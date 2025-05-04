«Эта роль — настоящий подарок»: как актриса Ангелина Стречина из глухой Сибири пробилась на широкие экраны

Ангелина Стречина, актриса театра и кино, родилась в Сибири, в городе Стрежевом Томской области Источник: angelinaa_strechina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В городе Стрежевом Томской области нет ни федеральных трасс, ни железных дорог. Здесь живет чуть больше 39 тысяч человек, которым остается только мечтать о том, что жители больших городов считают привычным. Даже о транспортной доступности. Но мечты для того и нужны, чтобы сбываться. Например, как у молодой актрисы Ангелины Стречиной. Однажды она покинула родной город, и с тех пор ее жизнь круто изменилась.

«Эта роль — настоящий подарок»

К неполным 30 годам в фильмографии Ангелины Стречиной 44 работы в кино и сериалах. Многим она запомнилась ролью Галины Ковровой в фильме «Любовь Советского Союза» (18+) и последующем сериальном продолжении — «История любви Советского Союза» (16+). Девушка признается, что получить заветную роль было тем еще приключением: сначала пришлось пройти кастинг, который длился полгода.

— Эта роль — настоящий подарок. Во-первых, это история о сильной личности. А во-вторых, здесь не просто актриса, а кинозвезда. Я даже не могла представить, что когда-нибудь мне выпадет шанс сыграть такую героиню. Это был большой вызов лично для меня, — делилась Ангелина Стречина.

В образе девушки эпохи 30-х годов Ангелина смотрится шикарно Источник: кадр из фильма «Любовь Советского Союза» (18+), реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев, Дмитрий Иосифов, Okko, 2024 год











Галина Коврова — собирательный образ актрис того времени. Во время подготовки к съемкам Ангелина смотрела много фильмов той эпохи, чтобы лучше понимать свою героиню. Актрисе нравится работать в исторических картинах, и будем честны: образы прошлого века ей к лицу.

Другим важным проектом в своей карьере Ангелина считает сериал «Сестры» (18+). Роль Иры вытащила актрису из зоны комфорта. Когда Стречина читала сценарий, у нее возник только один вопрос: почему именно ей предложили пройти кастинг? Ирина казалась совершенно другим человеком — расчетливой, саркастичной, своевольной бизнесвумен.

Думаем, вы без труда найдете Ангелину среди других «сестер» Источник: кадр из сериала «Сестры» (18+), реж. Илья Силаев, Start, с 2021 года

Как-то Ангелина рассказывала, что от этого персонажа она почерпнула для реальной жизни, — напористость, твердость в своих убеждениях.

— У меня было довольно строгое воспитание, я росла хорошей и правильной девочкой, но когда мне стали попадаться героини-оторвы, идущие всем наперекор, мне понравилось играть их. И я поняла, что это тоже часть меня, во мне это тоже есть, просто раньше я не давала этому вырваться, — объяснила актриса.

Также значимой для актрисы была работа в популярном сериале «Триггер» (18+), где она сыграла младшую сестру Артема Стрелецкого — Катю. Ангелина рассказывала, что именно после этой роли люди начали узнавать ее на улице.

Ангелина говорит, что ее героиня Катя растет из сезона в сезон Источник: кадр из сериала «Триггер» (18+), реж. Дмитрий Тюрин, Игорь Твердохлебов, «Кинопоиск», с 2018 года

— Моя героиня Катя — довольно взрослый и самодостаточный человек, она рациональная, как Артем Стрелецкий, и в значительной степени идет по его стопам. Я во многом не согласна с методами Стрелецкого, однако в его действиях отчетливо прослеживается логика, это всегда рациональный подход, — сказала Ангелина о своей героине.

Актриса признается, что ей интересно пробовать совершенно разные амплуа, потому что таким образом у нее получается лучше узнавать себя, открывать те грани, о которых она даже не догадывалась.

«Ты должен быть всегда идеальным»

Несмотря на всю любовь к профессии, Ангелина говорит, что ее работа слишком стрессовая: актриса всё время должны быть включена, у нее нет права быть уставшей, даже живот не может болеть. Во всяком случае, не на съемочной площадке.

