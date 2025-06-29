«Если из 25 миллиардов хоть один потратят на кино, уже хорошо!» Через 30 лет после развала решено возродить Ялтинскую киностудию

На месте, где когда-то снималось кино, сидит бронзовый Михаил Пуговкин — народный артист СССР, почетный гражданин Ялты, а потереть его нос считается у ялтинцев и туристов хорошей приметой Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

«Якин бросил свою кикимору, и мы с ним едем в Ялту!» — эту знаменитую фразу из картины «Иван Васильевич меняет профессию»(6+) мечтал произнести каждый актер Советского Союза, ведь съемки на знаменитой Ялтинской киностудии были удивительной возможностью совместить интересную работу и шикарный отдых. А в том, что работа будет интересной, можно было не сомневаться. Достаточно вспомнить, какие киношедевры рождались на киностудии. Почти все свои волшебные сказки снял в Крымских горах Михаил Роу: здесь плясали избушки на курьих ножках, колдун нес богатыря на подвесных тросах от скалы Дива. На элегантных парусниках разворачивались морские баталии, велись поиски острова, где спрятаны сокровища, а пираты ХХ века охотились за мирными кораблями. На набережной прогуливались дамы с собачками и без, а очаровательный ослик тащил в горы милого Шурика.

Модный режиссер Якин — Михаил Пуговкин — снимает на набережной свою картину, а в роли осветителя — осветитель Ялтинской киностудии Владимир Костюхин Источник: кадр из фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию»

Сейчас о том, что на Ялтинской киностудии шли съемки, гостиница «Ореанда» была полна известных артистов, а на рейде стояли готовые к съемкам кинокорабли, напоминает лишь парусник «Испаньола», давно превратившийся в ресторан на набережной, да бронзовый Михаил Пуговкин неподалеку — тот самый Якин, которому так понравилось сниматься в Ялте, что он переехал сюда жить.

И вот через 30 лет после закрытия Ялтинской киностудии у ее ветеранов и всех российских кинематографистов появилась надежда на возрождение уникальной съемочной базы на южном крымском берегу. Подробноcти — в материале MSK1.RU.

«Это подарок нашим кинематографистам»

Первый парусник Ялтинской киностудии — бригантина «Испаньола» — с 1972 года стал достопримечательностью города. Корабль построили для фильма «Остров сокровищ», но вынуждены были поставить на прикол после съемок еще в двух картинах. Теперь там ресторан Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

На Петербургском международном экономическом форуме председатель Союза кинематографистов Российской Федерации Никита Михалков, основатель группы компаний «Интеллект» Павел Пузырев, председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Республики Крым Сергей Аксенов подписали инвестиционное соглашение о строительстве культурно-инновационного кластера на территории Ялтинской киностудии. Здесь планируют создать высокотехнологичные павильоны и студии, музей кино, бассейн для подводных съемок, школу-студию актерского мастерства, трансформируемый киноконцертный зал, а также отели и комплексы апартаментов. Сумма планируемых инвестиций — 25 миллиардов рублей.

Историческая территория Ялтинской киностудии огорожена забором и уже 30 лет ждет своего возрождения Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

— Это будет подарок нашим кинематографистам, ведь такого богатства возможностей, как в Крыму, нет нигде. Туда должны приезжать группы и пользоваться оснащением по последнему слову техники, потому что в этих краях есть всё, — считает Никита Михалков.

«Нас кормил собственный флот»

Один из самых кассовых советских фильмов, «Пираты ХХ века» режиссера Бориса Дурова, снимался в бухте Балаклавы. Все трюки и уникальные съемки были придуманы специалистами Ялтинской киностудии Источник: кадр из фильма «Пираты ХХ века», 1979 год

— Если из 25 миллиардов, которые пообещали инвесторы и Никита Сергеевич Михалков, хоть один будет выделен на кинопроизводство, это уже будет очень хорошо! — надеется Михаил Резниченко, один из ветеранов Ялтинской киностудии.

