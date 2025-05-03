«Это было самое страшное в моей жизни»: какие трагедии пережила Ирина Муравьева

Роль провинциалки, приехавшей покорять столицу, прославила Муравьеву. Но у славы была и другая сторона Источник: кадр из фильма «Москва слезам не верит» (12+), реж. Владимир Меньшов, киностудия «Мосфильм», 1979 год











Когда слышишь фразу «самая обаятельная и привлекательная», в голове сразу всплывает образ Ирины Муравьевой — улыбка, глаза, голос. Ее обожали миллионы, она блистала на сцене и в кино, прожила более 40 лет в крепком браке. Но за кулисами этой яркой жизни скрывались боль, потери и испытания, о которых актриса не говорила вслух.

«Боялась сказать что-нибудь глупое»

Ирина Муравьева родилась в семье военного инженера и домохозяйки. Ее родители встретились в Германии в конце войны: мать, уроженка Белоруссии, попала туда как пленница, а отец прошел всю войну и участвовал в битве за Берлин. После Победы они вернулись домой уже вместе.

Отец Ирины Муравьевой был строгим — прививал ей дисциплину, не позволял гулять допоздна и запрещал ходить на танцы. Мама же всегда поддерживала его решения. Поэтому учеба стала для будущей звезды советского кино главным способом проявить себя. Девочка старалась быть лучшей, чтобы заслужить похвалу учителей и родителей. Позже Ирина Вадимовна признавалась: хотела нравиться, но не чувствовала себя красивой, поэтому и старалась быть отличницей.

Роли скромниц и «серых мышек» удавались Муравьевой Источник: кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная» (16+), реж. Геральд Бежанов, киностудия «Мосфильм», 1985 год











— Родители были строгие. Я знала, что можно, и особенно, что нельзя. А нельзя было ничего. Можно было делать только то, что нужно: ходить в школу заниматься музыкой, приносить хорошие отметки, дружить с хорошими девочками. Очень боялась сказать что-нибудь глупое. Или, наоборот, распущу перья, а это будет так стыдно, родители покраснеют, мама скажет: «В своем ли ты уме, детка?».

С детства Ирина Муравьева мечтала о сцене. В школьные годы она ходила в кружок самодеятельности при театре, где участвовала в спектаклях и концертах. К окончанию школы девушка уже знала, что хочет связать свою судьбу со сценой, и подала документы в театральный вуз. Вот только ее родители не были в восторге — им хотелось, чтобы дочь выбрала более «надежную» профессию, например стала педагогом. Они не мешали, хотя и не верили в успех. Точно так же, как и преподаватели Щукинского училища на прослушиваниях — они не увидели в Муравьевой актрису и советовали подумать о другой профессии.

Ирина Вадимовна попробовала поступить через год, но результат был неизменным. В итоге Муравьева поступила в студию при Центральном детском театре. Там конкурс был ниже, и это стало ее первым шагом к сцене.

Любовь с первого взгляда

Работа в ЦДТ стала для Муравьевой во всех смыслах судьбоносной — именно там она зарекомендовала себя как актриса и в итоге поступила на заочное отделение в ГИТИС, а еще встретила свою судьбу — режиссера Леонида Эйдлина.

Харизматичная актриса понравилась режиссеру. Он увидел в ней не только талант, но и особую красоту — искренние, по-детски наивные глаза и естественное обаяние. В театре Ирину не считали первой красавицей, поэтому внимание режиссера, который был старше на 12 лет, стало для Муравьевой неожиданным. Позже Эйдлин признавался, что с первой встречи понял — она будет матерью его детей.

— Роман Лени и Иры начался, как я думаю, во время репетиций спектакля «Четыре близнеца» («Сказка о четырех близнецах» (0+). — Прим. ред.) в 1972-м. Муравьева играла там сразу несколько ролей, — рассказывал поэт и композитор Юлий Ким.

