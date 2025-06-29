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Культура Проблема «Если из 25 миллиардов хоть один потратят на кино, уже хорошо!» Через 30 лет после развала решено возродить Ялтинскую киностудию

«Если из 25 миллиардов хоть один потратят на кино, уже хорошо!» Через 30 лет после развала решено возродить Ялтинскую киностудию

Разговариваем об этом с бывшим заместителем директора студии и ее ветераном

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На месте, где когда-то снималось кино, сидит бронзовый Михаил Пуговкин&nbsp;— народный артист СССР, почетный гражданин Ялты, а потереть его нос считается у ялтинцев и туристов хорошей приметой | Источник: Александра Сотникова / MSK1.RUНа месте, где когда-то снималось кино, сидит бронзовый Михаил Пуговкин&nbsp;— народный артист СССР, почетный гражданин Ялты, а потереть его нос считается у ялтинцев и туристов хорошей приметой | Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

На месте, где когда-то снималось кино, сидит бронзовый Михаил Пуговкин — народный артист СССР, почетный гражданин Ялты, а потереть его нос считается у ялтинцев и туристов хорошей приметой

Источник:

Александра Сотникова / MSK1.RU

«Якин бросил свою кикимору, и мы с ним едем в Ялту!» — эту знаменитую фразу из картины «Иван Васильевич меняет профессию»(6+) мечтал произнести каждый актер Советского Союза, ведь съемки на знаменитой Ялтинской киностудии были удивительной возможностью совместить интересную работу и шикарный отдых. А в том, что работа будет интересной, можно было не сомневаться. Достаточно вспомнить, какие киношедевры рождались на киностудии. Почти все свои волшебные сказки снял в Крымских горах Михаил Роу: здесь плясали избушки на курьих ножках, колдун нес богатыря на подвесных тросах от скалы Дива. На элегантных парусниках разворачивались морские баталии, велись поиски острова, где спрятаны сокровища, а пираты ХХ века охотились за мирными кораблями. На набережной прогуливались дамы с собачками и без, а очаровательный ослик тащил в горы милого Шурика.

Модный режиссер Якин&nbsp;— Михаил Пуговкин&nbsp;— снимает на набережной свою картину, а в роли осветителя&nbsp;— осветитель Ялтинской киностудии Владимир Костюхин | Источник: кадр из фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию»Модный режиссер Якин&nbsp;— Михаил Пуговкин&nbsp;— снимает на набережной свою картину, а в роли осветителя&nbsp;— осветитель Ялтинской киностудии Владимир Костюхин | Источник: кадр из фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию»

Модный режиссер Якин — Михаил Пуговкин — снимает на набережной свою картину, а в роли осветителя — осветитель Ялтинской киностудии Владимир Костюхин

Источник:

кадр из фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию»

Сейчас о том, что на Ялтинской киностудии шли съемки, гостиница «Ореанда» была полна известных артистов, а на рейде стояли готовые к съемкам кинокорабли, напоминает лишь парусник «Испаньола», давно превратившийся в ресторан на набережной, да бронзовый Михаил Пуговкин неподалеку — тот самый Якин, которому так понравилось сниматься в Ялте, что он переехал сюда жить.

И вот через 30 лет после закрытия Ялтинской киностудии у ее ветеранов и всех российских кинематографистов появилась надежда на возрождение уникальной съемочной базы на южном крымском берегу. Подробноcти — в материале MSK1.RU.

«Это подарок нашим кинематографистам»

Первый парусник Ялтинской киностудии&nbsp;— бригантина «Испаньола»&nbsp;— с 1972 года стал достопримечательностью города. Корабль построили для фильма «Остров сокровищ», но вынуждены были поставить на прикол после съемок еще в двух картинах. Теперь там ресторан | Источник: Александра Сотникова / MSK1.RUПервый парусник Ялтинской киностудии&nbsp;— бригантина «Испаньола»&nbsp;— с 1972 года стал достопримечательностью города. Корабль построили для фильма «Остров сокровищ», но вынуждены были поставить на прикол после съемок еще в двух картинах. Теперь там ресторан | Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

Первый парусник Ялтинской киностудии — бригантина «Испаньола» — с 1972 года стал достопримечательностью города. Корабль построили для фильма «Остров сокровищ», но вынуждены были поставить на прикол после съемок еще в двух картинах. Теперь там ресторан

Источник:

Александра Сотникова / MSK1.RU

На Петербургском международном экономическом форуме председатель Союза кинематографистов Российской Федерации Никита Михалков, основатель группы компаний «Интеллект» Павел Пузырев, председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Республики Крым Сергей Аксенов подписали инвестиционное соглашение о строительстве культурно-инновационного кластера на территории Ялтинской киностудии. Здесь планируют создать высокотехнологичные павильоны и студии, музей кино, бассейн для подводных съемок, школу-студию актерского мастерства, трансформируемый киноконцертный зал, а также отели и комплексы апартаментов. Сумма планируемых инвестиций — 25 миллиардов рублей.

