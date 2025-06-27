«Сыграли две грандиозные свадьбы»: как сибиряк женился на африканской принцессе и привез ее на Алтай

Пара сыграла сразу две свадьбы Источник: личный архив Артема Сидоренко

Вот уже два года житель Алтайского края Артем Сидоренко в счастливом браке с Тсакани Зенки, африканской принцессой клана Мийен, который насчитывает более 500 человек. После свадьбы в ЮАР пара вернулась в Яровое. Сейчас семья занимается преподаванием английского и развивает бизнес — принимает туристов из разных уголков России.

О необычной истории любви читайте в материале наших коллег из NGS22.RU.

«Разные только внешне»

Артему 35 лет, он родился в Тюмени, но еще ребенком перебрался вместе с родными в Яровое Алтайского края, а после школы — в Барнаул, где получил высшее образование. Сразу после выпуска из вуза он решил путешествовать по России в поисках нового опыта, а спустя некоторое время расширил горизонты и уехал за границу — искать работу в Таиланде и практиковать английский язык. Там же он встретился с будущей женой.

Источник: Городские медиа

Тогда, в 2023 году, 28-летняя Зенки приехала на тайское побережье, чтобы отдохнуть с подругой. Девушка попросила его сфотографировать их, а он не растерялся и оставил в телефоне свой номер. Уже на следующий день они договорились о встрече, после которой не смогли расстаться. Спустя 11 месяцев пара сыграла две грандиозные свадьбы — традиционную африканскую и классическую. Артем и не мог подумать, что Зенки — принцесса африканского клана Мийен численностью более 500 человек, которые и стали гостями первой церемонии.

— Для любви нет объяснений, просто почувствовал, что что-то щелкнуло. За первые пять дней нашего с Зенки общения я понял, что это тот человек, которого я хочу видеть каждый день. И оказался прав, — рассказывает Артем.

По словам Зенки, будущий муж ей сразу же понравился внешне, а познакомившись с ним поближе, она поняла, что они с избранником очень похожи и в культурном плане: совпали по чувству юмора, отношению к окружающим и степени отзывчивости. Сами же люди в России ей кажутся очень приятными, а единственное, в чем африканская принцесса увидела их отличие — в серьезности и прямолинейности. Артем о межнациональных различиях рассуждает практически так же:

— Мы с юарцами разные только внешне, а внутри-то вполне одинаковые. Они душевные, настолько открытые, глубокие люди, с чувством юмора. А язык довольно простой у них.

Пара познакомилась в Таиланде Источник: личный архив Артема Сидоренко

К слову, предубеждений со стороны родителей по поводу избранницы сына не было. Свою маму он с детства, будто чувствуя, готовил к тому, что его жена будет темнокожая.

— Маме всегда это говорил. Так и получилось; возможно, тогда уже были какие-то предвидения на этот счет, но, если честно, я всегда восхищался чернокожими людьми и считаю, что они одни из самых красивых на планете. Я всегда нахожу в людях то, что меня привлекает. И это необязательно внешность. Кроме нее, есть душа, сердце, интеллект. Единственное, родители переживали за мою поездку в ЮАР, думали, там крокодилы, звери, но никаких проблем у меня не возникло.

На классической свадьбе было около 100 гостей, на традиционной же собрался весь клан семьи Мийен Источник: личный архив Артема Сидоренко

Зенки же в этом плане было труднее, поскольку у родителей было много предубеждений, но они тоже с радостью благословили союз.

Девять жен и тысячное поголовье скота

История клана Мийен началась с дедушки по линии мамы Зенки. У него было девять жен, у каждой из которых родились дети. Он держал тысячное поголовье скота — позволяло финансовое положение. Оттуда и разросся клан, в котором сейчас порядка 500 человек. И все — семья Зенки.

Традиционную свадьбу, на которой были не только все родственники, но еще и незнакомцы из ближайшего округа, пара сыграла в провинции Лимпопо, знакомой всем с детства по сказке «Айболит».

Обряды и традиции семьи нисколько не смутили жениха Источник: личный архив Артема Сидоренко

Перед обрядовым бракосочетанием Артему предстояло познакомиться с родителями невесты. При этом, по африканским обычаям, он был не вправе напрямую общаться с отцом Зенки, а все переговоры должны были происходить только через посредников.