Михаил Резниченко пришел в кино сразу после окончания школы в 1965 году: сначала осветителем, потом получил образование звукооператора и проработал на Ялтинской киностудии больше 20 лет: звукорежиссером, инженером-конструктором, был и заместителем директора киностудии по технической части.

— Михаил Иванович, помните свой последний рабочий день на Ялтинской киностудии?

— Мы работали «до конца» — пока снимали фильмы. Я хорошо помню последнюю картину, на которой стоит марка «Ялтинская киностудия», — фильм «Империя пиратов» (0+) 1992 года, хороший, качественный. Много интересных съемок на море, морские баталии, пиратский город, который мы создали в Симеизе. Но уже было тяжко, мало денег, приходилось на всём экономить. Нельзя сказать, что съемки прекратились в один момент. Благодаря тому, что на нашей студии был свой флот, мы не пошли ко дну сразу, а еще пару лет получали заказы от российских групп и от иностранных — какая-то жизнь теплилась еще несколько лет.

На Ялтинской киностудии инженером-конструктором Валерием Павлотосом был придуман и построен крутящийся коридор, в котором кинематографистам удалось воссоздать ощущение невесомости для фильмов Ричарда Викторова «Отроки во Вселенной» и «Москва — Кассиопея» Источник: кадр из фильма «Москва — Кассиопея», 1975 год

— Получается, сотрудников студии кормили корабли? Для города у моря это, наверное, логично.

— Все, кто был в Ялте, видели красивый корабль Hispaniola, что стоит на приколе на набережной, переоборудованный под ресторан. Это был самый первый корабль Ялтинской киностудии, созданный для фильма Евгения Фридмана «Остров сокровищ»(12+), который снимали на нашей студии в 1970 году. Когда встал вопрос, из чего делать пиратский корабль, начали думать. А на судоверфи Херсона строили небольшие парусно-моторные грузовые суда типа «Дубок». И вот нашли один, на котором возили арбузы, а потом вино, в хорошем состоянии и купили недорого. Но оказалось, что всё не так просто: чтобы переделать его в испанский парусник, пришлось попотеть, привлечь специалистов, потратить много времени. Зато «волшебник» нашей киностудии, инженер-конструктор Валерий Павлотос, превратил старую грузовую посудину в прекрасную бригантину, причем вся конструкция, вся оснастка была сделана один в один — по морским справочникам.

— Так почему же она встала на прикол на Набережной им. Ленина?

— Как только у нас появился «настоящий» парусник, режиссеры начали записываться в очередь. Hispaniola снялась у Станислава Говорухина в «Том самом Робинзоне»(18+), еще в нескольких картинах, ходила для съемок и на Кавказ, и в Одессу. Но мы были вынуждены от нее отказаться: по правилам судоходства морской деревянный парусник требовали оснастить современным оборудованием, средствами защиты, а это не совпадало с исторической достоверностью, за которой и гоняли режиссеры. Получилось, что в историческом виде ходить по морю ей нельзя, а с современной оснасткой она кинематографу не нужна. Пришлось ее пришвартовать навечно как украшение города. Много лет в ней ресторан, его, кстати, тоже не раз снимали в кино.

— И вы остались без флота?

— Стало понятно, что корабли очень востребованы не только советским кинематографом, иностранные группы готовы были платить валютой за съемки в Ялте. И тогда мы придумали, мне кажется, очень оригинальный выход, чтобы не связываться с деревянными парусниками. Для исторического фильма «Странник»(18+) об экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева к берегам Антарктиды построили трехмачтовый шлюп «Восток». Это была очень остроумная конструкция: рабочий рыболовецкий сейнер внутри, а вокруг — деревянная декорация: борта, мачты, паруса, канаты — всё как надо. И он, что называется, пошел! Снялся и в польской картине, и в японском фильме, и в марокканском — был очень востребован. Чуть позже по такому же принципу мы построили шлюп поменьше — «Запад». Вот за счет этих кораблей команда нашей студии еще продержалась на плаву в середине и конце девяностых. Корабли сдавали приезжим киногруппам в аренду, поэтому были задействованы и специалисты, которые эти съемки обеспечивали. У нас же был целый цех надводно-подводных съемок и большой опыт такой работы.