Историческая территория Ялтинской киностудии огорожена забором и уже 30 лет ждет своего возрождения | Источник: Александра Сотникова / MSK1.RUИсторическая территория Ялтинской киностудии огорожена забором и уже 30 лет ждет своего возрождения | Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

Историческая территория Ялтинской киностудии огорожена забором и уже 30 лет ждет своего возрождения

Источник:

Александра Сотникова / MSK1.RU

— Это будет подарок нашим кинематографистам, ведь такого богатства возможностей, как в Крыму, нет нигде. Туда должны приезжать группы и пользоваться оснащением по последнему слову техники, потому что в этих краях есть всё, — считает Никита Михалков.

«Нас кормил собственный флот»

Один из самых кассовых советских фильмов, «Пираты ХХ века» режиссера Бориса Дурова, снимался в бухте Балаклавы. Все трюки и уникальные съемки были придуманы специалистами Ялтинской киностудии | Источник: кадр из фильма «Пираты ХХ века», 1979 годОдин из самых кассовых советских фильмов, «Пираты ХХ века» режиссера Бориса Дурова, снимался в бухте Балаклавы. Все трюки и уникальные съемки были придуманы специалистами Ялтинской киностудии | Источник: кадр из фильма «Пираты ХХ века», 1979 год

Один из самых кассовых советских фильмов, «Пираты ХХ века» режиссера Бориса Дурова, снимался в бухте Балаклавы. Все трюки и уникальные съемки были придуманы специалистами Ялтинской киностудии

Источник:

кадр из фильма «Пираты ХХ века», 1979 год

— Если из 25 миллиардов, которые пообещали инвесторы и Никита Сергеевич Михалков, хоть один будет выделен на кинопроизводство, это уже будет очень хорошо! — надеется Михаил Резниченко, один из ветеранов Ялтинской киностудии.

Михаил Резниченко пришел в кино сразу после окончания школы в 1965 году: сначала осветителем, потом получил образование звукооператора и проработал на Ялтинской киностудии больше 20 лет: звукорежиссером, инженером-конструктором, был и заместителем директора киностудии по технической части.

 Михаил Иванович, помните свой последний рабочий день на Ялтинской киностудии?

— Мы работали «до конца» — пока снимали фильмы. Я хорошо помню последнюю картину, на которой стоит марка «Ялтинская киностудия», — фильм «Империя пиратов» (0+) 1992 года, хороший, качественный. Много интересных съемок на море, морские баталии, пиратский город, который мы создали в Симеизе. Но уже было тяжко, мало денег, приходилось на всём экономить. Нельзя сказать, что съемки прекратились в один момент. Благодаря тому, что на нашей студии был свой флот, мы не пошли ко дну сразу, а еще пару лет получали заказы от российских групп и от иностранных — какая-то жизнь теплилась еще несколько лет.

На Ялтинской киностудии инженером-конструктором Валерием Павлотосом был придуман и построен крутящийся коридор, в котором кинематографистам удалось воссоздать ощущение невесомости для фильмов Ричарда Викторова «Отроки во Вселенной» и «Москва&nbsp;— Кассиопея» | Источник: кадр из фильма «Москва&nbsp;— Кассиопея», 1975 годНа Ялтинской киностудии инженером-конструктором Валерием Павлотосом был придуман и построен крутящийся коридор, в котором кинематографистам удалось воссоздать ощущение невесомости для фильмов Ричарда Викторова «Отроки во Вселенной» и «Москва&nbsp;— Кассиопея» | Источник: кадр из фильма «Москва&nbsp;— Кассиопея», 1975 год

На Ялтинской киностудии инженером-конструктором Валерием Павлотосом был придуман и построен крутящийся коридор, в котором кинематографистам удалось воссоздать ощущение невесомости для фильмов Ричарда Викторова «Отроки во Вселенной» и «Москва — Кассиопея»

Источник:

кадр из фильма «Москва — Кассиопея», 1975 год

 Получается, сотрудников студии кормили корабли? Для города у моря это, наверное, логично.