— Ты должен быть всегда идеальным, ты должен прийти и работать. Мы работаем с энергией, с эмоциями, поэтому нужно быть включенным на 100%. Если твоя героиня плачет, тебе нужно плакать, то есть я должна себя как-то раскачать, а это довольно энергозатратно. После таких съемок, как правило, я выжатая как лимон, — призналась однажды Ангелина.

Несмотря на занятость, Ангелина успевает участвовать в телевизионных шоу Источник: angelinaa_strechina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Интересно, что становиться актрисой Ангелина, в общем-то, не планировала — ее интересовали танцы. Она окончила балетную школу, участвовала в соревнованиях и уверенно собиралась строить карьеру на этом поприще. Но родители отговорили дочь.

Всё решил случай. Одноклассница Ангелины готовилась к поступлению в театральное училище, поэтому девушка взяла у нее номер педагога и за короткое время подготовила программу. Вскоре Ангелину приняли в Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина.

Танцевальный опыт пригодился. Одно время Ангелине предлагали исключительно роли танцовщиц, но она побоялась, что образ закрепится за ней, и стала отказываться от танцевальных ролей.

Помимо фильмов и сериалов, Ангелина играет в театре. В отличие от коллег она пришла в театр позже, уже после того, как сделала себе имя в мире кино. Перестроиться на театральный лад было непросто. Не без труда, но Ангелина справилась.

С 2022 года Ангелина Стречина играет в Театре сатиры Источник: angelinaa_strechina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Первое время, когда я играла в театре, к какому-то моменту спектакля у меня начинала кружиться голова и всё темнело перед глазами. А потом я узнала, что на сцене необходимо существовать иначе, чем в кино, потому что «крупного плана» никто не увидит. Но, конечно, тоже всё по-настоящему. А еще нужно было перестроиться и научиться говорить со сцены так, чтобы тебя все слышали, — это отдельная история, — делится она.

Справляться с перегрузкой актрисе помогает сон, домашние животные и поддержка близких.

Ангелина любит делиться фото формата «лайф» и пишет много постов Источник: angelinaa_strechina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Иногда я прихожу домой, сажусь к мужу, жалуюсь-жалуюсь-жалуюсь, прихожу в себя, а потом беру крысок на руки, и становится хорошо. Вот такой простой у меня рецепт успокоения, — рассказала Ангелина.

«Наши отношения завязались на дружбе»

Илья Малаков — супруг актрисы, тоже актер. В 2022 году Ангелина рассказала публике о своем избраннике, а до этого о личном практически не говорила. В Илью Ангелина влюбилась по уши, первая призналась ему в любви, а в 2023 году пара уже играла свадьбу в русском народном стиле.

Ангелина и Илья познакомились на съемочной площадке. Сначала они просто работали, играли любовь для кадра и, как это часто случается у актеров, не заметили, как наигранное чувство переросло в настоящее.

— Наши отношения завязались на дружбе, а уже потом, спустя время, возникло что-то романтическое. И нам обоим было важно, чтобы мы друг другу не мешали в работе, потому что тогда главным было именно это. Просто в какой-то момент я уже не смогла молчать, неизвестность стала угнетать, — рассказала актриса.

Ангелина Стречина с мужем Ильей Малаковым Источник: angelinaa_strechina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ангелина и Илья — яркая творческая пара. Иногда они вместе работают, но отдыхать, конечно же, любят больше. В соцсетях девушка часто публикует кадры с совместных поездок, разные домашние моменты — невольно вовлекаешься, будто смотришь живой сериал.

Илья пишет стихи, и Ангелине нравится, когда он посвящает ей пару строк. Ангелина признается, что ревнивица: бывает, что ее захватывает это чувство, тогда оба супруга садятся и разговаривают. По мнению артистки, залог крепкого брака — это диалог.

— Мы все меняемся, развиваемся, время идет, события идут одно за одним, и нужно быть в диалоге. А как иначе понять, что друг у друга в голове? Что каждый из нас чувствует? Мы с Ильей всегда, что бы ни случилось, садимся говорить, — рассказала кинозвезда.

Как вам Ангелина Стречина? Отличная актриса Посредственная, ничего особенного Кто это? Впервые вижу