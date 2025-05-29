Вдовец Чернышев возложил букет белых роз и привел дочь. Что происходит на могиле Заворотнюк в годовщину смерти

Петр Чернышев часто посещает могилу своей супруги Источник: Эльдар Кочесоков / StarHit.ru











Ровно год назад не стало актрисы Анастасии Заворотнюк. Долгое время звезда «Моей прекрасной няни» (6+) лечилась от глиобластомы — агрессивной формы рака мозга. Сегодня родственники, друзья и коллеги Анастасии пришли к ее могиле на Троекуровском кладбище в Москве.

Заворотнюк похоронили на аллее искусств рядом с Ниной Руслановой, Валентином Гафтом и другими известными деятелями. Памятника на могиле пока нет — здесь установлен крест с фотографией актрисы. На земле выставили венки и букеты цветов, иконы, свечи и фото.

Источник: Эльдар Кочесоков / StarHit.ru











Утром на могилу Анастасии Заворотнюк приехали ее родственники, они помогали убираться на участке. Чуть позже приехал и вдовец актрисы — фигурист Петр Чернышев. Говорят, что он часто приезжает на Троекуровское кладбище, приносит цветы и подолгу стоит у могилы жены.

Сегодня Петр принес к могиле букет белых роз. Рядом с Чернышевым стоит мама звезды Валентина Заворотнюк и 6-летняя дочь Мила.

Источник: Эльдар Кочесоков / StarHit.ru

Недавно в социальных сетях Анастасии появилось послание от ее родственников. Они рассказали, что часто вспоминают ее с огромной любовью.

«Год без Насти. Без надежды на земное чудо, но с верой, что ей там хорошо и спокойно. И с нашей безграничной любовью и благодарностью к удивительной женщине, которая оставила после себя такой теплый и яркий след. Просим помолиться сегодня за нашу Настю всех, кому она небезразлична. Светлая и вечная память», — поделились близкие актрисы.

Последние годы жизни Анастасия лечилась в частной подмосковной клинике. Петр Чернышев и родственники никогда не рассказывали о ее состоянии. После похорон вдовец поблагодарил всех, кто поддерживал его семью в тяжелое время. Помогала им и коллега фигуриста Татьяна Навка, сегодня она тоже пришла на Троекуровское кладбище.

Источник: Эльдар Кочесоков / StarHit.ru











Проститься с Анастасией Заворотнюк пришла и ее старшая дочь Анна. Рядом с ней стоит ее брат Майкл, он занимается музыкой и несколько лет назад выпустил собственный альбом.

Источник: Эльдар Кочесоков / StarHit.ru

Анна Заворотнюк в детстве играла эпизодические роли в сериалах: в «Моей прекрасной няне» она сыграла маленькую Вику Прутковскую. Сейчас дочь актрисы ведет свой личный блог. А недавно она поделилась новостью: у нее родился сын Марсель. Малыш появился в семье 2 апреля — за день до дня рождения Анастасии Заворотнюк.