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Культура Умер Юрий Шатунов Плачут, молятся и запускают в небо голубей. Толпы поклонников собрались у могилы Юры Шатунова на Троекуровском кладбище: фото

Плачут, молятся и запускают в небо голубей. Толпы поклонников собрались у могилы Юры Шатунова на Троекуровском кладбище: фото

Солист «Ласкового мая» ушел из жизни ровно три года назад

1 091
6 комментариев
На Троекуровском кладбище прошел день памяти Юрия Шатунова | Источник: Индира Лебедева / StarHitНа Троекуровском кладбище прошел день памяти Юрия Шатунова | Источник: Индира Лебедева / StarHit

На Троекуровском кладбище прошел день памяти Юрия Шатунова

Источник:

Индира Лебедева / StarHit

В понедельник, 23 июня, поклонники группы «Ласковый май» пришли на Троекуровское кладбище в Москве, чтобы почтить память Юрия Шатунова. Артист ушел из жизни в 2022 году от острой сердечной недостаточности. Ему было 48 лет. MSK1.RU рассказывает, что происходит на могиле легендарного певца спусти три года после смерти.

В Москву на Троекуровское кладбище сегодня приехали люди со всей страны: после смерти Юрия Шатунова его фанаты собираются здесь каждый год. Среди поклонников есть свои «дежурные», которые регулярно приезжают и ухаживают за могилой певца.

«Вот у нас Женя — как часовой. И в холод, и в мороз всегда ухаживает за могилой, — рассказывает одна из поклонниц. — Даже вот переболел сильно, но после инсульта он всё равно пришел. Хотя ему надо было еще два месяца лежать. Женя тоже вырос в детском доме, и жизнь его была нелегкая».

Источник: Индира Лебедева / StarHitИсточник: Индира Лебедева / StarHit
Источник:

Индира Лебедева / StarHit

Источник: Индира Лебедева / StarHitИсточник: Индира Лебедева / StarHit
Источник:

Индира Лебедева / StarHit

Могила артиста круглый год покрыта букетами белых роз. К памятнику, установленному на кладбище, поклонники несут венки, портреты и самодельные сувениры. Многие приходят с плакатами и флагами, на которых напечатаны говорящие надписи: «Шатунов — легенда», «Я не в тренде, я в истории», «Находка помнит». Кто-то надел футболки с изображением артиста.

Источник:

Индира Лебедева / StarHit

Источник: Индира Лебедева / StarHitИсточник: Индира Лебедева / StarHit
Источник:

Индира Лебедева / StarHit

Источник: Индира Лебедева / StarHitИсточник: Индира Лебедева / StarHit
Источник:

Индира Лебедева / StarHit

Сегодня на Троекуровское кладбище приехал священник, который провел у могилы артиста совместную молитву. Даже спустя три года после ухода Шатунова поклонники не могли сдерживать слезы.

Источник:

Индира Лебедева / StarHit

Источник: Индира Лебедева / StarHitИсточник: Индира Лебедева / StarHit
Источник:

Индира Лебедева / StarHit

Традиционно в день памяти Юрия Шатунова фанаты запускают в небо белых голубей. Эта годовщина не стала исключением.

Источник: читатель MSK1.RUИсточник: читатель MSK1.RU
Источник:

читатель MSK1.RU

Поклонники Юрия Шатунова выпустили в небо белых голубей | Источник: Индира Лебедева / StarHitПоклонники Юрия Шатунова выпустили в небо белых голубей | Источник: Индира Лебедева / StarHit

Поклонники Юрия Шатунова выпустили в небо белых голубей

Источник:

Индира Лебедева / StarHit

Источник:

Индира Лебедева / StarHit

Ранее MSK1.RU показывал место, где в Москве покоится Юрий Шатунов и как найти этот участок на кладбище.

Мы также рассказывали о 12 самых главных песнях артиста. Посмотрите наш репортаж из детского дома, в котором вырос Юрий Шатунов. Работники вспомнили, каким был артист в детстве.

ПО ТЕМЕ
Екатерина РябчукЕкатерина Рябчук
Екатерина Рябчук
Специальный корреспондент MSK1.RU
Юрий Шатунов Троекуровское кладбище День памяти Поклонники творчества Фанаты
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Комментарии
6
Гость
13 часов
Карабасы Барабасы не отпускают Буратинок и Мальвин Здесь вам не гнилой запад панимаешь да?
Гость
12 часов
"Плачут, молятся и запускают в небо голубей", - скоро пенсия, а ума так и не прибавилось.
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