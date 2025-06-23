Плачут, молятся и запускают в небо голубей. Толпы поклонников собрались у могилы Юры Шатунова на Троекуровском кладбище: фото

В понедельник, 23 июня, поклонники группы «Ласковый май» пришли на Троекуровское кладбище в Москве, чтобы почтить память Юрия Шатунова. Артист ушел из жизни в 2022 году от острой сердечной недостаточности. Ему было 48 лет. MSK1.RU рассказывает, что происходит на могиле легендарного певца спусти три года после смерти.
В Москву на Троекуровское кладбище сегодня приехали люди со всей страны: после смерти Юрия Шатунова его фанаты собираются здесь каждый год. Среди поклонников есть свои «дежурные», которые регулярно приезжают и ухаживают за могилой певца.
«Вот у нас Женя — как часовой. И в холод, и в мороз всегда ухаживает за могилой, — рассказывает одна из поклонниц. — Даже вот переболел сильно, но после инсульта он всё равно пришел. Хотя ему надо было еще два месяца лежать. Женя тоже вырос в детском доме, и жизнь его была нелегкая».
Могила артиста круглый год покрыта букетами белых роз. К памятнику, установленному на кладбище, поклонники несут венки, портреты и самодельные сувениры. Многие приходят с плакатами и флагами, на которых напечатаны говорящие надписи: «Шатунов — легенда», «Я не в тренде, я в истории», «Находка помнит». Кто-то надел футболки с изображением артиста.
Сегодня на Троекуровское кладбище приехал священник, который провел у могилы артиста совместную молитву. Даже спустя три года после ухода Шатунова поклонники не могли сдерживать слезы.
Традиционно в день памяти Юрия Шатунова фанаты запускают в небо белых голубей. Эта годовщина не стала исключением.
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