный, харизматичный, — вспоминает Пугачева. — Я верила, что весь мир будет перед ним, потому что он потрясающе исполняет русские народные песни.

Однако ни харизма, ни скромность, ни сильный голос не помогли Дронову стать победителем проекта. Пугачева тоже не помогла. Напротив, все стали обвинять ее в том, что это именно она отправила парня восвояси. Несмотря на то что это было не так, у Дронова не хватило смелости защитить наставницу.

— Он даже не мог меня поддержать, хотя бы в одном смысле: когда сказали, что я выгнала его с «Фактора А», — вспоминает Пугачева. — Ну скажи, что это неправда! Народное голосование было. И понравился им не ты.

По словам певицы, в начале карьеры SHAMANа она считала его «настоящей звездой». Однако теперь ее взгляд изменился.

— Сейчас мне, конечно, смотреть на это больно, но бабло победило добро. Он талантливый человек, но я не думала, что он настолько прагматичен, — отметила артистка.

К песням Дронова у Пугачевой отношение неоднозначное.

— Есть успех, есть деньги, есть слава, но нет в человеке любви. «Я русский» или «Встанем» — это патриотические произведения. Но если ты не добавишь любви, это не дойдет до людей. Надо не просто креститься в церкви, а освящать каждую песню своей душой.

При этом певица не исключила и политического будущего Дронова. По ее мнению, он может податься в депутаты.

— Или при министре культуры, или в администрации президента, — рассуждает Пугачева. — Кобзон же смог быть депутатом, а этот что, меньше? Смотри, как народ поддерживает. А рядом еще и Мизулина — уже интересный альянс.

Кроме SHAMANа, Пугачевой еще нашлось о чем рассказать. Например, о травле детей и бегстве из России.

Как вам позиция Аллы Пугачевой о SHAMANе?

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Алла Пугачева SHAMAN Эстрада Певица Шоу-бизнес Артист