— Если бы я был местным, мне пришлось бы писать письмо, передавать через других людей, так же делал бы и отец. Но мы подошли к этому проще — писали друг другу имейлы, я представлялся, рассказывал о себе, своей семье. У них в Лимпопо, как в Яровом, — все друг друга знают, несмотря на то что населения гораздо больше.

Тсакани Зенки Источник: личный архив Артема Сидоренко

До свадьбы Зенки и Артем жили в гостевом доме у ее родителей. За это время будущий зять успел не только расположить к себе отца невесты, но и подружиться с семьей, а еще приготовить им русский борщ, рецепт которого даже взяла мама невесты.

Бутылка алкоголя, пиджак из 90-х и картина с коровами

По традиции сначала друзья или родственники жениха подходят к дому невесты и получают ответ, что никого нет. За каждый шаг («позовите маму», «а теперь отца») платится символическая сумма, вроде 500 южноафриканских рэндов, около 2 тысяч рублей. Когда условные «входные» оплачены, ворота открываются. После чего начинается церемония даров.

С семьей своей невесты сибиряк поладил сразу же Источник: личный архив Артема Сидоренко

Помимо голов стада, которые жених преподносит отцу, дарят бутылку элитного алкоголя, нюхательный табак как дань уважения предкам. В подарок бабушке — трубку или что-то забавное вроде мыльных пузырей, для папы — пиджак, а для мамы — шарф. Всё это показывает серьезность намерений жениха, поэтому качество вещей должно быть отменным.

— В 90-е мои родители как раз занимались кожаными изделиями, поэтому пара курток по размеру для папы Зенки, Питера, остались. Он был так рад тому, что это натуральная кожа, что сейчас продолжает носить этот пиджак дома, — смеется Артем.

Источник: личный архив Артема Сидоренко

Когда все ритуальные подарки вручены, стороны расходятся по разным комнатам. Жених с родителями — в одной, семья невесты — в другой. Дальше вновь начинаются переговоры, в которых не обходится без «пожертвований», которые идут поверх основного выкупа, того самого поголовья скота.

— Пока мы путешествовали по ЮАР, для выкупа я взял картину с коровами и в шутку привез родителям Зенки, мол, пытался выбить скидку, а они тоже в шутку восприняли, что эти три коровы — я и мои мама с папой, которые словно добавляются в их семью.

На обе свадьбы мужчина потратил все накопления за шесть лет Источник: личный архив Артема Сидоренко

Завершился же выкуп песнями, танцами и традиционными костюмами.

— У меня был посох, корона со шкурой льва, у жены тоже свой своеобразный наряд. Для гостей мы организовали шведский стол, люди готовили для нас свою еду, в холле был весь клан и люди из округа, которые пришли на громкие звуки. Думаю, всё было как у русских, только добавились барабаны, прыжки, свистки и подпевания. Были и моменты, когда все хором кричали «яри-яри-яри» — они это произносят, когда рады, гул был неимоверный.

Традиционные костюмы на большой свадьбе выглядели так Источник: личный архив Артема Сидоренко

После всех традиционных гуляний, спустя неделю пара сыграла западную свадьбу на винодельне в Кейптауне, где собрались уже самые близкие, но и их оказалось порядка ста человек.

— На обе свадьбы я потратил все накопления, что были у меня за шесть лет. До тех пор пока я не встретил жену, не покупал автомобилей, дорогих гаджетов, а заработать пытался везде, где мог. Любовь того стоила, — вспоминает Артем.

Классическая свадьба прошла в Кейптауне Источник: личный архив Артема Сидоренко

Готовит селедку под шубой и закатывает банки

После свадьбы Зенки взяла фамилию Сидоренко и вместе с мужем переехала в Алтайский край, в маленький городок Яровое.

— С негативом от местных мы не сталкивались, наоборот, я давно такого хорошего пристального внимания не испытывал. Все говорят о том, какая она красивая, и любят с ней фоткаться.

Сейчас семья живет в Яровом — учит детей и взрослых английскому языку Источник: личный архив Артема Сидоренко