«Космонавт Гречко не поверил, что мы сами создали невесомость»

Гигантская пятиметровая манта была полностью сконструирована инженерами Ялтинской киностудии для подводных съемок научно-фантастического фильма Игоря Вознесенского «Акванавты» Источник: кадр из фильма «Акванавты», 1979 год

— По-моему, ни у кого на территории Союза не было таких уникальных разработок для подводных и морских съемок.

— Совершенно верно. Например, для научно-фантастического фильма «Акванавты»(12+) на студии был придуман и создан специальный подводный стеклянный съемочный кокон, в котором операторы снимали все кадры на глубине. Причем работали они без аквалангов, кислород в кокон подавали по специальному шлангу. И в фильм впервые в истории вошли 1500 метров игровых кадров, снятых под водой. Для того времени, а это был 1979 год, абсолютный рекорд. По сюжету одним из персонажей картины была разумная манта — такая огромная плоская рыбина семейства акульих. Эту манту придумали и создали тоже на нашей студии: у нее был 5-метровый размах крыльев и длинный хвост. Через него она записывалась электричеством и махала крыльями. И так хорошо ее сделали, что ихтиологи из нашего севастопольского Института биологии южных морей позвонили на студию, поверив в то, что она реальная: «Где вы снимали такую манту?» Мы честно ответили: «У нас в Черном море». — «Не может быть!» Пришлось убеждать: «Да посмотрите на берега, это же Тарханкут!» Конечно, потом рассказали, что это наша уникальная конструкция, но, если ученые поверили, значит, сделали качественно.

Легендарные кадры Источник: кадр из фильма «Пираты ХХ века», 1979 год

— Я слышала, что вы и космонавтов провели?

— Было такое. Популярные детские научно-фантастические фильмы «Отроки во Вселенной»(6+) и «Москва — Кассиопея»(6+) снимались на нашей студии. И вся невесомость снималась тоже у нас. Наш инженер-конструктор Валерий Павлотос ее придумал: построили 15-метровый коридор, который вращался как барабан револьвера, и, когда снимали внутри него предметы и актеров, создавались иллюзия, что они парят в невесомости. За этот фильм наша студия получила технический «Оскар» — эту награду выдавал Международный союз технических кинематографических ассоциаций (UNIATEC). А космонавт Георгий Гречко, смотревший картины, когда был в Ялте, не поверил, что мы снимали невесомость здесь. «Вы в нашей лаборатории летающий снимали невесомость, я сразу понял». Пришлось ему доказывать, что мы ее сами создали в Ялте.

— А где сейчас все эти уникальные конструкции, декорации? Хоть что-то сохранилось?

— К сожалению, за время простоя и купли-перепродажи земли и помещений всё было потеряно, разрушилось. Сохранился только уникальный бассейн для комбинированных съемок, который построили на Поликуровском холме на деньги англичан в 1997 году: они снимали у нас фильм «Юность адмирала Нельсона»(12+) о британско-испанской войне. Но и он стоит пустой, без воды.

«Люди на студию вернутся»

На Пликуровском холме, где располагались последние павильоны и декорации киностудии, тишина и запустение: забор закрыт, и никто не кричит «Мотор!» Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

— Вы давно были на территории бывшей Ялтинской студии?

— Как сейчас выглядит Ялтинская киностудия, вернее, то, что от нее осталось, я сказать не могу: много лет проход туда закрыт. Забор стоит, охрана сидит, ворота не открывает. Мы с коллегами не так давно пытались выяснить, кто хотя бы разрешение выдает, с кем разговаривать? Но ответственных так и не нашли. Охранники тоже не знали, к кому обращаться. Так что сведения мои о ее состоянии не сегодняшние. А состояние, к сожалению, плачевное и пока не изменилось к лучшему.