Большие глаза и наивный образ пленили и будущего супруга Муравьевой, и миллионы советских зрителей Источник: кадр из фильма «Москва слезам не верит» (12+), киностудия «Мосфильм», реж. Владимир Меньшов, 1979 год











Ирина Муравьева и Леонид Эйдлин поженились в 1973 году, а вскоре она перестала приходить в театр на репетиции. В немногочисленных интервью актриса отмечала, что ставила семью на первое место. Однако брак и материнство не помешали ее карьере — именно 70–80-е годы можно считать временем, когда она стала известной на весь Союз киноактрисой. Ирину поддерживал муж во всех начинаниях.

«Это было самое страшное в моей жизни»

В картине «Москва слезам не верит» (12+) Муравьева сыграла провинциалку, которая приехала покорять столицу. Она признавалась, что сразу поняла: этот сценарий — шедевр. Однако работа над фильмом далась ей непросто. В одной из сцен актрису заставили обнажиться.

— Мы под душем должны были стирать белье и раздеться до пояса. Я кричала, что не буду делать этого. Уже Вера и Рая стояли и ждали меня. Это было самое страшное в моей жизни! — вспоминала Муравьева. — Я стирала, сжав руки у груди. Меньшов говорил мне: «Опусти руки!» Но господь бог есть на свете. В пленке был брак. Так что позора удалось избежать!

Современному зрителю такая сцена покажется скромной Источник: кадр из фильма «Москва слезам не верит» (12+), киностудия «Мосфильм», реж. Владимир Меньшов, 1979 год











Следующим фильмом, который принес Муравьевой огромный успех, был «Карнавал» (12+). Однако актриса с горечью отмечала, что несмотря на миллионы поклонников по всей стране, самого главного в своей жизни признания она так и не получила.

— Комплекс неполноценности очень долго был. Что я очень страшная, замуж точно не выйду. Я просто хотела играть в театре. О кино даже не думала никогда. Папа вообще никогда не сказал, хорошо я где-то сыграла или нет. А мама после «Карнавала» начала мной гордиться.

Невероятно, но эта девушка считала себя страшненькой Источник: кадр из фильма «Карнавал» (12+), киностудия «Мосфильм», реж. Татьяна Лиознова, 1981 год











«Карнавал» успешно шел в прокате и казалось бы, стал еще одной вершиной на пути к триумфу, но сама Муравьева не любит вспоминать об этих съемках. Успех стоил ей личной трагедии — из-за напряженной работы у нее случился выкидыш.

— Во время катания на коньках Ира получила травму, в результате чего потеряла будущего ребенка. Конечно, очень переживала. Я ей сказала: «Не переживай! В твоей жизни будет много радости и много счастья», — вспоминала актриса Екатерина Жемчужная.

Смерть мужа

У успеха Ирины Муравьевой была и обратная сторона. Ее союз с Леонидом Эйдлином часто обсуждали за кулисами — кто-то сомневался в верности актрисы, кто-то ждал скорого развода. Но время расставило всё по местам: их любовь оказалась настоящей. Даже короткие разлуки давались тяжело — супруги скучали друг по другу и созванивались в любую свободную минуту.

— Взаимоотношения Иры и ее мужа очень трепетные, что и держало их семью, — цветы, подарки, записочки, звонки… Они, даже если два часа друг друга не видели — уже скучали. Это тихое счастье намного важнее бушующих страстей, — актриса Лариса Кичанова.

В их доме царила атмосфера тепла и уюта — Ирина Вадимовна была умелой хозяйкой и отлично готовила. Супруги радовались успехам сыновей — Даниила и Евгения, которые тоже выбрали творческие профессии. В феврале 2014-го они отметили день рождения старшего сына, а наутро после праздника Леониду Эйдлину стало плохо — случился инсульт. Врачи боролись за его жизнь больше двух недель, но спасти не смогли — сердце любимого мужа Ирины Муравьевой остановилось. Смерть мужа стала для Ирины Вадимовны настоящим ударом.

— Всё, что я делала, для него было замечательно, — откровенно призналась вдова.

Источник: Городские медиа

Актриса едва не закрылась от мира, почти не выходила из дома и всерьез подумывала оставить сцену. Тогда же поползли слухи, что Муравьева собирается уйти в монастырь. Позже она с иронией прокомментировала все пересуды — мол, зрители просто не могут забыть ее роль в сериале «Спас под березами» (12+).