— Все, кто был в Ялте, видели красивый корабль Hispaniola, что стоит на приколе на набережной, переоборудованный под ресторан. Это был самый первый корабль Ялтинской киностудии, созданный для фильма Евгения Фридмана «Остров сокровищ»(12+), который снимали на нашей студии в 1970 году. Когда встал вопрос, из чего делать пиратский корабль, начали думать. А на судоверфи Херсона строили небольшие парусно-моторные грузовые суда типа «Дубок». И вот нашли один, на котором возили арбузы, а потом вино, в хорошем состоянии и купили недорого. Но оказалось, что всё не так просто: чтобы переделать его в испанский парусник, пришлось попотеть, привлечь специалистов, потратить много времени. Зато «волшебник» нашей киностудии, инженер-конструктор Валерий Павлотос, превратил старую грузовую посудину в прекрасную бригантину, причем вся конструкция, вся оснастка была сделана один в один — по морским справочникам.

 Так почему же она встала на прикол на Набережной им. Ленина?

— Как только у нас появился «настоящий» парусник, режиссеры начали записываться в очередь. Hispaniola снялась у Станислава Говорухина в «Том самом Робинзоне»(18+), еще в нескольких картинах, ходила для съемок и на Кавказ, и в Одессу. Но мы были вынуждены от нее отказаться: по правилам судоходства морской деревянный парусник требовали оснастить современным оборудованием, средствами защиты, а это не совпадало с исторической достоверностью, за которой и гоняли режиссеры. Получилось, что в историческом виде ходить по морю ей нельзя, а с современной оснасткой она кинематографу не нужна. Пришлось ее пришвартовать навечно как украшение города. Много лет в ней ресторан, его, кстати, тоже не раз снимали в кино.

 И вы остались без флота?

— Стало понятно, что корабли очень востребованы не только советским кинематографом, иностранные группы готовы были платить валютой за съемки в Ялте. И тогда мы придумали, мне кажется, очень оригинальный выход, чтобы не связываться с деревянными парусниками. Для исторического фильма «Странник»(18+) об экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева к берегам Антарктиды построили трехмачтовый шлюп «Восток». Это была очень остроумная конструкция: рабочий рыболовецкий сейнер внутри, а вокруг — деревянная декорация: борта, мачты, паруса, канаты — всё как надо. И он, что называется, пошел! Снялся и в польской картине, и в японском фильме, и в марокканском — был очень востребован. Чуть позже по такому же принципу мы построили шлюп поменьше — «Запад». Вот за счет этих кораблей команда нашей студии еще продержалась на плаву в середине и конце девяностых. Корабли сдавали приезжим киногруппам в аренду, поэтому были задействованы и специалисты, которые эти съемки обеспечивали. У нас же был целый цех надводно-подводных съемок и большой опыт такой работы.

«Космонавт Гречко не поверил, что мы сами создали невесомость»

Гигантская пятиметровая манта была полностью сконструирована инженерами Ялтинской киностудии для подводных съемок научно-фантастического фильма Игоря Вознесенского «Акванавты» | Источник: кадр из фильма «Акванавты», 1979 годГигантская пятиметровая манта была полностью сконструирована инженерами Ялтинской киностудии для подводных съемок научно-фантастического фильма Игоря Вознесенского «Акванавты» | Источник: кадр из фильма «Акванавты», 1979 год

Гигантская пятиметровая манта была полностью сконструирована инженерами Ялтинской киностудии для подводных съемок научно-фантастического фильма Игоря Вознесенского «Акванавты»

Источник:

кадр из фильма «Акванавты», 1979 год

 По-моему, ни у кого на территории Союза не было таких уникальных разработок для подводных и морских съемок.

— Совершенно верно. Например, для научно-фантастического фильма «Акванавты»(12+) на студии был придуман и создан специальный подводный стеклянный съемочный кокон, в котором операторы снимали все кадры на глубине. Причем работали они без аквалангов, кислород в кокон подавали по специальному шлангу. И в фильм впервые в истории вошли 1500 метров игровых кадров, снятых под водой. Для того времени, а это был 1979 год, абсолютный рекорд. По сюжету одним из персонажей картины была разумная манта — такая огромная плоская рыбина семейства акульих. Эту манту придумали и создали тоже на нашей студии: у нее был 5-метровый размах крыльев и длинный хвост. Через него она записывалась электричеством и махала крыльями. И так хорошо ее сделали, что ихтиологи из нашего севастопольского Института биологии южных морей позвонили на студию, поверив в то, что она реальная: «Где вы снимали такую манту?» Мы честно ответили: «У нас в Черном море». — «Не может быть!» Пришлось убеждать: «Да посмотрите на берега, это же Тарханкут!» Конечно, потом рассказали, что это наша уникальная конструкция, но, если ученые поверили, значит, сделали качественно.