Ялтинская киностудия располагалась на двух площадках. Историческая территория, где начинал снимать еще режиссер Александр Ханжонков в 1917 году, — в самом центре Ялты, на улице Севастопольской, рядом с гостиницей «Ореанда», и выходит прямо на Набережную. Вся территория занимает 1,3 гектара. Здесь располагаются два здания. Капитальное, площадью 300 метров. (построенное для киноателье Ханжонкова и Ермольева, с которого началась Ялтинская киностудия и весь кинематограф в Крыму. — Прим. ред.). А второе, площадью 600 квадратных метров, изначально было временным павильоном — укрытием для декораций, которые построили перед Великой Отечественной войной. Оно уцелело, после войны его отремонтировали, доделали, привели в «рабочий» вид. И здания, и территория, к сожалению, много лет находятся в ужасном запустении, можно сказать, почти развалились.

— А самая большая территория на Поликуровском холме? Там же продолжалась какая-то активность? Что-то снимали?

— Вторую территорию — 12 гектаров — на Поликуровском холме студия получила в 80-х, и перед самым развалом Советского Союза там начали строить масштабную Южную базу советского кинематографа. Идея была такая: на нижней территории, выходящей на Набережную им. Ленина, оставить историческое здание, принадлежавшее Ханжонкову, сделать в нем музей, а на остальной площади возвести Кинофестивальный комплекс на 1,5 тысячи мест, большую гостиницу 3–5 звезд, чтобы в ней могли останавливаться и киногруппы, и артисты в номерах люкс. А всё производство перенести как раз на Поликуровский холм. Если внизу стройка так и не началась, то на холме стали возводить двухпавильонный корпус для съемок, звукоцех, помещения, в которых должны были располагаться все службы, принимающие съемочные группы. По итогу весь этот комплекс мог бы обслуживать до пяти групп одновременно. Но до конца советской власти всё доделать и запустить в производство не успели. Новые владельцы что-то даже снимали в двухтысячных, строили декорации, но на киносъемках заработать, как я понял, не смогли. А застроить территорию апартаментами у них не получилось. Так что всё обнесли забором, поставили охрану, и пока жизни там нет.

После распада Советского Союза Ялтинская киностудия оказалась банкротом. Украине она была не особо нужна: Киевская и Одесская киностудии тоже требовали вложений, поэтому решено было искать частный капитал для этого проблемного актива. Так, несколько раз киностудия меняла собственников, пока не оказалась полностью в руках российской компании «Поликом-Вест». Крымская прокуратура в 2004 году даже возбудила уголовное дело против чиновников госсовета Ялты, считая, что они отдали территорию студии за бесценок, но не смогла это доказать. В 2005 году историческую территорию киностудии «Поликом-Вест» продали украинской строительной фирме «Разбудова-Град», которая принадлежала бизнесмену Максиму Курочкину. Территорию планировалось застроить домами и отелями. Но Курочкина застрелили через пару лет, когда он выходил из здания суда в Киеве. С тех пор территория осталась в том же виде. В 2007 году горсовет Ялты дал разрешение «Поликом-Вест» на изменение целевого назначения земельного участка киностудии на Поликуровском холме для строительства жилого и фестивально-гостиничного комплексов. Этот проект не был реализован. После присоединения Крыма начались суды, и в 2016 году решение о приватизации Ялтинской киностудии было признано незаконным. Она вернулась в собственность Республики Крым, но ничего не изменилось: денег на ее возрождение в республиканском бюджете не нашлось. А поиски инвесторов увенчались успехом только в нынешнем году.

— Михаил Иванович, а что стало с уникальными специалистами Ялтинской киностудии поле ее закрытия?

— Большинство остались в кинематографе, но уехали, нашли себе применение в Москве. Я сам проработал больше 15 лет звукорежиссером в столице, и многие мои коллеги до сих пор там работают и получают награды. Например, Володя Литровник взял три наших «Оскара» за звук к фильмам «Остров»(18+), «Адмирал»(16+) и «Высоцкий. Спасибо, что живой»(16+). А художник по костюмам Анна Кузнецова была награждена «Золотым Орлом» за костюмы «Мастера и Маргариты»(16+) Юрия Кары. Уверен, если бы наша киностудия снова заработала, они бы вернулись.

— А вы?

— А я мечтаю увидеть вывеску «Ялтинская киностудия» и открытые для киногрупп ворота. Тогда и умирать можно.