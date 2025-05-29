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Культура Умерла Анастасия Заворотнюк Фоторепортаж Вдовец Чернышев возложил букет белых роз и привел дочь. Что происходит на могиле Заворотнюк в годовщину смерти

Вдовец Чернышев возложил букет белых роз и привел дочь. Что происходит на могиле Заворотнюк в годовщину смерти

Почтить память актрисы, скончавшейся в возрасте 52 лет, пришла и Татьяна Навка

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3 комментария
Петр Чернышев часто посещает могилу своей супруги | Источник: Эльдар Кочесоков / StarHit.ruПетр Чернышев часто посещает могилу своей супруги | Источник: Эльдар Кочесоков / StarHit.ru

Петр Чернышев часто посещает могилу своей супруги

Источник:

Эльдар Кочесоков / StarHit.ru

Ровно год назад не стало актрисы Анастасии Заворотнюк. Долгое время звезда «Моей прекрасной няни» (6+) лечилась от глиобластомы — агрессивной формы рака мозга. Сегодня родственники, друзья и коллеги Анастасии пришли к ее могиле на Троекуровском кладбище в Москве.

Заворотнюк похоронили на аллее искусств рядом с Ниной Руслановой, Валентином Гафтом и другими известными деятелями. Памятника на могиле пока нет — здесь установлен крест с фотографией актрисы. На земле выставили венки и букеты цветов, иконы, свечи и фото.

Источник: Эльдар Кочесоков / StarHit.ruИсточник: Эльдар Кочесоков / StarHit.ru
Источник:

Эльдар Кочесоков / StarHit.ru

Утром на могилу Анастасии Заворотнюк приехали ее родственники, они помогали убираться на участке. Чуть позже приехал и вдовец актрисы — фигурист Петр Чернышев. Говорят, что он часто приезжает на Троекуровское кладбище, приносит цветы и подолгу стоит у могилы жены.

Сегодня Петр принес к могиле букет белых роз. Рядом с Чернышевым стоит мама звезды Валентина Заворотнюк и 6-летняя дочь Мила.

Источник: Эльдар Кочесоков / StarHit.ruИсточник: Эльдар Кочесоков / StarHit.ru
Источник:

Эльдар Кочесоков / StarHit.ru

Недавно в социальных сетях Анастасии появилось послание от ее родственников. Они рассказали, что часто вспоминают ее с огромной любовью.

«Год без Насти. Без надежды на земное чудо, но с верой, что ей там хорошо и спокойно. И с нашей безграничной любовью и благодарностью к удивительной женщине, которая оставила после себя такой теплый и яркий след. Просим помолиться сегодня за нашу Настю всех, кому она небезразлична. Светлая и вечная память», — поделились близкие актрисы.

Последние годы жизни Анастасия лечилась в частной подмосковной клинике. Петр Чернышев и родственники никогда не рассказывали о ее состоянии. После похорон вдовец поблагодарил всех, кто поддерживал его семью в тяжелое время. Помогала им и коллега фигуриста Татьяна Навка, сегодня она тоже пришла на Троекуровское кладбище.

Источник: Эльдар Кочесоков / StarHit.ruИсточник: Эльдар Кочесоков / StarHit.ru
Источник:

Эльдар Кочесоков / StarHit.ru

Проститься с Анастасией Заворотнюк пришла и ее старшая дочь Анна. Рядом с ней стоит ее брат Майкл, он занимается музыкой и несколько лет назад выпустил собственный альбом.

Источник: Эльдар Кочесоков / StarHit.ruИсточник: Эльдар Кочесоков / StarHit.ru
Источник:

Эльдар Кочесоков / StarHit.ru

Анна Заворотнюк в детстве играла эпизодические роли в сериалах: в «Моей прекрасной няне» она сыграла маленькую Вику Прутковскую. Сейчас дочь актрисы ведет свой личный блог. А недавно она поделилась новостью: у нее родился сын Марсель. Малыш появился в семье 2 апреля — за день до дня рождения Анастасии Заворотнюк.

Ранее в Москве простились с легендарным хореографом Большого театра Юрием Григоровичем. На церемонии прощания на исторической сцене собрался весь свет русского балета. Почитайте, как его вспоминали ученики и коллеги, в том числе Николай Цискаридзе и Анастасия Волочкова.

ПО ТЕМЕ
Арина МайороваАрина Майорова
Арина Майорова
Корреспондент
Анастасия Заворотнюк Годовщина смерти Троекуровское кладбище Петр Чернышев Татьяна Навка
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Комментарии
3
Гость
7 часов
целый год о ней никто не вспоминал, и чего вдруг сейчас?
Гость
6 часов
Бедная дочь,выросла на кладбище.
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