Легендарные кадры | Источник: кадр из фильма «Пираты ХХ века», 1979 годЛегендарные кадры | Источник: кадр из фильма «Пираты ХХ века», 1979 год

Легендарные кадры

Источник:

кадр из фильма «Пираты ХХ века», 1979 год

 Я слышала, что вы и космонавтов провели?

— Было такое. Популярные детские научно-фантастические фильмы «Отроки во Вселенной»(6+) и «Москва — Кассиопея»(6+) снимались на нашей студии. И вся невесомость снималась тоже у нас. Наш инженер-конструктор Валерий Павлотос ее придумал: построили 15-метровый коридор, который вращался как барабан револьвера, и, когда снимали внутри него предметы и актеров, создавались иллюзия, что они парят в невесомости. За этот фильм наша студия получила технический «Оскар» — эту награду выдавал Международный союз технических кинематографических ассоциаций (UNIATEC). А космонавт Георгий Гречко, смотревший картины, когда был в Ялте, не поверил, что мы снимали невесомость здесь. «Вы в нашей лаборатории летающий снимали невесомость, я сразу понял». Пришлось ему доказывать, что мы ее сами создали в Ялте.

 А где сейчас все эти уникальные конструкции, декорации? Хоть что-то сохранилось?

— К сожалению, за время простоя и купли-перепродажи земли и помещений всё было потеряно, разрушилось. Сохранился только уникальный бассейн для комбинированных съемок, который построили на Поликуровском холме на деньги англичан в 1997 году: они снимали у нас фильм «Юность адмирала Нельсона»(12+) о британско-испанской войне. Но и он стоит пустой, без воды.

«Люди на студию вернутся»

На Пликуровском холме, где располагались последние павильоны и декорации киностудии, тишина и запустение: забор закрыт, и никто не кричит «Мотор!» | Источник: Александра Сотникова / MSK1.RUНа Пликуровском холме, где располагались последние павильоны и декорации киностудии, тишина и запустение: забор закрыт, и никто не кричит «Мотор!» | Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

На Пликуровском холме, где располагались последние павильоны и декорации киностудии, тишина и запустение: забор закрыт, и никто не кричит «Мотор!»

Источник:

Александра Сотникова / MSK1.RU

 Вы давно были на территории бывшей Ялтинской студии?

— Как сейчас выглядит Ялтинская киностудия, вернее, то, что от нее осталось, я сказать не могу: много лет проход туда закрыт. Забор стоит, охрана сидит, ворота не открывает. Мы с коллегами не так давно пытались выяснить, кто хотя бы разрешение выдает, с кем разговаривать? Но ответственных так и не нашли. Охранники тоже не знали, к кому обращаться. Так что сведения мои о ее состоянии не сегодняшние. А состояние, к сожалению, плачевное и пока не изменилось к лучшему.

Ялтинская киностудия располагалась на двух площадках. Историческая территория, где начинал снимать еще режиссер Александр Ханжонков в 1917 году, — в самом центре Ялты, на улице Севастопольской, рядом с гостиницей «Ореанда», и выходит прямо на Набережную. Вся территория занимает 1,3 гектара. Здесь располагаются два здания. Капитальное, площадью 300 метров. (построенное для киноателье Ханжонкова и Ермольева, с которого началась Ялтинская киностудия и весь кинематограф в Крыму. — Прим. ред.). А второе, площадью 600 квадратных метров, изначально было временным павильоном — укрытием для декораций, которые построили перед Великой Отечественной войной. Оно уцелело, после войны его отремонтировали, доделали, привели в «рабочий» вид. И здания, и территория, к сожалению, много лет находятся в ужасном запустении, можно сказать, почти развалились.

 А самая большая территория на Поликуровском холме? Там же продолжалась какая-то активность? Что-то снимали?

— Вторую территорию — 12 гектаров — на Поликуровском холме студия получила в 80-х, и перед самым развалом Советского Союза там начали строить масштабную Южную базу советского кинематографа. Идея была такая: на нижней территории, выходящей на Набережную им. Ленина, оставить историческое здание, принадлежавшее Ханжонкову, сделать в нем музей, а на остальной площади возвести Кинофестивальный комплекс на 1,5 тысячи мест, большую гостиницу 3–5 звезд, чтобы в ней могли останавливаться и киногруппы, и артисты в номерах люкс. А всё производство перенести как раз на Поликуровский холм. Если внизу стройка так и не началась, то на холме стали возводить двухпавильонный корпус для съемок, звукоцех, помещения, в которых должны были располагаться все службы, принимающие съемочные группы. По итогу весь этот комплекс мог бы обслуживать до пяти групп одновременно. Но до конца советской власти всё доделать и запустить в производство не успели. Новые владельцы что-то даже снимали в двухтысячных, строили декорации, но на киносъемках заработать, как я понял, не смогли. А застроить территорию апартаментами у них не получилось. Так что всё обнесли забором, поставили охрану, и пока жизни там нет.

После распада Советского Союза Ялтинская киностудия оказалась банкротом. Украине она была не особо нужна: Киевская и Одесская киностудии тоже требовали вложений, поэтому решено было искать частный капитал для этого проблемного актива. Так, несколько раз киностудия меняла собственников, пока не оказалась полностью в руках российской компании «Поликом-Вест». Крымская прокуратура в 2004 году даже возбудила уголовное дело против чиновников госсовета Ялты, считая, что они отдали территорию студии за бесценок, но не смогла это доказать. В 2005 году историческую территорию киностудии «Поликом-Вест» продали украинской строительной фирме «Разбудова-Град», которая принадлежала бизнесмену Максиму Курочкину. Территорию планировалось застроить домами и отелями. Но Курочкина застрелили через пару лет, когда он выходил из здания суда в Киеве. С тех пор территория осталась в том же виде.

В 2007 году горсовет Ялты дал разрешение «Поликом-Вест» на изменение целевого назначения земельного участка киностудии на Поликуровском холме для строительства жилого и фестивально-гостиничного комплексов. Этот проект не был реализован. После присоединения Крыма начались суды, и в 2016 году решение о приватизации Ялтинской киностудии было признано незаконным. Она вернулась в собственность Республики Крым, но ничего не изменилось: денег на ее возрождение в республиканском бюджете не нашлось. А поиски инвесторов увенчались успехом только в нынешнем году.

 Михаил Иванович, а что стало с уникальными специалистами Ялтинской киностудии поле ее закрытия?

— Большинство остались в кинематографе, но уехали, нашли себе применение в Москве. Я сам проработал больше 15 лет звукорежиссером в столице, и многие мои коллеги до сих пор там работают и получают награды. Например, Володя Литровник взял три наших «Оскара» за звук к фильмам «Остров»(18+), «Адмирал»(16+) и «Высоцкий. Спасибо, что живой»(16+). А художник по костюмам Анна Кузнецова была награждена «Золотым Орлом» за костюмы «Мастера и Маргариты»(16+) Юрия Кары. Уверен, если бы наша киностудия снова заработала, они бы вернулись.

 А вы?

— А я мечтаю увидеть вывеску «Ялтинская киностудия» и открытые для киногрупп ворота. Тогда и умирать можно.

Главный сказочник советского кинематографа Александр Роу все свои замечательные фильмы снимал в Крыму на Ялтинской киностудии, и свое «Королевство кривых зеркал» он построил в Крымских горах | Источник: кадр из фильма «Королевство кривых зеркал», 1963 годГлавный сказочник советского кинематографа Александр Роу все свои замечательные фильмы снимал в Крыму на Ялтинской киностудии, и свое «Королевство кривых зеркал» он построил в Крымских горах | Источник: кадр из фильма «Королевство кривых зеркал», 1963 год

Главный сказочник советского кинематографа Александр Роу все свои замечательные фильмы снимал в Крыму на Ялтинской киностудии, и свое «Королевство кривых зеркал» он построил в Крымских горах

Источник:

кадр из фильма «Королевство кривых зеркал», 1963 год

Самые известные фильмы, снятые на Ялтинской киностудии

«Праздник святого Иоргена» (6+) Якова Протазанова; «Новый Гулливер» (16+), «Золотой ключик» (0+), «Алые паруса» (12+) Александра Птушко; «По щучьему велению» (6+), «Конек Горбунок» (6+), «Новые похождения Кота в сапогах» (0+), «Василиса Прекрасная» (6+) «Кощей Бессмертный» (0+), «Марья-искусница» (6+), «Золушка» (6+), «Королевство кривых зеркал» (6+), «Морозко» (6+), «Огонь, вода и медные трубы» (6+), «Варвара-краса, длинная коса» (6+) Александра Роу; «После дождичка в четверг» (6+) Михаила Юзовского; «Ветер надежды» (0+) и «Тот самый Робинзон» (18+) Станислава Говорухина; «Одиссея капитана Блада» (16+) Андрея Проценко; «Пираты ХХ века» (18+) Бориса Дурова.

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Александра Сотникова
Ялтинская киностудия Возрождение киностудии ПМЭФ-2025 Легендарные фильмы Иван Васильевич меняет профессию Никита Михалков
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